La Real Orden de la Dama de Elche inaugura una exposición con las "Balconadas" del Raval

Elche acogerá el próximo viernes 12 de diciembre, a las 19 horas, la inauguración de la exposición “Balconadas del tiempo: la Dama presente”, una muestra promovida por la Real Orden de la Dama de Elche que podrá visitarse en la Sala Capilla de la Orden Tercera Franciscana, situada en la Plaza Reyes Católicos.

La exposición reúne 18 lonas artísticas seleccionadas de las distintas ediciones de Balconadas al Raval, una iniciativa cultural organizada por la Associació Veïnal Raval d’Elx y gestionada por los artistas Tania Baeza, Pepe Ros y Ángel Castaño, que este año ha celebrado su cuarta edición. Las obras, de aproximadamente 160 centímetros de largo por 120 de ancho, mantienen el carácter popular de esta propuesta artística y reflejan el vínculo emocional y creativo que numerosos artistas mantienen con la Dama de Elche.

Las obras de arte en forma de lonas en balcones del barrio del Raval en Elche siempre tienen en cuenta a la Dama de Elche / Matías Segarra

Según ha explicado la presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche, María del Carmen Pérez Cascales, la entidad participa desde hace dos años en Balconadas al Raval mediante la concesión de un premio especial a aquellas obras que realizan un guiño artístico a la Dama de Elche. “Con esta exposición hemos querido ofrecer una recopilación de lonas en las que la figura de la Dama está presente desde distintas miradas y sensibilidades”, ha señalado.

Los premios

Entre las piezas expuestas se encuentran, de forma destacada, las obras premiadas por la Real Orden durante los dos últimos años, algunas de las cuales han servido como postales de Navidad oficiales de la entidad y como carteles anunciadores de las fiestas del 3 y 4 de agosto.

En total se exhibirán 18 lonas artísticas con la Dama de Elche como protagonista / Matías Segarra

La inauguración no será convencional. Está prevista la presencia de varios de los artistas participantes, quienes han preparado una performance en directo como acción artística sorpresa para el público asistente, convirtiendo el acto en una experiencia cultural viva y participativa.

Horarios de la muestra

La exposición podrá visitarse del 12 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026, en horario de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas, y domingos y festivos de 10 a 14 horas. La entrada es libre.

Con esta propuesta, la Real Orden de la Dama de Elche refuerza su compromiso con la difusión cultural, el arte contemporáneo y la proyección de la Dama de Elche como símbolo vivo de identidad, inspiración y memoria colectiva.