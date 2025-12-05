Crevillent convoca el XX Concurso de Escaparates e Interiorismo

La Concejalía de Comercio de Crevillent, en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Crevillent (ACEC), ha abierto el plazo de inscripción para el XX Concurso de Escaparates e Interiorismo, una iniciativa con la que el municipio busca dinamizar la actividad comercial durante la campaña navideña. El certamen se desarrollará del 9 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026 y repartirá 1.200 euros en premios entre todas sus categorías.

Fechas clave y proceso de inscripción

Los comercios interesados podrán inscribirse hasta el 19 de diciembre mediante Registro o a través de la Sede Electrónica. El fallo del jurado y la entrega de premios se celebrarán el 17 de enero, coincidiendo con el tradicional Sorteo de Navidad, en la Casa de Cultura, a partir de las 18 horas. El presupuesto de los premios, que asciende a 1.200 euros, corre íntegramente a cargo del Ayuntamiento de Crevillent.

Cartel del concurso de escaparates, que en Crevillent ha llegado esta Navidad a su edición número 20 / INFORMACIÓN

Impulso al comercio local y la imagen urbana

La edil del área, Gema Escolano Berná, junto al presidente de ACEC, Roberto Francisco Bernabéu Mas, ha explicado que el objetivo principal del concurso es promover la actividad económica mediante la mejora de la estética y la imagen de los comercios locales. Esta estrategia pretende satisfacer la demanda de los consumidores del municipio, poniendo el acento en la priorización del factor calidad para lograr un comercio competitivo.

Categorías y dotación económica

El certamen contempla tres categorías, en función del tipo de establecimiento participante: comercio y hostelería asociado, comercio y hostelería general y puesto del Mercado. En el primer caso, los premios económicos serán de 250, 200 y 150 euros. Para la categoría general, las cuantías se sitúan en 150, 100 y 50 euros, importes que se replican en la categoría de puestos del Mercado.

La temática del concurso será navideña, y tanto la Concejalía de Comercio como la ACEC han animado a los establecimientos a engalanar escaparates e interiores con el fin de propagar el espíritu de la Navidad, contribuyendo a llenar de ilusión y esperanza las calles del municipio durante estas fechas señaladas.