Un azud atrapado por una marea de toallitas en medio del sendero del río Vinalopó a su paso por Elche

De la importancia histórica de los azudes en el sistema de regadío en Elche han dado buena cuenta los investigadores a lo largo de los años. Sin embargo, eso no quita para que la postal que ofrece hoy en día alguno de ellos no haga justicia al valor que tienen estas infraestructuras. Es el caso del Assut dels Moros, del que incluso llegó a hablar Pere Ibarra en su Estudio acerca de la institución del riego de Elche y origen de sus aguas, en 1914, y que, por su cercanía a la depuradora, tampoco ha escapado a la maldición de las toallitas húmedas que llegan desde la red de saneamiento, fundamentalmente por la inconsciencia de los que, aún hoy, siguen tirando estos desechos al inodoro, con el consiguiente atasco de las canalizaciones y los daños al medioambiente y al patrimonio.

Toallitas junto al Assut dels Moros, junto al cauce del Vinalopó. / ÁXEL ÁLVAREZ

“Desde época inmemorial”

Pere Ibarra, como recoge Gaspar Agulló en una entrada de 2017 de su página web “¿...Y por qué no un blog…?, dejó escrito que, “para completar la exposición del riego de Marchena en la Huerta de los Moros, correspondería también decir algo en esta sección del importante sistema de canales o azudes que se encuentran establecidos en aquel extremo del término de Elche, desde época inmemorial, uno de ellos, por lo menos, con el fin de aprovechar las discontinuas avenidas de este alocado Vinalopó”, a lo que añade que “el primero que se encuentra siguiendo el curso del Vinalopó, a la mano derecha, es el llamado de los Moros; es el más ancho y el más antiguo de los tres. La presa tiene próximamente unos setenta palmos de ancha".

Toallitas húmedas en el entorno del azud. / ÁXEL ÁLVAREZ

Con el foco en el sistema de saneamiento

Precisamente por ese valor patrimonial del azud y también por el valor ambiental del entorno, los ecologistas han decidido una vez más alzar la voz. Hasta el punto de que, por boca del vicepresidente de la Asociación de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), Miguel Ángel Pavón, ponen el foco en que “el estado de la pasarela es una muestra más del obsoleto sistema de saneamiento de la ciudad, incapaz de afrontar las situaciones de desbordamiento que se producen cuando hay lluvias intensas”. Pavón señala que, “en esas situaciones, las aguas residuales se desbordan y terminan llegando, mezcladas con aguas pluviales, al Vinalopó, arrastrando una marea de toallitas que terminan esparcidas por el cauce y su entorno inundable”.

Una vista genérica de la infrestructura hidráulica. / ÁXEL ÁLVAREZ

Un tanque de tormentas

Para el colectivo conservacionista, construir un tanque de tormentas para absorber esos desbordamientos, de manera que no lleguen al río, podría evitar esa marea de toallitas y otros elementos contaminantes. “Se trata de una solución que hemos propuesto, sin éxito hasta el momento, al Ayuntamiento, a la Generalitat y al Gobierno central”, explica Pavón con amargura. Además, a más largo plazo, se muestra partidario de implantar una red separativa de aguas residuales y de pluviales, de manera que no se mezclen. “Eso solucionaría de forma casi definitiva el problema de los desbordamientos”, afirma. Finalmente, cree que “debería prohibirse tirar las toallitas a los inodoros o sustituirlas por el papel higiénico de siempre, porque, además, algunos bancales de cultivo ya abandonados, situados en el entorno inundable del río, aparecen cubiertos por una densa capa de toallitas también”, algo que, en su opinión, da buena cuenta de los daños ambientales y patrimoniales.

Las dos redes instaladas de prueba en el río Vinalopó a su paso por Elche han podido retener más de media tonelada de residuos, principalmente toallitas / INFORMACIÓN

Una prueba piloto

De hecho, desde hace ya años, Aigües d’Elx, la empresa mixta que gestiona el ciclo del agua en Elche, viene desarrollando campañas de concienciación sobre la importancia de no desechar las toallitas en el inodoro. Incluso el pasado mes de octubre dio cuenta de una prueba piloto que puso en marcha en el cauce y que consistió en la instalación de mallas de fibra textil en dos puntos distintos del colector de saneamiento. Las redes en cuestión cuentan con pequeños orificios que se expanden de manera dinámica conforme van acumulando restos, de forma que se retienen los sólidos mientras el agua continúa su curso. Además, para facilitar su funcionamiento, se sustituyó una compuerta de fibra de vidrio, lo que parece que mejoraba la salida de la malla al exterior y evita que quede enganchada.

8.000 solo en un punto

Con esta técnica experimental, sólo en el aliviadero próximo al puente de Barrachina el sistema consiguió retener 550 kilos de residuos sólidos, impidiendo su dispersión a lo largo del cauce del Vinalopó. Las cifras de lo recogido hablan por sí solas: en total, se contabilizaron unas 8.000 toallitas arrojadas indebidamente al inodoro en lugar de depositarse en el cubo de la basura, lo que evitaría estas estampas tan desagradables, con los daños que, a la sazón, ocasionan. Ya en ese momento, desde la empresa mixta Aigües d'Elx insistieron en que esta actuación se enmarcaba dentro de una estrategia más amplia de innovación y sostenibilidad que pretende mejorar la gestión del saneamiento y evitar que los vertidos acaben afectando a la biodiversidad del Vinalopó.