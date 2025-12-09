Universidad Miguel Hernández
Aigües d’Elx impulsa la enciclopedia digital ilicitana
La UMH recibe una aportación económica de la empresa mixta para reforzar el proyecto histórico elche.me
El proyecto la Enciclopedia virtual de la ciudad de Elche elche.me contará con una aportación de 2.000 euros por parte de Aigües i Sanejament d’Elx, tras la firma esta mañana de un convenio de colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). El acuerdo ha sido rubricado por la vicerrectora de Economía y Sociedad de la UMH, María José López, y la directora-gerente de Aigües i Sanejament d’Elx, María José Toledo, con la asistencia del director de la Cátedra Pedro Ibarra, el profesor Miguel Ors.
Convenio entre la UMH y Aigües d’Elx
Mediante este convenio, la empresa mixta Aigües i Sanejament d’Elx contribuye de forma directa al desarrollo y continuidad de un proyecto impulsado por la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH, centrado en la difusión del conocimiento histórico, social y cultural de la ciudad. La iniciativa refuerza la colaboración institucional entre ambas entidades en favor del patrimonio ilicitano.
Para garantizar la correcta ejecución y seguimiento del acuerdo, se ha designado como responsable, por parte de la Universidad Miguel Hernández, al profesor Miguel Ors Montenegro, mientras que por parte de Aigües i Sanejament d’Elx asumirá esta función María José Toledo. Ambos serán los encargados de velar por el cumplimiento de los objetivos establecidos en el convenio.
Trece años de investigación y divulgación
La Cátedra Pedro Ibarra de la UMH tiene como actividad principal la docencia e investigación y desarrolla el proyecto ‘La Enciclopedia virtual de la ciudad de Elche www.elche.me’. Su finalidad es dar continuidad al trabajo realizado durante los últimos trece años, que incluye biografías de ilicitanos e ilicitanas, imágenes históricas, filmaciones, monografías y bases de datos, entre otros contenidos.
El proyecto persigue alcanzar el objetivo de 10.000 biografías y 50.000 imágenes relacionadas con la ciudad de Elche, además de vídeos, monografías y documentos, consolidándose como una herramienta de referencia para la memoria colectiva y la divulgación cultural del municipio.
