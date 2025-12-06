El Belén de La Glorieta de Elche ya está abierto: piezas que ganan realismo y dos días más para el público

Una experiencia inmersiva a lo largo de 15 metros, y con el incentivo de que este 2025 se ha apostado por piezas más grandes que dan un realismo extra a algunos de los pasajes bíblicos. El Belén Municipal se inauguró ayer por la tarde con gran expectación en La Glorieta, y para muestra las largas colas que se formaron tras la visita del pregonero de la Navidad, Pepe Morago, junto a autoridades locales, para contemplar este espectacular montaje en el que desde hace meses han estado trabajando desde la Asociación de Belenistas de Elche. Estará abierto hasta el 18 de enero de 2026, dos días más que el pasado año.

A lo largo del recorrido en un espacio con cinco metros de profundidad, se han colocado con esmero unas 630 figuras que recrean escenas que van desde la ciudad de Jerusalén hasta Belén, donde los visitantes pueden contemplar episodios como la Anunciación, el Nacimiento o la huida a Egipto. Precisamente se han recuperado piezas artesanales de 30 centímetros que se emplearon por última vez hace tres lustros en el congreso de belenismo que se celebró en Elche, y que tienen más profundidad de detalles que se podrán contemplar en el primer plano, ya que el año pasado las más voluminosas tenían unos 24 centímetros.

Más paisajes

Desde el colectivo matizan que pese a que se aprovechan la mayoría de piezas, algunas encargadas exclusivamente para este nacimiento, la seña de identidad es modificar paisajes, y a la vista está que se han incorporado el descanso en la huida, los primeros pasos de Jesús o una boda hebrea. Para facilitar la comprensión del conjunto, cada escena cuenta con códigos QR explicativos.

Concurso

Al hilo, también cambia la ubicación de los elementos, de ahí que cobre sentido el concurso que la asociación vuelve a lanzar por las redes sociales para buscar a San Crispín, a la Dama de Elche, a Cantó y al peregrino del Camino de Santiago. Para participar en el sorteo de un belén que se entregará el día 29 de diciembre, los visitantes deberán enviar por mensaje privado al Facebook de la asociación sus datos de contacto y la ubicación de las figuras.