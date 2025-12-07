Emoción y solidaridad en una Ruta 091 de Elche marcada por la pérdida del policía Norberto Perea

Si en la vida hay momentos que emocionan y que podrían enmarcarse en el mejor lugar del salón de casa, uno de ellos podría ser el espíritu de solidaridad y compañerismo que se respiró este domingo desde el entorno del Paseo de la Estación. La Policía Nacional de Elche congregó a unos 1.300 deportistas en su Ruta 091 pero, mucho más allá del número (que se llegó al tope de inscripciones) y del nivel de entrenamiento de los participantes en esta prueba benéfica, lo que primó esta edición más que nunca fue el espíritu de unión. Un abrazo colectivo para recordar al agente Norberto Perea, fallecido recientemente, quien fue alma máter de la misma e impulsor porque, además, era un maratoniano con una tremenda experiencia.

Precisamente el arranque de la carrera estuvo marcado por un intenso minuto de silencio y fue el Comisario Pedro Montore, que recorrió caminando los 5,6 kilómetros junto al Subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, quien dedicó unas sentidas palabras hablando de "Norberto Maratón". Reconoció los problemas que surgieron para organizar la carrera por el duro trance que han pasado por la pérdida. "Queremos recordarle como era él, con mucha ilusión, mucha alegría, y no queremos que se convierta el acto en un paño de lágrimas, si no recordar lo alegre que era nuestro compañero", señaló el responsable policial antes de proyectarse un vídeo con imágenes del policía.

Conmoción

Amigos, multitud de compañeros y su entorno más cercano, visiblemente conmocionados acompañaron a Zoe y Nemesio, hija y padre del fallecido, para dar el pistoletazo de salida de la jornada en la que, pese a que había clasificaciones, no había competitividad ya que el objetivo era pasar una mañana agradable de deporte y además contribuir con las dorsales a recaudar fondos para la Fundación Conciénciate y para Dacerelx, Asociación Daño Cerebral Adquirido de Elche. Es más, ambos colectivos instalaron sus carpas para visibilizar la labor que realizan, e incluso los inscritos se llevaron una bolsa en la que constaba más información de ambas entidades.

Carrera solidaria Ruta 091 Elche 2025 / Matias Segarra

Entre los presentes se encontraba l igual que multitud de familias que salieron incluso con bebés tomados, niños cogidos de la mano o acompañados de sus mascotas, porque la esencia de la prueba era compartir. Entre los participantes también se encontraban algunos concejales como el de Deportes, José Antonio Román, así como el alcalde Pablo Ruz o el ex regidor Carlos González, muy habituales en las pruebas deportivas que se celebran con cariz solidario como fue hace unas semanas la de Amacmec.

Clasificaciones

El primero en llegar a línea de meta fue Pau Espresati, del LA 208 Triatlón Club que completó el recorrido en 18 minutos y 59 segundos, seguido de Óscar Irles, del mismo club, que llegó apenas treinta segundos despuén. En la categoria femenina absoluta, Eva Sánchez de CEA Bétera y Marta Fernández, se llevaron el oro y la plata llegando en los minutos 22 y 23.

En cuanto a los propios integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad participantes, así como miembros de los cuerpos de emergencia, protección civil y bomberos, Abraham García y José María Rodríguez acabaron el itinerario en 21 minutos. En esta categoría femenina, Elena Alarcón y Laura Moyano cruzaron la meta cuando no habían pasado 25 minutos.

Implicación

Lo cierto es que hubo una gran implicación de la ciudadanía y del tejido institucional y empresarial, ya que para el desarrollo de la actividad, organizada por la Comisaria y el Ayuntamiento, participaron una treintena de entidades como patrocinadoras y colaboradoras.

Esta carrera nació de forma pionera tras iniciativa de la Dirección General de la Policía para visualizar el trabajo que los agentes ofrecen a la sociedad, como recordó el comisario hace días en la presentación del evento. Y en ese sentido se podía apreciar en la zona de meta una exhibición de unidades policiales como Seguridad Ciudadana, Guías Caninos, la Unidad de Medios Aéreos con sus drones, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los TEDAX, Participación Ciudadana.

Esta vez se cambió el trazado con un nuevo circuito, más verde, ampliado en 600 metros con respecto a anteriores ediciones con salida y llegada en el Paseo de la Estación en vez de la Plaça de Baix, inviable estas fechas por el alumbrado, el carrusel y el Mercado de Navidad, aunque sí que pasaron por allí los deportistas, además de por otras 23 calles y caminos emblemáticos como la Corredora o huertos históricos, para enfatizar que este año el Palmeral cumple 25 años como Patrimonio de la Humanidad.