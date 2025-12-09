Cultura
Nuria Fergó homenajea a María Dolores Pradera este sábado en Elche
La Hermandad de la Flagelación y Gloria organiza el XIII Concierto Solidario de Villancicos y Canciones Infantiles con la donación de juguetes
El Gran Teatro de Elche acoge este sábado 13 de diciembre, a las 20 horas, el concierto “Toda una vida”, en el que Nuria Fergó rinde tributo al legado musical de María Dolores Pradera coincidiendo con el año de su centenario. La actuación forma parte de la gira homenaje que recorre distintos escenarios del país y estará acompañada por la formación clásica que caracterizaba los directos de la artista madrileña. Las entradas, con precios entre 29 y 38 euros, pueden adquirirse en la taquilla del Gran Teatro y en vivaticket.es.
Homenaje musical en el Gran Teatro
En este concierto, Nuria Fergó interpretará algunas de las canciones más emblemáticas de quien fue considerada la “gran dama de la canción”, en una propuesta que busca revisitar con respeto y emoción uno de los repertorios más reconocidos de la música española y latinoamericana. La cantante ofrece así un espectáculo pensado para todos los públicos, con una puesta en escena sobria y centrada en la voz y la música en directo.
Teatro contemporáneo en L’Escorxador
La programación cultural del fin de semana se completa con la llegada de “Ratas”, la obra del escritor Ramón Pereira que la compañía Menudas Lagartas representará los días 12 y 13 de diciembre, a las 21.00 horas, en el Espai Escènic de L’Escorxador. Recomendada para mayores de 13 años, la pieza se adentra en las tensiones humanas a través de una narrativa intensa y directa. Las entradas tienen un precio único de 11 euros y están disponibles en la taquilla del Gran Teatro, en vivaticket.com y en L’Escorxador una hora antes del espectáculo.
Actividades solidarias y para familias
El fin de semana cultural incluye también el XIII Concierto Solidario de Villancicos y Canciones Infantiles, con entrada gratuita mediante invitación gestionada por la Hermandad de la Flagelación y Gloria, que solicita a los asistentes la donación de un juguete nuevo como gesto solidario.
Para el público familiar, el centro cultural L’Escorxador ofrece el taller “Con mi papá, con mi mamá”, con actividades plásticas programadas para la mañana del sábado y el domingo, fomentando la creatividad compartida entre adultos y menores.
La oferta cultural se amplía además con exposiciones abiertas en distintos espacios de la ciudad, como Coming out Rage en L’Escorxador o Geometrías del tiempo y arabescos de Eusebio Sempere en el MAHE, así como con conciertos en La Llotja, entre los que destacan la actuación de Alberttinny o el espectáculo familiar de Gatetemon con motivo de su décimo aniversario. Un fin de semana con propuestas para todas las edades que refuerza la vitalidad cultural de Elche.
AGENDA CULTURAL DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE
GRAN TEATRO
TEATRO MUSICAL: Toda una vida. Homenaje a Mª Dolores Pradera, con Nuria Fergó
Sábado 13 de diciembre a las 20:00 h
Precio: 29; 34,50 y 38 € (sin descuentos)
Duración: 90 minutos
Venta de entradas en la taquilla del Gran Teatro y vivaticket.es
CONCIERTO: XIII Concierto Solidario de Villancicos y Canciones Infantiles
Domingo 14 de diciembre a las 18:00 h
Para entrar al Gran Teatro hay que llevar un juguete nuevo
Información: Organiza la concejalía de Festejos, junto con la Fervorosa Hermandad de Nazarenos de la Flagelación y Gloria. Concierto de la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad.
L'ESCORXADOR
TEATRO: Ratas, de Ramón Pereira, con la Cía. Menudas Lagartas
Viernes 12 y sábado 13 de diciembre a las 21:00 h
Lugar: Espai Escènic
Recomendado para mayores de 13 años
Entrada única de 11 € a la venta en la taquilla del Gran Teatro, vivaticket.com y taquilla de L’Escorxador una hora antes del espectáculo.
TALLER DE ARTE EN FAMILIA: Cía. Con mi papá, con mi mamá
Sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 11:00 a 13:00 h
Lugar: Taller de Plásticas
Inscripciones: Solicitud de plazas gratuitas desde las 8:00 h del lunes correspondiente a la semana en que se realiza cada taller en arteparaelche@gmail.com
EXPOSICIÓN: Coming out Rage, de Carlota Lizewski
Del viernes 7 de noviembre al domingo 14 de diciembre
Inauguración: viernes 7 de noviembre a las 20:00 h
Horario: de lunes a jueves de 17:00 a 21:00 h, viernes de 17:00 a 20:00 h, sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h, y domingos de 10:00 a 13:00 h
LA LLOTJA
ROCK/INDIE: Alberttinny. Gira Kintsukuroi
Viernes 12 de diciembre a las 22:00 h
Entrada anticipada: 15 € + gastos / Taquilla 18 €
Duración: 70 minutos
Apertura de puertas: 21:00 h
Venta de entradas: lomasticket.com y en La Llotja, una hora antes del espectáculo (para las entradas que no se hayan vendido con anterioridad)
MÚSICA FAMILIAR: Gatetemon. Concierto X Aniversario
Sábado 13 de diciembre a las 19:00 h
Entrada anticipada: 9 € + gastos / Taquilla 10 €
Duración: 90 minutos
Venta de entradas: lomasticket.com y en La Llotja, una hora antes del espectáculo (para las entradas que no se hayan vendido con anterioridad)
CINE ODEÓN
FILMOTECA: El cautivo
Del miércoles 10 al domingo 14 de diciembre
Horario especial: 17:30 y 20:30 h
Nacionalidad: España
Duración: 133 minutos
Sinopsis: Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias. Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.
CINE CLUB LUIS BUÑUEL: Black dog
Viernes 12 de diciembre a las 17:30 y 20:00 h VOSE
Nacionalidad: China
Duración: 110 minutos
Sinopsis: En los alrededores del desierto de Gobi, en los días previos al inicio de los Juegos Olímpicos de Pekín, Lang, un exconvicto, regresa a su ciudad, ahora semiderruida y casi fantasmal, en la que apenas queda ya gente. Allí se encariña con un perro negro desvalido que le acompañará en su recorrido al interior de este árido lugar que un día fue un hogar.
CINE INFANTIL: La luz de Aisha
Sábado 13 y domingo 14 de diciembre a las 17:30 h
Nacionalidad: España
Duración: 85 minutos
Sinopsis: Aisha vive en un reino del Al-Ándalus del siglo XI, donde los fuegos artificiales son el espectáculo más popular. Sueña con convertirse en una gran pirotécnica. Cuando un alquimista, Txawir, engaña a Aisha para robar un peligroso libro custodiado por su padre, Ahmad es encarcelado injustamente. Aisha emprende un viaje lleno de aventuras para recuperar el libro y liberar a su padre.
BARRIOS Y PEDANÍAS
CONCIERTO: Navidades Rock, con la Cía. Trébol Teatro
Asprillas. Centro cívico
Sábado 13 de diciembre a las 17:00 h
Entrada libre hasta completar aforo
MAGIA: Ximo ilusionista
Daimés. Centro cívico
Sábado 13 de diciembre a las 18:00 h
Entrada libre hasta completar aforo
MAHE
EXPOSICIÓN: Geometrías del tiempo y arabescos. Eusebio Sempere
Del viernes 1 de agosto de 2025 al viernes 6 de febrero de 2026
En la Sala de Exposiciones del Palacio de Altamira.
Horario: De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h
Información: El escultor, pintor y artista gràfico Eusebio Sempere (1923-1985), nacido en Onil, fue una figura clave del arte abstracto geométrico. Las obras de esta exposición procedent de los fondos de la Fundación Mediterráneo.
