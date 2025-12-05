¿Quiénes son los ladrones del suelo? La UMH de Elche lo explica en un libro

El campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha acogido esta mañana la presentación del libro Ladrones de suelos, una publicación que compila relatos vinculados al trabajo de campo en Edafología. El acto se ha celebrado en la sala de reuniones Jorge Mataix Beneyto, situada en el edificio Alcudia, y ha coincidido con la conmemoración del Día Internacional del Suelo. La obra ha sido editada por la catedrática de Edafología y Química Agrícola de la UMH, Fuensanta García Orenes, junto al Servicio de Publicaciones de la Universidad.

Una obra coral con 31 especialistas

Ladrones de suelos recopila historias reales relacionadas con las campañas de muestreo y el análisis de suelos, elaboradas por un total de 31 edafólogos. A través de estas experiencias, el libro pone en valor un ámbito científico esencial pero a menudo desconocido. Los suelos constituyen la base de la vida y uno de los ecosistemas más ricos en especies, ya que albergan una cuarta parte de la biodiversidad del planeta. De acuerdo con datos de la FAO, un solo gramo de suelo puede contener más de 1.000 millones de células microbianas, lo que equivale a miles de millones de genomas diferentes.

El papel clave del suelo en los ecosistemas

Esta enorme biodiversidad, unida a las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, le otorga un papel fundamental en numerosos procesos ecológicos imprescindibles para la vida en la Tierra. Entre ellos destacan la regulación del ciclo de nutrientes, la regulación del ciclo hídrico, la producción de alimentos y fibras, la obtención de medicamentos, el control de plagas y la capacidad de amortiguar contaminantes, evitando su entrada en la cadena trófica.

Portada del libro publicado en la UMH de Elche sobre Edafología / INFORMACIÓN

Investigación, sostenibilidad y muestreo

La sostenibilidad no puede entenderse sin tener en cuenta el suelo, considerado el segundo mayor sumidero de carbono del planeta, solo por detrás de los océanos. Se trata de un recurso no renovable a escala de tiempo humana y del que procede la mayor parte de los alimentos que consume la población. Pese a ello, sigue siendo poco valorado, y su degradación representa hoy uno de los problemas ambientales más graves a nivel mundial, tras haber sido durante años el gran olvidado de las políticas territoriales y ambientales.

En este contexto, la Edafología busca comprender en profundidad este ecosistema mediante muestreos, recogida de muestras y la realización de calicatas en campo, que permiten analizar hasta el más mínimo detalle. El muestreo de suelos consiste en recolectar porciones representativas para estudiar características como la fertilidad, el pH, el contenido de nutrientes, la textura, la materia orgánica o la biodiversidad, información clave para la agricultura, los estudios ambientales, la construcción y el manejo sostenible del territorio.

Imágenes de La Palma y el personal investigador del proyecto HIRES-SOM / UMH

La editora del libro, Fuensanta García Orenes, subrayó durante la presentación que “Ladrones de suelos recopila un puñado de relatos maravillosos, curiosos, divertidos… escritos por compañeros y amigos que nos dedicamos a estudiar los suelos y que amamos lo que hacemos. En ese afán por entender el funcionamiento de los suelos se plantean campañas de muestreo, que muchas veces se convierten en jornadas de campo extraordinarias; son anécdotas que se han quedado en nuestro recuerdo para siempre y que nos hacen reír o llorar, pero sobre todo valorar más si cabe nuestro trabajo de campo”.