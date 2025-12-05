Elche vende suelo a una empresa de gestión de datos y a PLD para fabricar sus cohetes

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, dio este viernes el único titular con el que se ha saldado el Debate de Política General 2025 que a lo largo de dos días debería haber analizado el futuro de la ciudad, pero que se quedó en un análisis del pasado y del presente. De aquí venimos y aquí estamos, para autocomplacencia del equipo de gobierno, que lo dedicó a glosar sus logros, después de que la primera jornada, que daba voz a consejos sectoriales (13) y distritos (15) tampoco se entendiera que el mensaje de estos dos días de reunión en el salón de plenos deberían dedicarse a la reivindicación, de qué se quiere o en qué se necesita avanzar.

Ruz dio el titular, pero no explicó la letra pequeña de dos anuncios urbanísticos aprobados horas antes, que bien podrían haberse dado a conocer al término de cualquier junta de gobierno o comparecencia del regidor, pero que, haciéndolo en este foro le da un "plus" de gestión aunque se desconozcan cuáles son los plazos de ejecución porque uno de ellos y hace dos años se anunció en otra ubicación. Un anunció fue la adquisición por la empresa PLD Space de suelo propiedad de la empresa pública Pimesa en lo que hace más de una década se diseñó como un nuevo parque empresarial, Porta d'Elx. La mercantil ilicitana que trabaja en lanzar cohetes al espacio ha adquirido 495.000 metros cuadrados de suelo diseminado por el que pagará 2,8 millones de euros. Una operación que el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, presentó junto al gerente de Pimesa, Antonio Martínez, como una oportunidad para saber si alguien estaba interesado en adquirir un suelo en estas circunstancias. Se da la circunstancia de que en mayo de 2023, el mes de las municipales, los responsables de PLD Space firmaron en el Ayuntamiento de Elche la instalación de la fábrica de cohetes en el entorno de IFA, lo que iba a suponer una inversión de 85 millones de euros, un año antes el Consell había declarado Proyecto Territorial Estratégico. El otro anuncio de Ruz, también urbanístico pero no tan impactante, y del que no dio muchos datos fue que una empresa había adquirido 100.000 metros cuadrados de la ampliación del parque empresarial de Torrellano. No dio el nombre ni tampoco la cantidad, ahora bien, aseguró que era "internacional de gestión de datos". Ambas operaciones, según el regidor, van a suponer una "revolución absoluta en el tejido empresarial”.

Contestar

El alcalde hizo los anuncios en la primera de las dos intervenciones del pleno para contestar a los cuatro portavoces municipales: Juan de Dios Navarro, PP: Aurora Rodil, Vox; Héctor Díez, PSOE; y Esther Díez, Compromís, que le precedieron sin que sus intervenciones realmente sirvieran para dar respuesta a las inquietudes, principalmente de la oposición, con la que siguió, como le sucede en los plenos, rompiendo puentes si alguno aún le quedaba en pie. Mientras que ni sus socios le preguntaron en público por el presupuesto, que sigue sin presentarse a junta de gobierno, ni él hizo referencia alguna a este espinoso asunto después de más de dos meses de negociación. De lo que sí habló el alcalde es de lo bien que han hecho el ROM que regula el debate. Ha pasado, "de ser un suplicio a un debate interesante y constructivo”. Tanto debe de serlo que se deshizo en elogios hacia la presidenta, Irene Ruiz, "querida Irene, estás siendo una extraordinaria presidenta, actúas con absoluta equidad y con respeto por todos", y lo hizo solo diez minutos después de que Aurora Rodil le afeara que la hubiera interrumpido. Como hizo el primer día del debate, volvió a defender a los distritos, "frente al desprecio y al ninguneo", dijo que había visto en la oposición, que tacha a los representantes de ser afines al gobierno local. De la ciudad dijo la misma frase que el día anterior, que además es de Rodil, "Elche se mueve. Elche está en pie… lo primero que nos dicen miles, centenares de personas es que la ciudad está viva, que la ciudad se mueve, que hay alegría". Y, si es así, ¿para qué el debate?, añadiendo, "frente a los problemas uno tiene dos opciones, o en el optimista en encararlos con alegría o encerrarse en la crítica destructiva" porque eso era lo que hasta ese momento se había visto en la sesión con las posiciones de los cuatro portavoces.

Ruz, durante su intervención, al fondo el portavoz del PSOE, Héctor Díez / Áxel Álvarez

