Protección Civil portará desfibriladores en los actos multitudinarios de Navidad en Elche

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Sanidad y Festejos, ha puesto en marcha un año más la campaña Navidad Cardioprotegida, que permitirá disponer de una decena de desfibriladores semiautomáticos portátiles en los actos de mayor afluencia de público durante estas fiestas navideñas. La edil del área, Inma Mora, ha señalado que el personal de Protección Civil será el encargado de portar estas mochilas con los desfibriladores semiautomáticos cedidas por la empresa Almas Industries “para que puedan reaccionar de la manera más inmediata posible ante una parada cardiorrespiratoria, ya que cada segundo cuenta”. Además de atender cualquier incidente relacionado con la salud.

De esta forma, durante toda la Navidad el personal de Protección Civil formado en primeros auxilios estará preparado para actuar ante cualquier emergencia en eventos multitudinarios como la Plaza de la Navidad, el espectáculo de las Coronas de los Reyes Magos en la Plaza del Congreso Eucarístico, la Cabalgata de Papá Noel y los Reyes Magos o el Campamento Real. La jefa de Unidad de Protección Civil y responsable de formación, Pilar Raja, destacó la labor que llevan a cabo a lo largo de todo el año en los diferentes eventos que se celebran en Elche. “Nosotros somos el primer interviniente cuando tiene lugar alguna emergencia o ante cualquier circunstancia sanitaria que requiere el ciudadano”.

Dispositivos

Estos dispositivos se suman a los 75 desfibriladores fijos con los que ya cuenta el Ayuntamiento y que están instalados en edificios municipales, mercados, instalaciones deportivas y zonas públicas de todo el término municipal. Además, Elche dispone de 40 tótems solares externos con el fin de actuar por parte tanto de profesionales de salud como cualquier otro profesional o ciudadano en situaciones de emergencia como consecuencia de una parada cardiaca.

Se trata de tótems autónomos que no necesitan conexión eléctrica y facilitan una rápida intervención en caso de paro cardíaco al disponer de un desfibrilador en la calle, ya que el plazo de intervención para salvar a una víctima es crucial. Estos dispositivos llevan autochequeo diario del desfibrilador cada 12 horas, incluyendo capacidad de la batería, estado de los electrodos y circuitos internos. Los equipos vienen equipados con un kit de intervención y dispositivo de ayuda para reanimación cardiopulmonar (RCP).

El Ayuntamiento cuenta con diez desfibriladores portátiles como el de la imagen / INFORMACIÓN

Maniobras

Estos desfibriladores llevan integrados un sistema de conexión directa con el 112 para explicar de manera inmediata las maniobras a realizar para que su uso sea lo más seguro posible. Según Mora, la idea es incrementar el número de tótems para llegar a toda la ciudadanía y ser lo más rápidos posible. Una veintena de estos desfibriladores se encuentran en centros educativos del casco urbano y pedanías, incluido el Conservatorio de Música. Además de espacios deportivos como la Ciudad Deportiva y el Polideportivo de El Toscar, en jardines y plazas o puntos turísticos como Plaza de Baix, Parque Municipal junto al Paseo de la Estación o frente al Palacio de Altamira.