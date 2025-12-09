Segunda crisis de Vox en seis meses en Elche: Samuel Ruiz deja el bipartito

Samuel Ruiz se había convertido en el portavoz de hecho de Vox, aunque, sobre el papel, seguía siéndolo Aurora Rodil. Tanto es así que, a lo largo de los últimos meses, no había ocultado sus discrepancias incluso con sus socios de gobierno del PP de Pablo Ruz. Especialmente combativo se mostró con la elección del pregonero de las Fiestas de Agosto, Mario Vaquerizo, o más recientemente con los presupuestos municipales para el próximo año. Sin embargo, por sorpresa, este mismo martes registró su renuncia en el Ayuntamiento, de manera que ya se ha convocado un pleno extraordinario este viernes para que se confirme el relevo. La sustituta será Ana María Romero, hasta ahora asesora del grupo municipal, farmacéutica, y a la que siempre se le ha visto con mucha sintonía con Rodil. De este modo, Vox se enfrenta a la que ya es su segunda crisis en seis meses. En junio se fue el entonces edil de Pedanías, Raúl Sempere, y, aunque se justificó la salida por motivos laborales y personales, siempre se achacó a la mala relación que mantenía con Rodil y Ruiz por su cercanía al PP. No obstante, en las últimas semanas era evidente también la distancia entre Rodil y Ruiz, precisamente también a cuenta de las relaciones con los de Pablo Ruz.

El alcalde Pablo Ruz y el concejal de Vox, Samuel Ruz, el pasado mes de junio / Pilar Cortés

Al frente

Samuel Ruiz, concejal de Promoción Económica, Formación y Empleo, sexto teniente de alcalde y el número dos de la formación ultraconservadora, había tomado las riendas del partido este verano, hasta el extremo de que daba la sensación de que Rodil se había quedado más para el plano institucional. Significativo es que le enmendara la plana al alcalde y a su compañera con los presupuestos. En septiembre se dijo que este año se aprobarían antes que nunca con el objetivo de que entraran en vigor el 1 de enero, algo ya de todas inviable, mientras que en este tiempo el propio Ruiz fue alertando de sus reparos a la hoja de ruta municipal, tanto en una entrevista con INFORMACIÓN como en declaraciones posteriores. Lo último que defendió hace solo unos días es que pondría mucho el foco en la fiscalización de las ayudas sociales y del gasto que asume el Ayuntamiento, que se recortarían los fondos para cooperación, que habría más controles en los empadronamientos, hablaba de una oficina antiokupa e incluso apuntaba a la posibilidad de tumbar la petición de más préstamos.

Samuel Ruiz Tena / Áxel Álvarez

En medio de las negociaciones

Es en este contexto de negociación de los presupuestos, y justo cuando los de Santiago Abascal han bendecido la llegada de Juanfran Pérez Llorca al Palau de la Generalitat, que se produce por sorpresa esta renuncia. Sus declaraciones de la semana pasada en torno a los presupuestos no parecían apuntar a una dimisión, y menos tan inminente.

Apertura de juicio

Sea como fuere, en marzo Samuel Ruiz solicitó una reducción en su régimen de dedicación en el Ayuntamiento, de forma que pasó a cobrar el 75%, en lugar de la exclusiva que ostentaba hasta entonces. Alegaba que esta decisión iba a permitirle compatibilizar sus responsabilidades como edil con su actividad profesional en el sector del calzado. De hecho, siempre ha sacado pecho de tener su propio trabajo y no necesitar la política para vivir. Una decisión que se producía solo un poco antes de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante decidiera abrir juicio oral contra el concejal de Vox en Elche, por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, en grado de tentativa. Tras la presentación de acusaciones por parte de la diputada de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, y del edil en Alicante Mario Ortolá, el juzgado decretó en febrero y notificó en abril la apertura del proceso judicial. Ya entonces desde determinados círculos se especuló con su posible marcha por esto mismo.

Raúl Sempere, este martes en el simbólico día del corte de la primera granada en Elche / INFORMACIÓN

Cuatro marchas

Sea como fuera, Vox ya acumula dos renuncias de ediles en Elche y, además, el bipartito sumaría cuatro salidas del equipo de gobierno: la de Tito Costa, por el PP; poco después de comenzar el mandato, para poder seguir con su actividad profesional; la de José Navarro, también del PP, tras el escándalo de Semana Santa; y las de Raúl Sempere y Samuel Ruiz, ambos de Vox, y en ambos casos con una situación complicada entre los propios compañeros de siglas.