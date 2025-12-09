La lista de espera media del Hospital General de Elche pasa de 81 a 135 días en dos años

En plena huelga de médicos en la Comunidad Valenciana, el PSOE ha desvelado este martes los datos de espera de intervenciones quirúrgicas en los hospitales valencianos, lo que deja mal parado al Hospital General de Elche porque en los dos últimos años ha aumentado la demora en un 66,6 % pasando de los 81 días que tenía en junio de 2023 a los 135 actuales. Es tan importante el aumento que ha "alcanzado" al General de Alicante en tiempos de espera: cuatro meses y medio para una intervención quirúrgica o al Hospital de Castellón. Pero, con diferencia a estos dos, la situación era muy distinta. El centro sanitario alicantino ha pasado de 104 a 135 días (29,8 %) mientras que el castellonense de 85 a 135 días (58,8 %), pero este último está en franca mejora porque el dato en diciembre de 2024 era de 155 días. En cambio, el Hospital General de Elche lleva una curva ascendente porque ha pasado de los 81 de junio de 2023 a los 104 al acabar en junio de 2024 y a los 133 en diciembre del pasado año, hasta llegar a junio de 2025 con 135 días de espera.

Los socialistas aseguran que no tienen más datos porque el gobierno de la Generalitat Valenciana, antes de Carlos Mazón y ahora de Juanfran Pérez Llorca (Partido Popular), solo facilita datos semestrales. En cambio, en el anterior mandato, con Ximo Puig (PSOE), eran mensuales. El Hospital General de Elche se ha convertido en el centro sanitario con más problemas de listas de espera en estos dos años en la Comunidad Valenciana, pues otros centros, en cambio, han reducido las listas, caso de Torrevieja, que ha pasado de 68 a 56 días (baja un 17 %); Alcoi, de 86 a 62 días (27,9 % menos) o Vinalopó, de 50 a 35 días (un 30 % de reducción de espera). En cambio, el Hospital Vega Baja, en Orihuela, también ha visto empeorar sus ratios, pues ha pasado de 57 a 77 días (sube un 35 %), aunque hace ahora un año llegó a estar en 108 días. ¿Dónde ha empeorado más el Hospital General de Elche?. Según las cifras facilitadas del PSOE, que proceden de la propia Conselleria de Sanidad, en nueve de once especialidades con los servicios de Maxilofacial y Vascular ofreciendo los peores datos porque duplican y triplican, respectivamente, la demora. En Orihuela han caído tres de las seis especialidades, con Traumatología ofreciendo el peor dato al duplicar la demora. En cambio, en el Hospital del Vinalopó mejoran todas las especialidades y, aunque el Hospital de Torrevieja ha mejorado las ratios, según esta información empeora en ocho de sus once especialidades, con Cirugía General, Ginecología y Dermatología, que doblan la demora que tenían con respecto a hace dos años, mientras que en Otorrinolaringología y Urología se ha multiplicado por cinco.

Los cargos socialistas, ante las obras paralizadas del bloque quirúrgico del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Empeoramiento

Los datos fueron ofrecidos por el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Elche, Héctor Díez, y por el portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Las Cortes Valencianas, Rafa Simó, quienes culparon de este empeoramiento de los datos en Elche al gobierno del Partido Popular. Díez calificó esta situación de "inasumible e inaceptable", mientras que Simó señaló que Elche es "medalla de oro en empeoramiento de las listas de espera quirúrgicas" y "top tres de toda la Comunitat Valenciana" desde que manda el PP. Para saber qué ha pasado para este empeoramiento solo hay que tener en cuenta que hace cinco años se anunció la ampliación de quirófanos del Hospital General, un proyecto que comenzó el pasado mandato y se paralizó por problemas estructurales que no han sido resueltos. Héctor Díez se refirió a este asunto asegurando que "es fundamental que se reactiven las obras del bloque quirúrgico cuanto antes para poder acortar las listas de espera". Al acto también acudió el diputado autonómico ilicitano Ramón Abad, quien junto a Díez y Simó exigió al nuevo Consell de Pérez Llorca que desbloquee de inmediato la inversión iniciada por el anterior ejecutivo del Botànic, "que lleva paralizada desde que Carlos Mazón tomó posesión como presidente en 2023". Los socialistas recordaron que "el Govern de Ximo Puig destinó más de 30 millones de euros en infraestructuras para mejorar el Hospital General de Elche”.

Una intervención en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN / GVA

Isla

Simó también recordó que Elche es la única "isla" que sigue manteniendo el ‘modelo Alzira’, caracterizado por una gestión de la sanidad en la cual “está por delante la cuenta de resultados que las listas de espera, como hemos podido comprobar en los últimos días”. E indicó que "ni tan siquiera están dando excusas ya" sobre la inactividad en las obras del bloque quirúrgico". Los cargos socialistas anunciaron que el PSPV-PSOE presentará en Les Corts una batería de iniciativas legislativas para poder reanudar los trabajos del bloque quirúrgico “porque consideramos que nadie es lo suficientemente mal gestor para, después de dos años, no solucionar los problemas que aparecen en cualquier obra”, añadieron.

"Empezamos a pensar que lo que está ocurriendo aquí es una dejación de funciones para que el Hospital General [100% público] vaya menos y que el otro centro de la localidad, gestionado por Ribera Salud, vaya más", afirmó Simó, en clara referencia al Hospital del Vinalopó. El portavoz autonómico subrayó que la solución para mejorar las listas de espera que "tanto fastidian a los ilicitanos y las ilicitanas" está en acabar el bloque quirúrgico, “un proyecto iniciado por el gobierno de Puig y abandonado por el PP”.