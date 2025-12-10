Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robe IniestaNiño AlmeríaHuelga médicosJuguetes IbiCalle Nou ManolínJuerga BenidormTimo billetes tintados
instagramlinkedin

Arde un camión en la A-7 a su paso por Elche: tres horas para apagar las llamas

El parque de bomberos sofocó el fuego, que se inició en los bajos del vehículo y provocó reventones en los neumáticos

Estado en el que quedó el camión tras incendiarse a la altura de la A-7 en Elche

Estado en el que quedó el camión tras incendiarse a la altura de la A-7 en Elche / INFORMACIÓN

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Un camión de gran tonelaje de una empresa de transportes se incendió este martes en la A-7, a la altura del kilómetro 34 en Elche, lo que movilizó a varios equipos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El aviso se registró a las 15:25 horas, cuando las llamas comenzaron en los bajos del vehículo y se extendieron rápidamente, provocando reventones en los neumáticos y originando una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos del entorno.

Medios

Hasta el lugar acudieron una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP) y una Bomba Nodriza Pesada (BNP), con un operativo compuesto por un sargento, dos cabos y seis bomberos del parque de Elche. Los efectivos trabajaron durante más de tres horas para extinguir el incendio, que quedó totalmente sofocado a las 18:41 horas. El camión resultó completamente calcinado, aunque no se lamentaron heridos.

El vehículo quedó completamente calcinado

El vehículo quedó completamente calcinado / INFORMACIÓN

Las causas del fuego no se determinaron en el momento de la intervención, aunque los bomberos confirmaron que el origen se situó en la parte inferior del vehículo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents