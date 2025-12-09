Enfermeras de Altabix promueven la alimentación saludable en un colegio de Elche

El equipo de Enfermería Familiar y Comunitaria del Centro de Salud de Altabix, perteneciente al Departamento de Salud Elche-Hospital General, ha desarrollado una intervención educativa en el CEIP Miguel de Cervantes de Elche con el objetivo de fomentar hábitos alimentarios saludables desde la infancia. La actividad, realizada este martes, se ha dirigido al alumnado de primer curso de Primaria, una etapa clave para la adquisición de pautas de vida saludables.

Taller adaptado a los más pequeños

La iniciativa forma parte del proyecto Aventura nutricional, centrado en impartir un taller de alimentación saludable diseñado específicamente para niños y niñas de corta edad. El objetivo primordial de la actividad ha sido sentar las bases de una dieta equilibrada junto a la promoción de un estilo de vida activo, combinando aprendizaje y juego dentro del entorno escolar.

Las enfermeras del centro de salud de Altabix acudieron a las aulas del Miguel Hernández para ofrecer sus mejores consejos de salud / INFORMACIÓN

Enfoque lúdico y participativo

Bajo la coordinación de la enfermera comunitaria Virginia Ruiz, el proyecto ha apostado por una metodología lúdica y participativa. Para ello, se han empleado recursos didácticos adaptados a la edad del alumnado, entre ellos un cómic creado para la ocasión, un breve vídeo explicativo y una serie de juegos dinámicos. Este planteamiento facilita la comprensión de conceptos nutricionales y contribuye a generar una actitud positiva hacia la elección de alimentos saludables.

Atención Primaria y salud comunitaria

La actividad se ha desarrollado en todas las clases de primero de Primaria del centro educativo y pone de relieve el papel fundamental de la Atención Primaria en la promoción de la salud comunitaria. Desde el equipo de Enfermería de Altabix destacan que la edad escolar representa un momento especialmente adecuado para la interiorización de hábitos duraderos, razón por la que han optado por herramientas creativas, visuales y cercanas que conectan con los menores.