Malestar de los exconcejales de la primera corporación de Elche con el alcalde
Aseguran que Pablo Ruz no ha contestado a la petición que hicieron hace un año para que el gobierno municipal concediera el título de Hijo Predilecto al empresario y exedil José Quiles Parreño
Un restaurante céntrico de Elche ha acogido recientemente la comida que todos los años, cerca del día que se conmemora la Constitución, reúne a concejales, periodistas y al que fuera el secretario municipal de la primera corporación que tuvo el Ayuntamiento ilicitano, entre los años 1979 y 1983.
El encuentro reunió este año a la periodista Paqui Guillén, al secretario municipal Lucas Alcón y a los concejales Antonio Rodes, Joan Antoni Oltra, José Quiles, Ismael Quesada, Manuel Castillo Estaute y José Fornés. El alcalde de aquella corporación era Ramón Pastor. Pese a los años, la reunión permite recordar anécdotas, pero también comparar cómo han cambiado los tiempos en la administración y siempre en un clima de camaradería, pese a la diversidad que tenía aquella corporación, donde había concejales de hasta cinco formaciones distintas.
Petición
Un encuentro marcado en esta ocasión por el malestar que les ha causado no haber recibido siquiera respuesta a la petición al alcalde, Pablo Ruz, que realizaron el pasado enero, semanas después de acordarlo en esta cita anual, que hicieron por escrito, para que se le concediera el título de Hijo Predilecto al empresario y exconcejal José Quiles Parreño. Segú ha podido saber INFORMACIÓN, ni siquiera les ha contestado a la propuesta en un sentido u otro. Quiles Parreño reúne innegables méritos para la concesión, entienden los solicitantes que, al menos, esperaban una respuesta del regidor y una explicación.
Quiles Parreño, quien era el cabeza de lista de UCD ha sido, además de un empresario de reconocido éxito, vicepresidente fundador de la Confederación de Empresarios de Alicante (COEPA) y presidente de su comisión de relaciones laborales; presidente fundador y presidente de honor de la Sociedad Deportiva Club Náutico de Santa Pola; presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante; presidente fundador de la Fundación Empresa de la Universidad de Alicante (FUNDEUN), vicepresidente fundador de la Asociación de Promotores de la Provincia de Alicante (PROVIA); miembro del Patronato Universitario La Alcudia, del Consejo asesor de la Universidad Cardenal Herrera (CEU), del Club Rotary y del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA). Entre sus distinciones cabe citar: Medalla de Oro Universidad de Alicante, premio a la eficacia en Marketing 1990, Personaje del Año de la Economía Alicantina 1993, Datil D´Or 1994, Costrero de Honor 1996, Premio Maz 2007. Actualmente, ya se ha producido el nuevo cambio generacional y QUILES se encuentra en la tercera generación familiar, según recoge la Cátedra Pere Ibarra de la UMH de Elche.
