Gobierno y oposición dejan pasar la oportunidad de hablar sobre el futuro de Elche

Dicen que la política es el arte de gobernar y organizar la convivencia en sociedad, regular el conflicto y establecer un marco de normas, derechos y obligaciones. Durante dos días los 27 concejales del Ayuntamiento de Elche, con la inestimable colaboración de 13 consejos sectoriales, donde había notables ausencias -como los sindicatos, que por segundo año no han sido invitados, como criticó Comisiones Obreras- y los 15 distritos de la ciudad, se han dedicado a eso. A hacer política. Otra cuestión es lo que cada uno entienda por hacer política. Hubo una frase, dicha este viernes al comenzar su primera intervención por la portavoz de Vox, Aurora Rodil, al comprobar que el salón estaba vacío, como sucede en los plenos, que quizá lo resuma todo. "... Vecinos que no están, se ve que este debate les importa muy poco, pero bueno, aquí estamos nosotros. Vamos a responder hoy a la izquierda amargada, frustrada, que no está cerca de la gente, que defiende un gobierno corrupto, inmoral y felón". Era la segunda jornada de un debate sobre el presente y futuro de Elche.

El modelo de este pleno extraordinario que sucede en dos jornadas, más liviano que el anterior, poco tiene de debate cuando en los dos turnos de palabra que hay para los cuatro portavoces (el primero de 15 minutos y el segundo de 10) se abre por la oposición (Compromís y PSOE) y le sigue a continuación el gobierno (Vox y PP). Y el cierre de cada turno corresponde al alcalde (30 y 10 minutos). Es decir, los últimos 60 minutos de la primera y los 30 minutos de la segunda son monográficos del gobierno municipal. ¿Dónde queda el debate? Quizá de ahí se entienda que el salón de plenos estuviera vacío o porque a los ilicitanos les interesa poco saber de la "amargada y frustrada oposición". El debate, visto así, fue un trámite, al menos para la oposición que no encontró en los agentes sociales que intervinieron. Menos en los distritos, palancas que apoyaran su tesis de que Ruz es sinónimo de mala gestión.

Esther Díez, escuchando el debate / Áxel Álvarez

Esther Díez acuñó la expresión “era de la crueldad”, refiriéndose a decisiones y discursos de PP y Vox que, dijo, marginan a colectivos vulnerables (migrantes, personas trans, mujeres, colectivo LGTBIQ+, víctimas del franquismo) y deterioran la convivencia democrática.

Esther Díez por Compromís abrió el debate quejándose de que sus propuestas han sido rechazadas, como en vivienda, y criticando que el gobierno no haya cumplido sus promesas de bajar impuestos, realizar grandes inversiones ni mejorar realmente la política social. Apuntó que la deuda municipal ha aumentado, que no se han ejecutado los proyectos anunciados (Palacio de Congresos, Clarisas, tranvía, etc.). Siguió con su relato de "incoherencia" de Ruz en movilidad y políticas verdes, afirmando que el gobierno apuesta por un modelo económico injusto, que no afronta problemas estructurales como la conciliación o la precariedad laboral. Todo ello definido bajo la expresión “era de la crueldad”, refiriéndose a decisiones y discursos de PP y Vox que, dijo, marginan a colectivos vulnerables (migrantes, personas trans, mujeres, colectivo LGTBIQ+, víctimas del franquismo) y deterioran la convivencia democrática. También denunció la falta de transparencia, la reducción de la participación ciudadana, el uso partidista de la institución y la opacidad ante el ciberataque al ayuntamiento.

El socialista Héctor Díez optó por un discurso en cuatro ámbitos: dijo que existe un descontento ciudadano, que le han expresado muchos ilicitanos anónimos sobre asuntos tan diversos como "las engañosas bajadas mínimas de impuestos mientras suben tasas, la rapidez que ha tenido la licencia de reforma del chalé del alcalde, promesas incumplidas como bonos escolares, abandono en parques y suciedad en pedanías, falta de juegos inclusivos o ausencia de soluciones a vertidos, mosquitos y deterioro de servicios. La guinda fue, dijo, los homenajes a figuras del franquismo. Todo genera "un sentimiento generalizado de frustración y engaño". En otro bloque habló del mal funcionamiento de los órganos de participación, que había abierto el debate el día anterior, asegurando que "están vaciados de contenido, muchos apenas se reúnen o lo hacen sin quórum real o nombras representantes con convocatorias improvisadas", lo que impide que exista reflexión profunda sobre la ciudad. Y cargó contra la mayoría de presidentes de distrito por actuar más como defensores del gobierno que como representantes vecinales, acusándoles de haber leído "discursos calcados" para elogiar al gobierno en vez de poner sobre la mesa problemas importantes. Para él, esto evidencia una desconexión profunda entre gobierno y ciudadanía. Y dijo que al cabo de dos años Ruz presenta más promesas incumplidas que logros, con retrocesos sociales, abandono de barrios y pedanías, falta de medidas para ayudar a las familias y priorización del ornamento y vídeos frente a la gestión. Reiteró que el gobierno inaugura proyectos heredados, mientras recorta en servicios esenciales.

