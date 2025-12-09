Moros y Cristianos de Elche abre su museo, donde muestra su historia y su implicación con las fiestas

El Museo de Moros y Cristianos de Elche abrió sus puertas este martes en el Parque Municipal, en el edificio del "huevo", con entrada gratuita y vocación de difundir las fiestas gracias al esfuerzo de la asociación, que pondrá voluntarios hasta que probablemente el próximo mes de enero el Ayuntamiento de Elche pueda enviar un funcionario que se encargue de esta labor. Abre de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas y los domingos en horario matutino, como el resto de instalaciones culturales ilicitanas. El presidente de los festeros, Julián Fernández, destacó el cumplimiento de una promesa que le hizo Pablo Ruz si llegaba a la Alcaldía, pero nunca esperaban un espacio como el que ahora tienen. Están encantados.

El Museo de Moros y Cristianos abre todos los días, excepto los lunes / Áxel Álvarez

Un audiovisual recibe al visitante, que se podrá ver en las horas punta, para conocer de cerca las fiestas de Elche y su pasado que se remonta más allá de la fundación de la actual asociación, recordó el presidente. "Es un proyecto que por fin ha visto la luz, que estábamos todos muy interesados en tenerlo como un lugar referente para nuestra Fiesta de Moros y Cristianos, que creo que va a estar también va a ser emblemático para la Comunidad Valenciana y para todas las poblaciones de Moros y Cristianos". El museo tiene como principal atractivo ver distintos pasajes de las fiestas a través de las ropas y de diversos utensilios y conocer en qué consiste la trilogía festera, "los elementos más importantes que disfrutamos de la fiesta". Para ello también se apoya en numerosos videos que se visitan a lo largo de la exposición.

La hornacina dedicada a las Embajadas / Áxel Álvarez

Video

El video es una perfecta introducción porque a medida que el narrador va avanzando en la historia se van iluminando algunas de las hornacinas que podrá conocer más tarde el visitante, apoyado con un sistema digitalizado en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y francés) que sirva para abundar en los detalles. Cada hornacina, y hay nueve, habla de un momento especial para los festeros. La primera habla de los orígenes de estas fiestas en Elche, "cuando en el siglo XVII y XVIII esta fiesta se celebraba con motivo de la Virgen". Hay dos trajes ilustrando la escena de las dos comparas que desaparecieron de la asociación, como son Corsarios y Cristianos Viejos. A partir de ahí, se bucea en la música festera, acompañado con un cuadro de una marcha dedicada a las comparsas de Elche.

Julián Fernández, este martes en la inauguración del Museo de Moros y Cristianos de Elche / Áxel Álvarez

También se conoce el acto del Bautismo de la Morería, que se celebra en El Raval, siguiendo un texto de Antonio Amorós, que se representa dentro de las actividades del Mig Any. Otra hornacina habla a través de tres trajes de la Entrada Cristiana, con dos trajes de capitanes y un cargo femenino.

Los visitantes pueden ver videos en varios idiomas de los principales actos de Moros y Cristianos / Áxel Álvarez

Reconquista y Dama

La hornacina central hace referencia al Rey Don Jaime acompañado con tres elementos fundamentes: la bandera, la Virgen de la Asunción y "la primera reina mora, la Dama de Elche porque nos gustaría que estuviese aquí", dijo Fernández, quien recordó que la primera visita que hizo el busto a Elche fue expuesta este mismo espacio. A continuación la exposición sigue con la Embajada Mora y tres trajes, dos de capitanes moros y uno de una mujer mora. Le sigue el espacio dedicado a las Embajadas, en las que participan más de 300 festeros. Hay dos trajes y entre ambos una mesa con una tetera como señal de concordia y acuerdo. También hay un espacio para el Alardo, con sus elementos más importantes: petos, guantes y un trabuco, con unos pistones y unas instrucciones de cómo funciona. La última está dedicada a los diferentes premios y reconocimientos que ha tenido las fiestas, declaradas de Interés Turístico Autonómico, pero también de otros colectivos.