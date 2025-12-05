Nace El Juego de Elche, el tablero que celebra el orgullo ilicitano

Las familias de Elche tendrán estas Navidades un nuevo plan para compartir en casa. Se llama El Juego de Elche y es un juego de mesa que convierte la ciudad en un tablero por el que avanzar entre calles conocidas, comercios cercanos y símbolos que forman parte del día a día de los ilicitanos.

El juego llega arropado por una amplia representación del tejido económico y social de la ciudad. Más de cuarenta marcas, establecimientos y espacios locales han decidido sumarse al proyecto, desde pequeños comercios y locales de hostelería hasta entidades culturales y opciones de ocio familiar. Todos ellos aparecen en casillas o tarjetas, aportando realismo y cercanía a la experiencia de juego.

Su funcionamiento recuerda a clásicos como el Monopoly o el Juego de la Oca, aunque el contenido está completamente localizado en Elche. Cada partida se convierte en una especie de paseo por rincones imprescindibles como el Jardín Huerto del Cura, la Universidad Miguel Hernández o la Basílica de Santa María. El objetivo principal es divertirse en familia mientras se toma conciencia del valor del comercio local y del entramado empresarial de la ciudad.

Su funcionamiento recuerda a clásicos como el Monopoly o el Juego de la Oca, aunque el contenido está completamente localizado en Elche. / INFORMACIÓN

Detrás de la idea está Enric Cervera, impulsor de “El juego de Tu Ciudad”, que vio en Elche el escenario perfecto para una nueva edición enfocada al público familiar.

«En Elche se respira un orgullo de ciudad muy auténtico, se nota en la forma de hablar de ella, y eso me hizo pensar que aquí este juego tenía que existir», afirma Cervera.

Para darle forma al proyecto ha confiado en un equipo creativo ilicitano formado por Copyholic (Antonio Espigares, Alicia Espigares y Elena Tur) en colaboración con Merades Mk (María Erades), responsables de la dinamización del juego, los textos y la estrategia de lanzamiento, y en la ilustradora Myriam Ruiz de Lope, profesora y fundadora de BlueMind Creativos, junto a su hijo Miguel Quiles Ruiz de Lope, que han dado vida con su propio estilo a las fachadas, personajes, tablero y tarjetas del juego.

En palabras de Antonio Espigares, que ha liderado la conexión con negocios, instituciones y entidades locales.

«Cada vez que llamábamos a una puerta y explicábamos El Juego de Elche, la respuesta era casi siempre la misma: contad con nosotros. Esa suma de síes es la que ha hecho posible que hoy este tablero exista».

Pretende visibilizar y apoyar al tejido empresarial ilicitano, reforzar las compras de proximidad y poner en el centro la experiencia de jugar en familia. / INFORMACIÓN

Preventa online exclusiva

El lanzamiento se realiza en dos fases: se ha abierto ya una preventa online exclusiva, destinada a las personas que quieran reservar el juego con antelación. Se trata de una edición limitada, ya que el juego solo se imprimirá una única vez, y la reserva permitirá recibirlo antes de Navidad.

Más adelante, a partir del 12 de diciembre, El Juego de Elche se podrá encontrar en librerías como Ali i Truc, kioscos, jugueterías y comercios colaboradores de la ciudad, con el propósito de que el pequeño comercio sea también protagonista de la distribución.

Desde la organización destacan que este proyecto va más allá del entretenimiento. Pretende visibilizar y apoyar al tejido empresarial ilicitano, reforzar las compras de proximidad y poner en el centro la experiencia de jugar en familia.