Equipo de gobierno

Hasta ahí las críticas en la primera intervención, que dieron paso a las loas de autocomplacencia en la gestión. Aurora Rodil, de Vox, glosó la labor de su formación y sus promesas, como “defender la familia, proteger la infancia, cuidar de nuestros mayores, fortalecer la economía real, dignificar las pedanías y defender nuestras tradiciones”. Afirmó que su área es "el corazón de nuestra acción política”, que habían protegido todos los programas infantiles para evitar “injerencias ideológicas ni sexualización temprana” y que habían bloqueado talleres con contenidos de “la nefasta ideología de género” porque “los niños son niños y merecen una infancia protegida”. Resaltó el programa “pionero en España” de atención psicológica preventiva gratuita para menores, con detección precoz y apoyo familiar y que, pese a tener “menos presupuesto”, ampliaron un 30 % las plazas de actividades de verano, incluidas por primera vez familias con necesidades especiales. Reivindicó ayudas a la natalidad y pisos de acogida para mujeres embarazadas mientras “la izquierda les dice que aborten y nosotros le ayudamos a tener su bebé”. Y afirmó que la “joya de la corona” es el proyecto Código NES, un sistema integral contra la soledad no deseada.

Aurora Rodil lee unas notas durante el pleno / Áxel Álvarez

"Nunca hubo una Concejalía de Familia que mirara por los niños, por las familias y por los mayores (...) Sí, nosotros creemos en Dios y nadie nos va a poder hacer callar" Aurora Rodil — Portavoz de Vox

Se apuntó el tanto de la licitación de la residencia Altabix, "Vox fue decisivo” y rechazó “paguitas”, en referencia a las ayudas sociales porque "solo sirven para el clientelismo", con una apuesta por empleo de calidad, que se logra apoyando a empresas, campo y pymes". Habló de los programas de empleo, ayudas para menores de 30 años, taller de empleo con itinerarios formativos, programas para desempleados de más de 30, de la Escuela Municipal de Hostelería, los programas con Cámara de Comercio o de la Agencia Municipal de Empleo, que "ahora “funciona, tras estar absolutamente desmantelada”. Dijo que el 65,5 % de los contratos son indefinidos, lo que considera “empleo de calidad”. Añadió que el sector del calzado es un motor económico, que el Learning Factory y la Escuela Municipal de Calzado "ya son una realidad", aunque nada se sabe de ellos, apuestas como la web Elche Oasis de Inversión para atraer empresas, el pacto de autónomos con pymes y profesionales -“sus reivindicaciones son las nuestras”- y reprochó a la izquierda que "tiene alergia a todo lo que suene a empresario o emprendedor”.

Proyectos enquistados

El primer turno de portavoces lo cerró Juan de Dios Navarro, quien lo tenía difícil porque tras él hablaría el alcalde, lo que le impedía pisar ideas. Aún y así dijo que su grupo se declara “medianamente satisfecho” porque “queda muchísimo trabajo por hacer”, que encontraron “una ciudad paralizada” en junio de 2023, con proyectos “enquistados”. Habló de proyectos en marcha, como el Mercado Central, los autobuses a pedanías, la fachada de Riegos El Progreso -"tras “más de 7 años sin solución”, de la limpieza de huertos tradicionales, de que había dado solución a barrancos tras “más de 10 años sin limpiarlos”, de la pasarela de Altabix, en construcción y “en poco tiempo estará concluida”. De las obras de Porfirio Pascual y San Antón, "iniciadas y con financiación asegurada, mientras al gobierno de España ni está ni se le espera”, de Clarisas, de las 24 nuevas licencias de taxi, del desbloqueo de centros educativos, vivienda pública en marcha y oposiciones específicas para personas con discapacidad, de los avances en estabilización, de las 35 horas, de la carrera profesional o de ampliación de “300 plazas de parking”, del apoyo al campo y de la “plantación de más de 1.000 árboles”. Y dijo que habían bajado impuestos “aunque le moleste a los progresistas”, atribuyendo la tasa de basura al gobierno central.

Héctor Díez / Áxel Álvarez

"Frente a sus desprecios vamos a seguir con convicción, determinación y trabajo. Lo único que les puedo decir es que nosotros tendremos más cortesía municipal cuando tengan ustedes que salir por esa puerta que será más pronto que tarde Héctor Díez — Portavoz del PSOE

Tono preelectoralista

Las segundas intervenciones se centraron a contestar más al meollo político que de gestión, en un tono incluso preelectoralista, pero no se debatió sobre las ideas aportadas hasta esos momentos. Esther Díez criticó al alcalde por su "actitud soberbia y no abordar los problemas reales de la ciudadanía". Denunció que las políticas de vivienda del gobierno local privatizan suelo público y no solucionan el problema y propuso movilizar viviendas vacías, rehabilitación y limitar la especulación. También reclamó medidas para abaratar la cesta de la compra mediante programas municipales en mercados tradicionales. Exigió una planificación urbana estratégica que contemple industria, agricultura local, renaturalización del espacio público y lucha contra el cambio climático, además de avances en el Vinalopó y el Palmeral. Y concluyó recordando promesas incumplidas como el Plan General, el conservatorio, la climatización escolar o el centro de salud de Torrellano y denunciando retrocesos en igualdad y derechos LGTBIQ+ y el rechazo del gobierno local a mejorar la sanidad pública y combatir el tabaquismo y la ludopatía". La portavoz dijo que las suyas eran "propuestas valientes" y que confían en recuperar un gobierno progresista en 2027.

