Las granadas de Elche cruzan fronteras para reunir hogares en Navidad

Las cajas de granadas mollar de Elche viajarán esta Navidad a una docena de países y a más de 20 provincias españolas gracias a una iniciativa gratuita organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de la Granada Mollar de Elche, en el marco de la campaña El Nostre Nadal de la Generalitat Valenciana. La acción busca acercar los sabores de la tierra a las personas de la Comunidad que residen fuera, tanto en la Unión Europea como en otras comunidades autónomas.

La Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche refuerza su compromiso con el territorio / INFORMACIÓN

Envíos solidarios desde Elche

El Consejo Regulador ha procedido esta mañana al envasado de 200 cajas, que se enviarán sin coste a personas de la Comunitat que viven fuera de su territorio habitual. Las granadas de Elche llegarán a doce países europeos, con especial volumen de solicitudes procedentes de Alemania y Francia. A nivel nacional, los envíos alcanzarán a más de una veintena de provincias de la Península y Baleares.

Todas las cajas han sido solicitadas por familiares y amigos residentes en más de 30 municipios de Alicante, Valencia y Castellón, reforzando el carácter emocional y comunitario de la propuesta en unas fechas especialmente señaladas.

Para Francisco Oliva, también “es una oportunidad excelente de llevar salud y el sabor de la tierra a las personas que están lejos" / INFORMACIÓN

Una acción cargada de emoción

El presidente de la DOP de la Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, ha subrayado el valor sentimental de la iniciativa al afirmar que se trata de “una de las acciones más emotivas y especiales de todas las que hacemos a lo largo del año”.

En la misma línea, ha destacado que “Nos encanta regalar amor y felicidad y, sobre todo, hacerlo con un producto emblemático del territorio. Que la granada mollar de Elche sea la encargada de unir corazones y acercar distancias es todo un orgullo para el Consejo Regulador”. Para Oliva, además, “es una oportunidad excelente de llevar salud y el sabor de la tierra a las personas que están lejos, especialmente en unas fechas tan señaladas como la Navidad”.

Para la DOP de Elche es “una de las acciones más emotivas y especiales de todas las que hacemos a lo largo del año” / INFORMACIÓN

Un pedacito de hogar en cada caja

Cada uno de los envíos incluye una postal que refleja el espíritu de la iniciativa. En ella se recuerda que la granada mollar de Elche conecta con la tierra, con los recuerdos y con las personas queridas, y que en cada caja viaja el orgullo de un territorio junto al deseo sincero de que la Navidad llegue acompañada de un pedacito de hogar.