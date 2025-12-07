Inclusión al ritmo de «El Rey León» hoy en Elche

Un viaje por la sabana y los peligros de las fieras carroñeras pero con una historia en la que el valor de la amistad predomina. Después de seis años «La gran aventura de Simba» regresa al Gran Teatro de Elche. Y lo hará este domingo con un pase a las 19 horas muy esperado, porque se trata del reencuentro que la asociación ARTES, Cultura y Ocio tiene con este montaje en las principales tablas de la ciudad después de la última puesta en escena inspirada en «El Rey León» en 2019.

El espectáculo musical del colectivo se ha estado trabajando desde el grupo de teatro Rokuro Kubi, y está protagonizado, en su mayoría, por personas con discapacidad intelectual que durante todo el año ensayan para elevar al máximo la apuesta artística y romper estereotipos. La mayoría de integrantes tienen síndrome de Down y en esta producción tuvieron ya el reto de introducir texto, un elemento que era difícil para ellas, según apuntaron en su momento desde la organización.

Una de las protagonistas del documental de la asociación ARTES Cultura y Ocio de Elche / INFORMACIÓN

Soporte

Con interpretaciones como la que se espera este 7 de diciembre, en pleno puente de la Purísima, la asociación confirma el soporte que desde hace dos décadas presta a un grupo para hacer la inclusión una realidad encima de los escenarios. En total serán 27 actores y actrices los que volverán a convertirse, algo más de un lustro después de su estreno en los personajes que, a través de la adaptación de la mítica película de Disney, reivindican el gran valor de la amistad, la importancia de la familia y el amor incondicional, «en definitiva, todo aquello que nos hace formar parte de un ciclo en el que todo está presente y todo tiene su lugar», como indican a este diario desde la propia asociación.

Preparación

Así, durante la apuesta podrá comprobarse el nivel de expresión corporal, danza y teatro que harán las delicias de mayores y pequeños. Como ya indicaron antes del estreno, el musical estuvo gestándose durante un año y en los primeros momentos también había en el elenco niños sin discapacidad, todo para conseguir que el reparto puede fortalecer la autonomía personal, mejorar las relaciones personales y la autoestima durante unas producciones de este calado que ayudan a quienes tienen diversidad funcional a empoderarse y perseguir sus sueños artísticos.