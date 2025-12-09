Pola Park inaugura su 30º Aniversario con la Popis Christmas Party junto a Edurne
El parque celebra el 20 de diciembre un plan perfecto para familias en busca de magia y diversión: espectáculos especiales, animación itinerante, actividades interactivas y juegos navideños con premios
La actuación de Edurne será uno de los grandes reclamos
La Navidad trae este año un plan perfecto para familias en busca de magia y diversión: la Popi’s Christmas Party de Pola Park, que tendrá lugar el 20 de diciembre, de 10:00 a 22:00, y que servirá como punto de partida de las celebraciones por el 30º aniversario del parque. Una fecha marcada en rojo en el calendario, aún más especial gracias a su gran protagonista: Edurne, encargada de poner música, emoción y un toque festivo a la jornada.
Un parque que se transforma para la Navidad
Ese día, Pola Park desplegará una ambientación navideña preparada para sorprender desde el primer paso. Luces, decoración temática, árboles iluminados y personajes festivos acompañarán a las familias por cada rincón del parque, creando una experiencia visual y emocional pensada para todas las edades.
Además, el parque mantendrá abiertas hasta 25 atracciones, lo que permitirá disfrutar de un día completo combinando diversión, adrenalina y momentos navideños en familia.
Edurne, la estrella invitada
La actuación de Edurne será uno de los grandes reclamos de la Popi’s Christmas Party. La artista presentará su disco “Navidad Junto a Ti” y participará en un espectáculo creado especialmente para este evento. Su presencia marcará el ritmo de la jornada y servirá de antesala al inicio oficial del 30º aniversario de Pola Park, un año que llegará cargado de novedades y celebraciones.
Además, la artista acudirá al parque con sorpresas y regalos que se desvelarán durante el día, añadiendo un toque extra de emoción para los asistentes.
Un programa repleto de momentos memorables
La Popi’s Christmas Party ofrecerá espectáculos especiales, animación itinerante, actividades interactivas y juegos navideños con premios, entre ellos entradas y bonos de temporada. En diferentes zonas del parque aparecerán personajes y escenas decoradas que harán que el recorrido sea dinámico, sorprendente y especialmente atractivo para los más pequeños.
La jornada culminará con un espectáculo de fuegos artificiales, perfecto para cerrar un día lleno de sensaciones navideñas.
VIP Christmas Experience: la opción más completa
Para quienes quieran vivir esta fiesta de forma más exclusiva, Pola Park presenta la VIP Christmas Experience, una propuesta diseñada para disfrutar del evento con ventajas y experiencias únicas.
Incluye:
- Check-in exclusivo y acceso prioritario a todas las atracciones.
- Guía privado y acompañamiento durante toda la jornada.
- Menú especial y snacks navideños.
- Visita al backstage de la Popi’s Christmas Party.
- Photocalls con personajes navideños.
- Zona reservada en espectáculos.
- Partida en casetas de juego.
- Una segunda entrada gratuita para la temporada 2026 (según condiciones del Popi Express).
Una opción ideal para las familias que quieren vivir la fiesta con comodidad y atención personalizada.
Un aniversario que arranca con ilusión
Con esta celebración, Pola Park abre oficialmente su 30º aniversario, un año en el que se anunciarán novedades, sorpresas y actividades especiales que marcarán un hito para la historia del parque.
Desde la dirección lo resumen así:
“Queremos que esta edición sea recordada como el comienzo de un año histórico para Pola Park”.
Y no hay mejor forma de iniciarlo que con la Popis Christmas Party del 20 de diciembre, donde Edurne pondrá música, emoción y espíritu navideño.
Cómo conseguir tu entrada
Las familias que quieran disfrutar de esta jornada ya pueden comprar su entrada especial Popi’s Christmas Party en la web oficial del parque.
