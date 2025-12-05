Cruz Roja empieza en Elche a convertir paredes degradadas en murales que reflejen la labor humanitaria

El Día Internacional del Voluntariado se vivió este viernes en Elche con una intensidad repartida por diferentes zonas de la ciudad. De talleres y una lectura de manifiesto en el centro, a cargo de Conciénciate y el Ayuntamiento, a la inauguración de un mural gigante, de 18 metros de largo y dos de alto, por parte de Cruz Roja. Precisamente la organización humanitaria confirmó que la idea con este proyecto artístico, que ha dejado huella en una plaza de Carrús, pueda replicarse progresivamente a otros espacios públicos degradados para cumplir con dos retos: embellecer zonas de tránsito y divulgar la labor que infinidad de voluntarios prestan ante desastres naturales y para atender a personas vulnerables.

Este trabajo urbano es obra del artista ilicitano Ángel Castaño, doctor en Bellas Artes que además tiene su academia de pintura y escultura en la plaza de El Raval. Pese a que el diseño forma parte del autor, y ha sido quien marcó el trazado del mural, han participado medio centenar de voluntarios de la institución, así como estudiantes de los cursos de celador y señoras mayores que colaboran con los proyectos de soledad no deseada que ofrece la institución. Todos a una, por turnos y especialmente por las mañanas han dedicado tres semanas a llenar de color lo que hasta entonces era una pared blanca víctima del vandalismo, plagada de pintadas.

El Día del Voluntariado en Elche, en imágenes / Áxel Álvarez

Crisis

La composición, enclavada en la plaza Pilar Miró frente al centro de formación de Cruz Roja, representa la actuación de los voluntarios en situaciones de crisis como el terremoto de Lorca, las inundaciones de la Vega baja y la dana de Valencia. Los protagonistas se sitúan están encima de una serie de escombros y ladrillos poniendo de relieve cómo colaboran siempre ante cualquier situación de emergencia.

Como detalle aparece también un perro, que sería la reproducción fiel de uno de los canes de la terapia canina de Cruz Roja. Todos estos elementos están integrados en un paisaje de palmeras a modo de metáfora de la importancia de que los voluntarios echen raíces. "Es un honor colaborar y plasmar algo que tenga sentido y que haga pensar a la gente", apuntaba Castaño mientras daba los últimos retoques a esta obra, que espera que no sea la última colaboración.

"Recuerdo que en Miami que uno de los barrios que más se visitaba era donde artistas habían decorado paredes y transformado el entorno en una especie de museo, y nos gustaría hacer algo similar que pueda fomentar también el turismo", explicaba Antonio Ramón Guilabert, delegado de la asamblea local de Cruz Roja. Desde la organización quieren exportar el modelo que emplean otras partes del mundo, y localidades próximas como Santa Pola, donde el Ayuntamiento también apostó hace años por mejorar la estética de una plaza con murales enfocados a cuestiones medioambientales.

Recorrido urbano

Si bien, Cruz Roja espera iniciar una serie de pinturas para realizar un recorrido urbano resaltando los valores humanitarios de la población, y ya barajan tratar cuestiones como las dificultades de personas mayores que se sienten solas. En estos momentos la asamblea está valorando qué otras vallas se podrían aprovechar ya que antes tienen que contar con la autorización municipal o de propietarios privados, como ha sido en este primer caso ya que el muro perimetraba una urbanización. Si bien, trasladan desde la organización que los residentes están encantados con que se pongan en valor espacios degradados.

Para celebrar que el mural ha visto la luz, Cruz Roja celebrará este sábado una comida con los voluntarios, que pondrá el broche a otras iniciativas como obras de teatro, cinefórum y visitas de payasos a los hospitales con motivo del día del voluntariado.

Reivindicaciones

Media hora de diferencia hubo entre la presentación en Carrús y la lectura del manifiesto institucional por parte del Ayuntamiento y la fundación Conciénciate en los exteriores del Centro de Congresos. Desde allí se enfatizó en la capacidad del tejido voluntario en momentos decisivos. Se puso el ejemplo de la reciente Maratón Elche-Alicante, que "no habría sido un éxito sin la participación de 300 voluntarios y voluntarias, cuya labor había sido esencial para garantizar la logística, el apoyo a los corredores y el buen desarrollo del evento deportivo", señalaron.

Un momento de la lectura del manifiesto por el Día del Voluntatiado en Elche / AXEL ALVAREZ

De igual forma, tampoco se pasó por alto el trabajo con las decenas de familias afectadas por el desalojo el pasado mes de abril del bloque 8 del barrio de San Antón. En aquel episodio, los voluntarios fueron apoyo inmediato ofreciendo acompañamiento, ayuda práctica y sostén emocional.

Por otro lado se evocaron intervenciones realizadas fuera de la ciudad que habían evidenciado la magnitud del compromiso social, como la movilización sin precedentes desde toda la provincia de Alicante para ayudar a los damnificados de la dana de Valencia y colaborar en las tareas de recuperación. Al hilo, se homenajeó también a todos los voluntarios que participaron en los incendios forestales ocurridos en Castilla y León durante el pasado verano.

Elche Acoge

Antes y después de la lectura se realizaron una quincena de actividades para todos los públicos sobre estimulación cognitiva, reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, además de talleres lúdicos como la práctica del slalom en silla de ruedas. En el programa, también promovido por la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, participaron veinte entidades como Elche Acoge, que remitió un comunicado durante el día para poner en valor su actividad ininterrumpida desde hace tres décadas. Expusieron que además de disponer de 80 voluntarios este año, se han entrevistado a otros 70 candidatos, más del doble que el año anterior, y que el perfil predominante son mujeres entre los 17 y 30 años, lo que revela que la participación se esté dando a edades más tempranas.