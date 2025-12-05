La Plaza de la Navidad vuelve a Elche con diversión infantil y más comercio local

La Plaza de la Navidad regresa a Elche como uno de los principales reclamos de la campaña festiva, situada en la Plaça de Baix y la Glorieta, y con una clara apuesta este año por el comercio local. El espacio, que ya fue todo un éxito en la pasada edición, abre sus puertas desde el 5 de diciembre y hasta el 6 de enero, coincidiendo con todo el periodo navideño.

La iniciativa cuenta con 29 puestos en total, repartidos entre 15 casetas en la Plaça de Baix y 14 en la Glorieta, configurando un recorrido pensado tanto para el paseo familiar como para facilitar las compras navideñas en pleno centro urbano. Muñecas, pequeños detalles navideños, flores de hijo, un puesto de caricaturas, chucherías, velas, inciensos, belenes, perfumes, objetos artesanos... Y de comer, dulces a gogó, desde tartas a chuches. Y todo en torno a un tiovivo muy concurrido, gratuito para los peques, que además pueden ir acompañados por sus padres.

Los muñecos navideños son algunas de las piezas más demandadas estos días en la Plaza de la Navidad de Elche / Áxel Álvarez

Predominio de expositores locales

Uno de los rasgos más destacados de esta edición es la mayoría de expositores locales, lo que permitirá a vecinos y visitantes acceder a una oferta basada en productos artesanales, creaciones originales y propuestas de proximidad. La Plaza de la Navidad se consolida así como un escaparate para pequeños productores y comercios del entorno, en un momento clave del año para el consumo.

La Plaça de Baix se ha llenado de luz y oferta comercial con el mercado navideño de Elche / Áxel Álvarez

Regalos para todas las edades… y mascotas

La diversidad de los puestos permite encontrar regalos para todos los gustos y edades, desde artesanía, complementos y decoración navideña hasta artículos pensados específicamente para mascotas, una tendencia que cada año gana más presencia. La organización ha diseñado la oferta para que cualquier visitante pueda resolver gran parte de sus compras navideñas sin salir del recinto. No podía faltar y no falta el puesto de venta de belenes y otras figuras religiosas.

El puesto de los belenes es uno de los más visitados por los ciudadanos en el mercadillo navideño de Elche / Áxel Álvarez

Dulces, chocolate y propuestas gastronómicas

El recorrido se completa con una zona de alimentación, en la que no faltarán chocolatería, dulces navideños y otras propuestas especiales y novedosas, pensadas para acompañar la visita y reforzar el ambiente festivo. Este espacio gastronómico se suma al atractivo comercial y convierte la plaza en un punto de encuentro durante toda la Navidad.

Con esta nueva edición, Elche refuerza un formato que ya demostró su capacidad de atracción el pasado año y que aspira de nuevo a convertirse en uno de los lugares más concurridos de la ciudad durante las fiestas, combinando tradición, comercio de cercanía y ambiente navideño en pleno corazón urbano. Elche ya vive la Navidad.