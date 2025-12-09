Sucesos
La colaboración vecinal frustra un robo violento en una calle de Elche
Una testigo siguió con su patinete al sospechoso, que habría robado a un hombre mayor en la calle Diagonal, y permitió a la Policía Local localizarlo y detenerlo
La Policía Local de Elche ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo con violencia cometido contra un varón de avanzada edad en la calle Diagonal, en un suceso ocurrido estos días. La actuación fue posible gracias a la rápida respuesta policial y a la colaboración decisiva de una joven testigo, cuya intervención facilitó la identificación y localización del sospechoso cuando trataba de huir.
Seguimiento clave de una testigo
La intervención se inició tras los hechos, cuando una joven que había presenciado el robo auxilió a la víctima y, al comprobar que el presunto responsable abandonaba el lugar, decidió seguirle con su patinete. Durante ese tiempo, la testigo mantuvo comunicación telefónica constante con los agentes, proporcionando datos precisos para que una unidad policial pudiera localizar al individuo.
Resistencia durante la detención
A la llegada de la patrulla, el sospechoso intentó huir a pie y ofreció una fuerte resistencia al arresto. Finalmente, los agentes lograron reducirlo sin que se produjeran consecuencias graves, culminando así la intervención policial en la vía pública.
Traslado sanitario y diligencias
Tras la detención, el hombre fue trasladado a un centro de salud para realizar una valoración médica preventiva antes de ser puesto a disposición policial, conforme al procedimiento habitual. La actuación conjunta entre ciudadanía y Policía Local permitió evitar la consumación del robo y reforzó la importancia de la colaboración ciudadana en la seguridad urbana.
