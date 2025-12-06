Crevillent da protagonismo a sus jóvenes en el Día de la Constitución

Una jornada para implicar a los jóvenes. El Ayuntamiento de Crevillent celebró este sábado el Día de la Constitución con el tradicional reparto de ejemplares de la Carta Magna a las nuevas generaciones del municipio alfombrero que este 2025 cumplen la mayoría de edad como símbolo de los derechos y obligaciones que adquieren al alcanzar los 18 años. Además, concejales de la corporación y representantes de asociaciones locales participaron en la lectura de diversos artículos constitucionales. En la comarca del Baix Vinalopó, Elche también celebró un acto oficial en el Gran Teatro mientras que Santa Pola no celebró el acontecimiento, aunque sí que rememoró la efeméride por las redes sociales del Ayuntamiento.

El peso del acto, en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”, lo tuvo la alcaldesa, Lourdes Aznar, con un discurso centrado en el valor democrático de la Constitución y en la necesidad de preservar el consenso y la separación de poderes que dieron origen al texto de 1978. Aznar recordó que hace 47 años el pueblo español vivió “un magnífico y multitudinario acto de democracia”, refrendando con una mayoría abrumadora el documento que sentó las bases de una España libre, plural y moderna.

Convivencia

La primera edil destacó que el espíritu de acuerdo y entendimiento que caracterizó aquel proceso sigue siendo hoy un ejemplo de convivencia cívica: la superación de divisiones, la búsqueda del bien común y la voluntad firme de construir un país asentado en la libertad, la igualdad y la justicia. En un momento central de su intervención, Aznar subrayó de forma literal que la defensa de la Constitución y la separación de poderes, "hoy, más que nunca, debe ser la obligación de todos los poderes del Estado".

Un momento del discurso de la alcaldesa Lourdes Aznar en Crevillent este sábado / INFORMACIÓN

También insistió en la necesidad de respetar a quien piensa diferente, así como debatir y discrepar dentro de la Ley "es la esencia de nuestra democracia.”

Punto de encuentro

También remarcó la importancia de garantizar la independencia judicial como elemento imprescindible para la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Al hilo, manifestó que se deben respetar las decisiones del poder judicial, "aunque no siempre las compartamos: son la garantía de que las leyes se cumplen para todos por igual.” La alcaldesa insistió en que la Constitución continúa siendo el punto de encuentro donde se articulan los acuerdos que fortalecen la vida democrática:

“Nuestra Constitución, la Ley de Leyes, es el marco donde debatimos, pero también donde dialogamos y alcanzamos acuerdos en beneficio de toda la ciudadanía.” Asimismo, recuperó una de las ideas más reconocidas del espíritu constitucional en el que se aborda que “la Ley, sólo la Ley y nada más que la Ley’, sigue siendo el mejor antídoto contra la discordia.”

Aznar concluyó reafirmando la vigencia de los valores constitucionales y la necesidad de preservar instituciones fuertes y respetadas. El acto concluyó con un reconocimiento a los jóvenes participantes, llamados a asumir un papel activo en la vida democrática, y con una invitación a toda la ciudadanía a seguir defendiendo el marco constitucional como garantía de convivencia, libertad y progreso