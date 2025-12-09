Las obras contra socavones en la calle Clara Campoamor encaran su recta final en Elche

Las obras de mejora y reurbanización de la calle Clara Campoamor, en el barrio de Carrús, continúan avanzando conforme a los plazos previstos y encaran ya su tramo decisivo, con la finalización fijada para el próximo mes de febrero. La intervención, promovida por el Ayuntamiento de Elche junto a Aigües d’Elx, tiene como objetivo poner fin de manera definitiva a los hundimientos recurrentes que desde hace dos décadas afectaban a esta vía, considerada uno de los puntos más problemáticos del entorno urbano.

Estado actual del tramo problemático de la calle Clara Campoamor en Elche / Áxel Álvarez

Calendario cumplido y trabajos ejecutados

Según destacan desde el gobierno municipal del bipartito, un mes después del inicio de los trabajos, las obras se desarrollan con normalidad, cumpliendo el calendario marcado tras la decisión municipal de actuar de forma simultánea en todo el tramo afectado, descartando la ejecución por fases. Esta determinación supuso el cierre total al tráfico rodado y la imposibilidad de acceder a los aparcamientos privados, una medida que el Ayuntamiento adoptó para reducir los tiempos de ejecución.

El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, explicaba entonces que, «por cuestiones técnicas y de tiempos se va a acelerar todo el proceso y se va a abrir toda la calle a la vez, en el tramo afectado y en sus dos sentidos de la circulación», remarcando que el plazo dado a la empresa constructora era de tres meses. Esta decisión marcó un giro total respecto al plan inicial, que contemplaba una intervención por tramos para minimizar afecciones al entorno.

El bipartito decidió actuar sobre la calle Clara Campoamor en toda su anchura pese a tener que cortar el tráfico para adelantar los trabajos / Áxel Álvarez

La actuación se concentra en un tramo recto de 110 metros, situado entre el cruce con la calle Francisco Miller Giner y la intersección con Juan Maciá Esclapez. Durante las primeras semanas se ha completado la demolición del firme y del asfalto antiguo, así como la retirada de bordillos, mediana y alcorques, dejando la vía preparada para las fases estructurales más importantes.

El colector, origen del problema histórico

Uno de los trabajos más relevantes del proyecto, ya ejecutado, ha sido la renovación integral del colector de saneamiento, señalado por los técnicos como una de las principales causas de los hundimientos. La antigüedad y el deterioro de esta infraestructura subterránea habían provocado, durante años, socavones, grietas en edificios cercanos y cortes de agua, alimentando la preocupación vecinal y las reclamaciones ante el Ayuntamiento.

Uno de los colectores instalados en la zona por Aigües d'Elx / Áxel Álvarez

Esta situación derivó en la realización de estudios técnicos y geotécnicos, como el llevado a cabo en febrero, que confirmaron la inestabilidad del subsuelo y la necesidad de una intervención integral. Paralelamente, Aigües d’Elx fue actuando en la reparación de las tuberías dañadas, unos trabajos que se prolongaron más de lo previsto tras detectarse la presencia de amianto, lo que obligó a aplicar un plan de seguridad específico.

Un proyecto reclamado por los vecinos

La actuación en Clara Campoamor ha sido una reivindicación histórica del barrio de Carrús, especialmente intensa en el último año. En enero, los residentes alertaron del empeoramiento del estado de las aceras y de la aparición de nuevas grietas, y en mayo llegaron a organizar una movilización vecinal para exigir soluciones urgentes. Aquella protesta propició una visita del alcalde, Pablo Ruz, y de su equipo de gobierno, que se comprometieron públicamente a incluir la obra en el plan municipal de inversiones.

La actuación en Clara Campoamor ha sido una reivindicación histórica del barrio de Carrús / Áxel Álvarez

La portavoz de la junta de gobierno local, Inma Mora, recordó que el expediente fue aprobado el pasado verano y que, tras el proceso de licitación, las obras debían iniciarse en septiembre. Finalmente, los trabajos arrancaron el primer lunes de noviembre, tal y como se indicaba en la cartelería municipal colocada en la zona para que los vecinos retiraran los vehículos y se prepararan para la intervención.

Próximas fases y alcance de la inversión

Con la renovación del colector ya finalizada, el proyecto entra ahora en una fase clave con la ejecución de la losa de hormigón del nuevo firme, a la que seguirá el reasfaltado completo de la vía. Esta intervención permitirá dotar a la calle de una calzada más segura, estable y duradera, mejorando tanto la circulación como el día a día de los residentes.

La actuación cuenta con un presupuesto de 373.000 euros, una inversión destinada a resolver uno de los problemas estructurales más persistentes de Carrús. Desde el Ayuntamiento se mantiene la previsión de concluir las obras en febrero, aunque no se descarta que el calendario pueda ajustarse en función del estado real del subsuelo, una de las incógnitas técnicas que más atención ha concentrado desde el arranque del proyecto.