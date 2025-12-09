Aigües d’Elx impulsa la enciclopedia digital ilicitana

El proyecto la Enciclopedia virtual de la ciudad de Elche elche.me contará con una aportación de 2.000 euros por parte de Aigües i Sanejament d’Elx, tras la firma esta mañana de un convenio de colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). El acuerdo ha sido rubricado por la vicerrectora de Economía y Sociedad de la UMH, María José López, y la directora-gerente de Aigües i Sanejament d’Elx, María José Toledo, con la asistencia del director de la Cátedra Pedro Ibarra, el profesor Miguel Ors.

Convenio entre la UMH y Aigües d’Elx

Mediante este convenio, la empresa mixta Aigües i Sanejament d’Elx contribuye de forma directa al desarrollo y continuidad de un proyecto impulsado por la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH, centrado en la difusión del conocimiento histórico, social y cultural de la ciudad. La iniciativa refuerza la colaboración institucional entre ambas entidades en favor del patrimonio ilicitano.

Portada de la web de elche.me impulsada por la UMH de Elche / INFORMACIÓN

Para garantizar la correcta ejecución y seguimiento del acuerdo, se ha designado como responsable, por parte de la Universidad Miguel Hernández, al profesor Miguel Ors Montenegro, mientras que por parte de Aigües i Sanejament d’Elx asumirá esta función María José Toledo. Ambos serán los encargados de velar por el cumplimiento de los objetivos establecidos en el convenio.

Trece años de investigación y divulgación

La Cátedra Pedro Ibarra de la UMH tiene como actividad principal la docencia e investigación y desarrolla el proyecto ‘La Enciclopedia virtual de la ciudad de Elche www.elche.me’. Su finalidad es dar continuidad al trabajo realizado durante los últimos trece años, que incluye biografías de ilicitanos e ilicitanas, imágenes históricas, filmaciones, monografías y bases de datos, entre otros contenidos.

El proyecto persigue alcanzar el objetivo de 10.000 biografías y 50.000 imágenes relacionadas con la ciudad de Elche, además de vídeos, monografías y documentos, consolidándose como una herramienta de referencia para la memoria colectiva y la divulgación cultural del municipio.