55 logros que enumera Ruz (y alguno más) El municipio ha puesto en marcha múltiples iniciativas y servicios, ha dicho Ruz, entre ellos el servicio de atención temprana a familias, el servicio de atención a personas en soledad no deseada (Código NES) y la figura del Defensor del Mayor. También se ha creado un servicio de prevención de salud mental joven, así como un programa de ayuda a la natalidad y ayudas para jóvenes en idiomas y transporte. En el ámbito social, se han habilitado un centro de acogida para personas sin hogar, módulos habitacionales para emergencias familiares y una nueva ordenanza de accesibilidad, además del servicio de lengua de signos en la OMAC. En materia laboral y administrativa, se han impulsado oposiciones reservadas para personas con discapacidad, la estabilización de funcionarios municipales y el desarrollo de la carrera profesional del Ayuntamiento. En movilidad y urbanismo, se ha llevado a cabo la triplicación de estaciones de bici, la rehabilitación de la avenida Osiàs Marí, la reforma de la plaza Doctor Ferrán, la reforma de la avenida San Bartolomé de Tirajana, la reparación de la calle Clara Campoamor y la renovación de la plaza del Congreso Eucarístico. También se ha desarrollado el programa de plataformas únicas en el centro histórico, Raval y San José, así como la construcción de la pasarela de Altavix y la ordenanza de vehículos de movilidad personal. Además, se ha procedido a la nueva licitación del servicio de parques y jardines, a la monitorización y sistema de alerta en barrancos y a la mejora del servicio de autobús a pedanías. En el ámbito cultural y patrimonial destacan el proyecto de Pusol en la casa de Lourdes Pontos, la rehabilitación del Monumento del Agua, la restauración de la Casa de la Virgen, la renovación del Museo de la Festa, la reforma del Palacio de Germanías y el incremento de visitantes mediante la promoción turística relacionada con el Año Jubilar y diversos festivales. También se ha producido la ampliación de la flota de taxis (24 licencias), el inicio de la restauración del convento de la Merced / Clarisas, la inauguración del centro social de Arenales del Sol, la construcción del centro social de San Antón y el avance del centro sociocultural de Torrellano, junto con el proyecto de Highton y el proyecto del nuevo Mercado Central. En materia de vivienda, se ha impulsado la construcción de 76 viviendas en alquiler, el proyecto de 200 viviendas (Casa Fácil) y la remodelación de Porfirio Pascual. En educación, se han realizado trabajos de climatización de escuelas infantiles municipales, la ampliación del colegio del Altet, la puesta en marcha del colegio Arrels y la del colegio Virgen de la Luz, junto con diversas mejoras de climatización en colegios públicos. También se han reforzado los distritos, se ha potenciado la Ciudad Mediterránea del Deporte y la revitalización de la Fira del Camp d’Elx, además de planificarse una nueva comisaría local en Carrús y nuevas licencias de taxi adicionales para las pedanías norte. Asimismo, se ha ejecutado la reurbanización del entorno del estadio, dotada con un millón de euros, y se ha impulsado la conversión del espacio de Riegos El Progreso en un proyecto cultural. Se ha definido el proyecto definitivo de la Ronda Sur, el convenio del barrio de San Antón y el proyecto de Travalón. Se ha avanzado también en el Pabellón Sara Marín y María Díez, se ha llevado a cabo un nuevo asfaltado valorado en un millón de euros y han continuado las obras del Congreso Eucarístico. Además, se ha desbloqueado el proyecto de Porta d’Elx, se ha puesto en funcionamiento la pasarela de Altavix, han comenzado las obras de Highton, ha continuado el Plan Casa Fácil y se ha abierto el Centro Cultural de Torrellano, junto con la creación del Parque del Hospital del Vinalopó.

Añadió de su gestión que van cumpliendo promesas como "la bajada de impuestos, pese a lo que dice la izquierda; hemos cumplido con respecto a las bonificaciones de la tasa de basuras impuesta por Sánchez, pese a lo que dice la izquierda; hemos cumplido con respecto a la movilidad sostenible, pese a lo que dice la izquierda; hemos cumplido con la vivienda pública, casi 400 viviendas públicas y 400 de iniciativa privada… ¿por qué no lo hicieron ellos? La respuesta es el silencio", añadió, aunque el primer proyecto no será una realidad hasta, pues se firmó esta semana el acta de replanteo para el edificio de alquiler del Travalón. Insistió en "desbloquear suelo para hacer vivienda pública, que es lo que la ciudad necesita". Ensalzó su Año Jubilar, con 1.3 millones de turistas y "eso repercute en empleo" y dijo que solo la puesta en marcha del nuevo servicio de autobús a las pedanías habría valido por todo un mandato. "La revolución ha llegado con la movilidad… antes no se podía ir a La Marina en autobús; hoy se puede ir cualquier domingo a la hora que uno quiera". Sobre los barrios habló de transformación y que la calle José García Fernández era, tras su reforma, "la más bonita de Elche". Y sentenció: "Somos lo que hacemos". Destacó tres espacios culturales, como Museo del Agua, Moros y Cristianos y Casa de la Virgen. Y negó un recorté de aparcamientos porque "con o sin colaboración de la oposición, la ciudad está en marcha".

Dependencia

En su segunda intervención, se dedicó a Cuestionar a la oposición -dijo que llevaban "27 meses de vacaciones"-, defendiendo la gestión y asegurando que ellos estuvieron 40 años de gobierno, en los que cambiaron calles y estatuas, según su criterio; y les dijo que "la tramitación de Torrellano fue desbloqueada por la gestión de Raúl Sempere y la Asociación de Familias" o que "adornar” la ciudad incluye generar suelo industrial o fomentar vivienda pública la oposición. Añadió que han reducido un 42 % las listas de dependencia, que la oposición descuido 8 años las pedanías o que "los jóvenes no están alineados a la oposición". Acabó con una dura soflama contra Héctor Díez, quien enero será confirmado como candidato del PSOE, "su partido necesita mejorar y ya están buscando alternativas políticas (...) Póngase usted las pilas que su secretario general ya está tocando por ahí puertas para candidatos o candidatas de su formación política como alternativa a su fracaso. Si me preguntan a mí quién tiene que ser el candidato del Partido Socialista, yo digo que tiene que ser usted. Se lo puedo garantizar y lo diré en los foros que sea necesario, porque estamos encantados".

En definitiva, un debate sobre el estado de las cosas que preocupan a los ciudadanos de Elche.