EXPOSICIÓN: De la Reforma al Dogma: La Festa en temps de canvi. 1924-1950
Del viernes 31 de octubre de 2025 al domingo 1 de marzo de 2026
Antigua Sala de Exposiciones Temporales del MAHE
Horario: De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h
Información: El Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) acoge hasta el 1 de marzo la exposición “De la reforma al dogma: la Festa en temps de canvi (1924-1950)”, una muestra que propone un recorrido por una de las etapas más decisivas del Misteri d’Elx, marcada por la recuperación, las reformas musicales y la consolidación de su valor patrimonial. Reúne fotografías históricas, partituras originales, publicaciones, carteles y material documental que permite al visitante comprender cómo el Misteri d’Elx se consolidó como símbolo cultural y espiritual del municipio. El 3 de noviembre la exposición incorporó una de sus piezas más esperadas: el manto de la Virgen de la Asunción, recientemente restaurado por el IVCR+i de la Generalitat Valenciana.
LONJA MEDIEVAL
EXPOSICIÓN: 60 Aniversario del primer regreso de la Dama de Elche
Del viernes 31 de octubre al domingo 28 de diciembre
Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h
Información: A petición de la Real Orden de la Dama de Elche.
LAS CLARISAS
EXPOSICIÓN: Secuencias de una aventura, de José Abela Ruiz
Del viernes 5 de diciembre de 2025 al domingo 18 de enero de 2026
Inauguración: 5 de diciembre a las 20:00 h
Horario: De martes a sábado de 10:00 a 13:00 h y de 16:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 13:00 h
Información: José Abela es creador de la más atrevida galería de aventureros y exploradores cósmicos, con la necesidad de viajar a las estrellas en busca de experiencias, y la esperanza de descubrir nuevos horizontes y mundos habitados por evolucionadas civilizaciones, donde hallar respuestas a la cada vez más compleja sociedad donde vivimos.
ORDEN TERCERA
EXPOSICIÓN: Balconadas del tiempo: La Dama presente
Del viernes 12 de diciembre de 2025 al domingo 25 de enero de 2026
Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h
Información: Este año se ha celebrado la IV Edición de “Balconadas al Raval”, que viene siendo organizado por la Associació Veïnal Raval d’Elx y gestionado por los artistas Tonia Baeza, Pepe Ros y Ángel Castaño. A raíz de este concurso, La Real Orden de la Dama de Elche ha promovido esta exposición, para la cual se han recopilado 18 lonas.
LA CALAHORRA
EXPOSICIÓN: XI Certamen del Cartel Institucional de la Sociedad Venida de la Virgen, XVII Certamen de Cartel Infantil y Juvenil, así como el VII Certamen de Fotografía Venida de la Virgen, in memoriam D. Julián Fernández Parreño “Monferval”
Del miércoles 15 de octubre al jueves 8 de enero de 2026
Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h
Información: Organiza la concejalía de Fiestas y la Sociedad Venida de la Virgen.
LA TRAMOIA
TEATRO/DANZA: Únicos, con la Cía. Da.Te Danza (Granada)
Del martes 9 al viernes 12 de diciembre a las 10:30 h (concertado con centros educativos)
Sábado 13 de diciembre a las 18:00 h (público familiar)
Duración: 45 minutos
Recomendado de 3 a 7 años
Información: Inspirado en las esculturas de Alexander Calder, Únicos invitará a las/os espectadoras/es a reflexionar sobre la permanencia y la flexibilidad de los cuerpos y las identidades, mostrándolos como elementos en constante transformación. Se explorarán diferentes formas de ser y de estar en el mundo, jugando con la diversidad de los cuerpos, los movimientos y las sensaciones. La narrativa utilizada será abstracta y no lineal, enfocándose en la interacción entre los intérpretes y el espacio, creando una experiencia sensorial que promoverá la inclusión y el desarrollo de la empatía.
HORT DELS PONTOS
FORMACIÓN: Taller de adornos de navidad naturales
Sábado 13 de diciembre
Pases: 10:00 y 12:00 h
Inscripciones: 5 €
ACTIVIDAD: Inauguración exposición “II Concurso Nacional de Pintura Festa del Palmerar”
Sábado 13 de diciembre a las 11:00 h
Organizada por Volem Palmerar
Información e inscripciones: www.museopusol.com
