Ruz carga contra la «tutela» al Ayuntamiento de Elche y pide más competencias en Urbanismo y Patrimonio

¿Tiene sentido que para reformar la plaza del Congreso Eucarístico tenga que contar con la autorización de la Conselleria de Cultura? ; ¿O que se nos impida a los ayuntamientos utilizar nuestros ahorros para invertirlos en la mejora de la ciudad?» El alcalde de Elche aprovechó ayer el 47 aniversario de la Constitución Española para lanzar un alegato a favor de un municipalismo reforzado. Es más, su discurso final en el acto institucional en el Gran Teatro estuvo centrado, más allá de agasajar a los siete premiados con la medalla del Bimil·lenari, en defender que el futuro pasa por descentralizar.

Al poco de abrir su intervención rindiendo tributo al marco constitucional de 1978 , que definió como el garante de que exista un «periodo de paz, estabilidad y convivencia democrática más prolongado de nuestra historia», se centró en la necesidad de dotar a los ayuntamientos de mayor autonomía administrativa, más competencias y financiación, y de romper con una «tutela» que, según denunció, ejercen otras administraciones sobre la gestión municipal.

A este respecto Ruz lamentó que el Consistorio, pese a ser la administración más cercana, «la más eficiente y la más saneada», sigue sometida a procedimientos que ralentizan la puesta en marcha de proyectos porque requieren los permisos de otras administraciones superiores. Puso ejemplos muy concretos, que iban desde la obligación de solicitar autorización autonómica para modificaciones del Plan General hasta permisos de Cultura para remodelaciones urbanas. Mencionó, también, las restricciones del Gobierno central para utilizar el remanente de tesorería y la dependencia de la Dirección General de Costas para actuar en las playas ante inversiones locales como poner alumbrado.

Afeó que se ponga a las entidades locales «bajo sospecha», y que la persistencia de trámites terminen «paralizando y aplastando» la dinámica de la ciudad, lo que a su juicio, esta situación contraviene la autonomía local reconocida en la propia Carta Magna.Así las cosas el primer edil demandó que los ayuntamientos especialmente de las grandes ciudades tengan más margen de maniobras y sin ambages reclamó una «segunda descentralización» como en su día ya se hizo a nivel autonómico, con la que se transfieran competencias reales y capacidad operativa a los ayuntamientos, especialmente en ámbitos como el urbanismo, la ordenación del territorio y la conservación del patrimonio.

El alcalde, Pablo Ruz, durante su intervención este sábado en el Gran Teatro / Matias Segarra

Al hilo, enfatizó la necesidad de que todas aquellas competencias cedidas vengan acompañadas de la financiación correspondiente. Al hilo se amparó en que la futura ley de simplificación de la administración autonómica pueda revertir parte d eesta problemática.El regidor enfatizó que esta agilización es una necesidad para que Elche no pierda oportunidades ni competitividad «por culpa de una burocracia que llega tarde a las exigencias del siglo XXI».

Entrega

La interpretación del Himno de Elche de la mano del cantor del Misteri d’Elx José Manuel Guinot abrió un emotivo acto en el que hubo espacio para los agradecimientos y las demandas, donde la palabra «esperanza» retumbó en más de una ocasión. La primera entidad en recibir la Medalla de Plata del Bimil·lenari fue la Real Orden de la Dama de Elche. La edil de Cultura, Irene Ruiz, avaló el poder de estudio y difusión que ha hecho la institución sobre el busto íbero y su presidenta, Mari Carmen Cascales, acompañada de la Dama Viviente, Daniela Díez, volvió a urgir el regreso a la ciudad de esta joya patrimonial que se halló en La Alcudia. «No es un gesto de confrontación, reivindicamos que vuelva con diálogo porque cuando un pueblo se reencuentra con su historia todos ganamos», apuntó Cascales.

El alcalde, minutos después, le cogió el guante y también se sumó a este requerimiento, aunque reconoció que la llegada permanente es una «quimera». Cascales agradeció el reconocimiento este 2025 tras acabar el Año Jubilar y en pleno 25 aniversario del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. En su discurso, que fue el más extenso de los entonados, rindió homenaje «a nuestra reina mora que es capaz de resumir quienes somos y de donde venimos»· así como a los presidentes que la precidieron como Antonio Martínez Macià, el promotor del proyecto.

Educación

El segundo galardón fue para las cinco escuelas municipales de la ciudad, en funcionamiento desde 1979, y para poner de relieve el artículo 27 de la CE que reconoce el derecho a la educación. Docentes de dos de estos centros educativos pusieron de relieve la importancia de «educar, abrazar y sostener» y el hecho de que con los años se impulsasen medidas como la pareja pedagógica y mejora de las ratios.

La tercera galardonada fue la Fundación Cien, y, en referencia al Artículo 43 de la CE dirigido a la protección de la salud la edil Celia Lastra avaló las líneas «prometedoras» en investigación neurológica para agilizar el diagnóstico del Alzhéimer a través de biomarcadores sanguíneos. La gerente del centro, Mari Ángeles Pérez Muñoz, así como el director científico, Pascual Sánchez, avanzaron que está previsto que a principios de 2026 lleguen los primeros fármacos que permitirán retrasar el avance de una «enfermedad terrible» que afecta a cerca de un millón de personas en España.

El Ayuntamiento entregó la cuarta distinción a la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche. El rector, Higinio Marín, acompañado del vicerrector y gerente Álvaro Antón y Francisco Sánchez, agradeció el nombramiento en un año clave tras la apertura del tercer edificio esta misma semana. Expuso que pese a ser el principal grupo universitario privado es una institución sin ánimo de lucro y defendió el «ánimo conciliador para cerrar heridas» que sus impulsores tuvieron en plena Transición.

Del deporte a las familias numerosas

La emoción se palpó durante el discurso del entrenador del Atticgo, Joaquín Rocamora, que se desmoronó al recoger la quinta distinción y mientras agradecía a su madre y a su mujer por inculcarle cariño y fuerza. La edil de Familia, Aurora Rodil, presentó a la asociación de familias numerosas, Asafan, alertando de que el 75% de familias numerosas tienen problemas para llegar a final de mes así como lograr la conciliación o optar al alquiler y por ello destacó la labor que realiza la entidad. Javier Martínez, su responsable, agradeció encontrar siempre comprensión al tocar a la puerta del Ayuntamiento y alertó de la bajada de la natalidad por las dificultades a las que se encuentran los actuales entornos familiares.

Discapacidad

Por último recibió la medalla Francisco González Macià, codirector de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, TEMPE-APSA. González ha impulsado numerosas iniciativas solidarias con la cultura y los colectivos que más necesitan el apoyo del tejido empresarial a través de entidades como la Fundación Conciénciate, Fundación Elche Acoge, Asociación Arte Cultura y Ocio o el Asilo de San José o la realización de numerosas acciones para promover el empleo de colectivos vulnerables.