Un pregón que entre villancicos mira a San Antón y al cielo: Así ha abierto Morago la Navidad

De la aseveración de que la asociación de belenistas tiene ganado ser el cuarto patrimonio de la Humanidad de Elche a la petición de incluir al patrón de los animales, San Antón, entre las figurillas del belén de La Glorieta El pregón de la Navidad a cargo del periodista deportivo Pepe Morago, de Radio Elche Cadena SER, hizo viajar anoche al público del Gran Teatro por la memoria, la tradición y el afecto que uno puede profesarle a la ciudad que le ha acogido desde niño.

El comunicador abrió las fiestas, y este particular acto de los belenistas, confesando la «enorme alegría» que le producía inaugurar con su voz este tiempo especial, un honor que agradeció de manera reiterada a la asociación y en particular a su presidente, Francisco Guilabert, por la capacidad que tiene el colectivo de mantener viva una tradición que se ha convertido en «un precioso regalo».

Fe, entrega y sencillez

Morago, celebrando que San Crispín vaya a tener su hueco en el nacimiento de La Glorieta, también elevó la propuesta de que en próximas ediciones se haga lo propio con San Antón. No pasó la ocasión para rememorar sus años como monaguillo en la parroquia del barrio, donde «aprendió el verdadero significado de la Navidad»: la fe, la entrega y la sencillez, y contó alguna anécdota un domingo junto a la ermita. También tuvo allí emotivas vivencias de infancia en su humilde casa donde «no sobraba el dinero pero había mucho amor».

Evocó aquellos recuerdos de esa Navidad «tan familiar, tan tierna y tan cálida» con sus abuelas Josefa y Juliana y lamentó no haber podido conocer a sus abuelos. Destacó que estas fechas especiales primero las vivía en Membrilla, villa manchega de Ciudad Real donde nació, y después en Elche, cuando llegó junto a sus padres con cinco años.

Público durante el pregón en el Gran Teatro de Elche / MATIAS SEGARRA

Recuerdos

El locutor describió a su familia como el pilar de su vida recordando a sus padres, hermanos y a sus hijos Jorge y Laura, con quienes logró revivir la magia de la Navidad junto a su esposa Manoli, a quien definió como «un referente» por su amor y generosidad. También evocó con profundo cariño a sus suegros Armando y Manolita, así como a su cuñada Juani, que tristemente «celebran la Navidad desde el cielo».

En su relato incluyó agradecimientos a amistades que lo han acompañado siempre como Cosme Abellán y Paco Aliaga , así como a Santiago Gambín, a quien consideró «un maestro y un segundo padre». Morago dedicó un apartado especial al Concurso Radiofónico de Cuentos Navideños «Gloria Fuertes» de su emisora , que en su número 61 se ha convertido en un espacio que fomenta la creatividad y mantiene viva la tradición de contar historias y se emitió un vídeo sobre estos cuentos con la voz del histórico locutor de Radio Elche Paco Alcaraz.

La comunicación como puente

Aprovechó la ocasión para mostrar su afecto y gratitud hacia sus compañeros de trabajo, tanto de la radio como de Elche 7 Televisión y la Cadena SER nacional, subrayando que la comunicación es «un puente que une a las personas». Extendió ese agradecimiento a la familia Garrigós Agulló, referente histórico de la emisora.

Poco después el periodista confesó que estaba cumpliendo un sueño al ver cómo en el escenario lo acompañaba el cantor del Misteri José Manuel Guinot para entonar un villancico. No fue la única pieza musical que sonó durante la velada, ya que al cierre Manuel Ramos también ofreció un repertorio navideño junto al coro de la Uned.

Morago sostuvo que su propósito para estos días que se vienen es «transmitir un poquito de alegría e ilusión» y resaltó que para él lo esencial es que la Navidad se viva desde la ternura, el amor y la generosidad porque estas fechas significan «luz, esperanza, el calor de una mirada y un abrazo sincero». Ya entre sus últimas líneas citó un pasaje de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios para concluir con el deseo de disfrutar la Navidad «con alegría y en familia»

Con referencias a la frase «Gloria a Elche, de luz y esplendor» del himno local, y entre vítores y aplausos, el locutor dio por inauguradas estas fechas especiales. n