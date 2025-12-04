La Universidad CEU Cardenal Herrera inaugura su tercera sede en Elche y apunta a dos edificios más

El respaldo de representantes del tejido económico, académico y social de Elche e incluso de la provincia de Alicante en la inauguración oficial este jueves de la que ya es la tercera sede de la Universidad CEU Cardenal Herrera en la ciudad, la situada en lo que en su día fue el cine Capitolio y más tarde una tienda de Zara, da cuenta de la implantación que ha tenido esta institución académica a lo largo de las últimas tres décadas. Hasta el punto de que en estos momentos son más de 2.100 los estudiantes repartidos entre el antiguo edificio de Carmelitas, el inmueble que en su día fue el Palacio de Justicia en Reyes Católicos y el Capitolio. Sin embargo, el CEU sigue queriendo crecer en Elche, hasta el extremo de que parece que el objetivo ahora podría pasar por dos nuevos edificios también céntricos que buscarían dar servicios al alumnado y al profesorado.

La inauguración del nuevo edificio del CEU en el Capitolio de Elche, con la bendición de la capilla. / AXEL ALVAREZ

La escultura

De momento, el protagonismo en la jornada de este jueves fue para el nuevo edificio del Capitolio, en la calle Trinquet, en el que recibirá clase medio millar de estudiantes de los grados de Odontología y Psicología, aunque, previamente, el foco se desplazó a la Replaceta de les Barques, donde se inauguró el busto del fundador de la institución, Ángel Herrera, en el 30 aniversario de la implantación de la Universidad católica en Elche. Eso no fue obstáculo, en cualquier caso, para que el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, pusiera el foco en que “esta tercera sede es una profunda alegría”, pero admitiera que “aspiramos a seguir contribuyendo a la sociedad ilicitana con una oferta educativa basada en los valores del humanismo cristiano”, mientras que el alcalde, Pablo Ruz, enfatizó que “son tres sedes universitarias en nuestro casco urbano y esperamos que vengan muchas más”.

La inauguración de la escultura en la Replaceta de les Barques. / INFORMACIÓN

Tradición europea

Se abría así la puerta a la expansión del CEU en Elche, sin que, por el momento, nadie se atreva a dar más detalles, a expensas de que se puedan concretar en un futuro más o menos próximo por dónde podrían ir los planes de expansión más inmediatos de la institución en la ciudad. Una expansión que, hasta la fecha, como ponía en valor el rector, Higinio Marín, ha permitido que Elche sea “la única ciudad no capital de provincia con un campus tan extenso”. De hecho, el gerente de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Paco Sánchez, ya comentó en septiembre, en la presentación de la sede en lo que en su momento fue Zara, que este modelo responde a una tradición europea de universidades que forman parte activa del centro de las ciudades: “Recuperamos una manera de entender la Universidad que genera vida en el entorno, dinamiza el comercio y la cultura local y fortalece los vínculos entre la institución académica y la ciudadanía”, subrayó.

La terraza de la nueva sede del CEU en el Capitolio. / AXEL ALVAREZ

Cinco alturas

Un nuevo inmueble por el que está previsto que pasen medio millar de alumnos al día, y que cuenta con 4.750 metros cuadrados útiles. En este sentido, el edificio se ha diseñado para que, como aseguró en su momento José María Serra, responsable de Patrimonio de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, “el estudiante pueda no solo estudiar, sino también relacionarse”. El propio director de la obra, Francisco Rodríguez Trives, recordaba, además, que se han conservado las escaleras y la fachada, que estaban protegidas. Mientras, las molduras, finalmente, se tuvieron que reproducir, ya que la normativa en materia de seguridad obligó a retirar las que existían en la antigua construcción. Asimismo, se ha ganado una planta, de manera que en la primera hay aulas y la capilla que bendijo este jueves el obispo emérito de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui; y en la superior se ha habilitado la cafetería. En la planta baja, asimismo, está la clínica, y también se ha dado uso al sótano, que se utilizaba como zona de almacenaje, lo que lleva a que, al final, se disponga de cinco alturas. En total, habrá 20 boxes clínicos y dos patios interiores, que es lo que hace posible la entrada de luz natural en lo que un día fue un cine que se caracterizaba precisamente por todo lo contrario. El coste de las obras ha rondado los 7 millones de euros.