Por su parte, Héctor Díez dijo, refiriéndose al regidor, que "frente a sus desprecios vamos a seguir con convicción, determinación y trabajo. Lo único que les puedo decir es que nosotros tendremos más cortesía municipal cuando tengan ustedes que salir por esa puerta que será más pronto que tarde (...) Este gobierno no da más de sí. Algunos están cansados… otros directamente se quejan amargamente de la agenda municipal los fines de semana… y otros andan mareados con luces, adornos e inaugurando los proyectos que son de otros". Y dijo que su formación proponía impulsar un cambio en Elche basado en tres compromisos, "servicios públicos esenciales, reivindicación frente a otras administraciones y proyecto de futuro, añadiendo que "adornar Elche no es proyectar el Elche del futuro. Se ha hecho un plan estratégico exprés, más visual que conceptual. Nuestros barrios tradicionales envejecen… ¿qué hoja de ruta tienen ustedes para evitar la degradación de nuestros barrios y favorecer la integración y convivencia vecinal?. Nuestros jóvenes… ¿dónde están los jóvenes aquí? ¿Está haciendo el ayuntamiento políticas del futuro o está haciendo políticas en blanco y negro?. Nos comprometemos a presentar durante 2026 una alternativa realista y de futuro. Porque este equipo de gobierno no da más de sí y en 2027 habrá cambio de gobierno”.

"Neocomunistas"

Rodil volvió en su segunda intervención a zaherir a la oposición al tildar de "“neocomunistas" refiriéndose a Compromís", añadiendo que Héctor Díez, "pensó que estábamos en ese debate que hacemos antes de las elecciones (...) En el 27 efectivamente va a haber cambio de gobierno y el que se irá es Sánchez para bien de todos". Siguió con el relato de la gestión, pero referido a lo que habían hecho los anteriores gestores: "El estado de abandono de décadas de las pedanías terminó cuando comenzó este gobierno" y habló de medidas para las pedanías, como un plan de inversión plurianual exclusivo; refuerzo de limpieza, mantenimiento y alumbrado, con “brigadas reforzadas y verificables”; asfaltado y desbroce de caminos rurales esenciales; y obras importantes como el centro social y sociocultural de Torrellano. Destacó la labor del bus a las pedanías, permitiendo que universitarios, trabajadores y jóvenes puedan desplazarse con seguridad y eficacia: “las pedanías es un antes y un después" y dijo que han promovido un “municipio con inversiones de verdadera justicia social… políticas de empleo, fomento de los sectores productivos y ayuda directa a los que más lo necesitan, pero sin clientelismos políticos". Y volvió a decir que su partido ha sido decisivo en decisiones controvertidas y en seguridad, “no aceptamos introducir un factor más de inseguridad… las más afectadas somos las mujeres". Reiteró que están "en contra de las políticas globalistas de emergencia climática que tiene Bruselas… los están llevando al colapso y que su partido "es junto con los patriotas en Europa el único que no vota en Bruselas las medidas que afectan al campo de Elche". Y se autoalabó al decir que "nunca hubo una Concejalía de Familia que mirara por los niños, por las familias y por los mayores" y acabó con un "sí, nosotros creemos en Dios y nadie nos va a poder hacer callar".

Juan de Dios Navarro / Áxel Álvarez

Juan de Dios Navarro dijo que están "medianamente satisfecho” porque “queda muchísimo trabajo por hacer”, que encontraron “una ciudad paralizada” en junio de 2023, con proyectos “enquistados”.

Respeto

Por último, Juan de Dios Navarro cargó contra el anterior gobierno frente a los logros de PP y Vox. Añadió que las pedanías están plenamente conectadas "ya está vertebrada nuestra ciudad, nuestro municipio" y, dirigiéndose al PSOE, añadió: "Estuvieron 8 años sin ir a las pedanías y aquí no se les hacía ni caso". Destacó la promoción de vivienda para jóvenes y ciudadanos y que "los discursos al final se los lleva el viento porque realmente lo que quedan son los hechos", que “este ayuntamiento está mejorando día a día, los funcionarios están teniendo el respeto y la consideración de este gobierno" y acabó criticando al Gobierno de España porque "tiene previsto subir un 10 % el recibo de la luz, ¿dónde está el señor Sánchez, que nos tiene, aparte de ahogados, nos tiene totalmente olvidados?”. Afirmó que Mazón invirtió más de 55 millones de euros y que el Palacio de Congresos (del que no hay aún proyecto), "va a ser la revolución para nuestra ciudad, ya lo fue con la Universidad Miguel Hernández en 1996".