Elche licita por 23.000 euros la instalación del mosaico de la Virgen en la Casa de la Orxata

El Ayuntamiento de Elche ha sacado a licitación, por un importe de 23.000 euros, los trabajos para instalar en la llamada Casa de la Orxata un mosaico de la Virgen de la Asunción conmemorativo del Misteri d’Elx, adquirido previamente por el Consistorio y cuyo autor es Luis Torres Castaño. La contratación del trabajo figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público y se tramita como proyecto de instalación del mosaico en la fachada del edificio municipal situado en el número 18 de la calle La Fira, esquina con la calle Obispo Rocamora, donde se ubican servicios de atención al ciudadano de la Concejalía de Promoción Económica. El plazo de presentación de ofertas concluye el 18 de diciembre y el plazo de ejecución de las obras una vez adjudicadas se fija en una semana.

Este mosaico está formado por piezas de gres de 80 x 120 centímetros con placas metálicas traseras, montadas sobre paneles porcelánicos y teselas adheridas que se fijarán mediante un sistema de imanes a una estructura auxiliar de acero anclada a la fachada existente.

El proyecto técnico, redactado por los arquitectos Luis Rubiato Brotons y José Amorós Gonzálvez, detalla que el ámbito de actuación se circunscribe a la fachada este, recayente a la calle Obispo Rocamora.

La Casa de la Orxata contará con un mosaico de casi 20 metros cuadrados / INFORMACIÓN

Bastidor metálico y sistema de imanes

Para hacer posible la colocación del mosaico, el documento describe una estructura auxiliar formada por un marco soporte de 3,20 x 6 metros de perfiles tubulares de acero, sobre la que se colocarán los paneles en que se divide la obra artística, fijados mediante imanes a la propia estructura metálica. El bastidor se montará primero en el suelo y se izará a su posición definitiva mediante camión grúa.

Los cálculos estructurales incluidos en la memoria concluyen que los esfuerzos de peso propio del bastidor y del mosaico, de unos 40,20 kilos por panel, resultan muy inferiores a la capacidad resistente tanto de las varillas como del soporte de ladrillo y, en su caso, del forjado de hormigón, por lo que el dimensionamiento se considera adecuado y con coeficientes de seguridad holgados.

Protección BIC y autorización cultural

Uno de los condicionantes clave del contrato es el régimen de protección patrimonial del inmueble, que figura como Bien de Interés Cultural (BIC) dentro del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano y del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Por este motivo, el pliego deja claro que “el presente contrato y su ejecución material deben quedan condicionados a la obtención de la preceptiva autorización previa por parte de la Conselleria competente en materia de cultura”. Hasta que no se obtenga ese visto bueno autonómico, los trabajos de instalación no podrán iniciarse, si bien el proyecto ya incluye una justificación urbanística específica y la referencia a toda la normativa sectorial y de seguridad y salud aplicable.

El edificio, actualmente ocupado y en uso por la Concejalía de Promoción Económica, se encuentra en buen estado y no presenta patologías, según el análisis del estado actual incorporado a la memoria. La intervención se ha diseñado para minimizar el impacto sobre la fachada protegida, limitando las perforaciones a los puntos estrictamente necesarios para la sujeción del bastidor y garantizando el mantenimiento