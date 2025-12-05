El Museo de Puçol endulza diciembre con su taller familiar de mantecados

El Museo Escolar de Puçol, en el Campo de Elche, celebra un año más su clásico taller navideño de dulces, centrado en la elaboración artesanal de mantecados, una de las recetas más características y apreciadas de estas fechas. La actividad tendrá lugar el sábado 13 de diciembre, a partir de las 11.30 horas, y está dirigida a público familiar, con plazas limitadas y reserva obligatoria.

Taller participativo para todas las edades

La propuesta invita a las personas asistentes a participar activamente en todo el proceso de elaboración del mantecado. Desde la mezcla y amasado de los ingredientes hasta el uso de moldes con formas navideñas, el taller permite conocer paso a paso cómo se prepara este dulce tradicional de manera totalmente artesanal.

Cartel del taller navideño del Museo de Puçol en Elche / INFORMACIÓN

Elaboración en horno de leña tradicional

Una vez finalizada la preparación, los mantecados se hornearán en el horno de leña situado en el jardín del museo, un elemento singular que forma parte de la experiencia. Este horno fue donado por Paco de la Panadería de Las Bayas, y aporta un valor añadido tanto patrimonial como gastronómico a la actividad.

Precio, reservas y contacto

El precio del taller es de 10 euros por persona, una tarifa única que se aplica tanto a una persona adulta como a un/a menor de menos de 10 años que acuda acompañado/a. Dado que el número de plazas es reducido, es imprescindible reservar con antelación.

Las inscripciones pueden realizarse llamando a los teléfonos 965 938 985 · 986 · 984 o escribiendo al correo electrónico didactica@museopusol.com.

Con esta iniciativa, el Museo Escolar de Puçol vuelve a apostar por la difusión de la gastronomía tradicional y las costumbres festivas del territorio, ofreciendo una experiencia educativa y lúdica en torno a uno de los sabores más reconocibles de la Navidad.