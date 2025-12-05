Crevillent mira al cielo: no es un ovni, pero podría haberlo parecido en otra época

Si no fuera por la definición de las cámaras que todos llevamos en los bolsillos -la de los móviles, claro- y el avance en los conocimientos sobre fenómenos meteorológicos, esta tarde se habría visto un OVNI flotando en el cielo del Baix Vinalopó, sin apenas discusión. Y es que, afortunadamente, hoy no es necesario tomar el papel de la mítica Dana Scully para afirmar con rotundidad que "esta nube sí es una nube". Una nube, eso sí, con sus intríngulis científicos, y es que se trata de una del tipo "lenticular".

Cómo se forma este "OVNI"

Este "platillo volante nuboso" está conformado por aire húmedo que ha sido desplazado horizontalmente pero se ha encontrado con un obstáculo por el camino -normalmente, una montaña-. En este caso, la sierra de Crevillent conforma el cóctel perfecto para que esto suceda. La sierra o elevaciones próximas a la nube habrían actuado como una barrera que ha obligado a la masa de aire a ascender. Es ahí, al elevarse, cuando el aire se enfría y el vapor de agua se condensa, dando lugar a una nube con forma de lente o disco. Si el flujo de aire es estable y constante, esta nube permanece casi inmóvil, como las naves extraterrestres de la 'Arrival' de Denis Villeneuve. Por esto parecen "fijas" en el cielo y suspendidas sin necesidad de efectos especiales.

Una historia de supuestos

La silueta suave, redondeada y estática de estas nubes ha hecho que, a lo largo de la historia, se hayan confundido con objetos voladores no identicicados (los conocidos como OVNIS o UFO). Estas confusiones, antaño, tomaban fuerza durante las últimas horas del día: los colores anaranjados y rosados del atardecer junto a la luz rasante que resalta el perfil de las nubes, ha hecho que a lo largo de los tiempos este fenómeno del tipo lenticular se haya interpretado como una visita marciana en más de una ocasión.

Y es que, si es cierto que este fenómeno es más habitual en zonas montañosas, es necesario que se conjuguen una serie de factores a la vez para poder verlo: deben coincidir estabilidad atmosférica, humedad adecuada, viento canalizado en la dirección correcta... una serie de factores que la hacen apasionante. En la web oficial del atlas internacional de las nubes se puede consultar mucho más sobre estas y otras masas de agua.