Arde un camión en la A-7 a su paso por Elche: tres horas para apagar las llamas
El parque de bomberos sofocó el fuego, que se inició en los bajos del vehículo y provocó reventones en los neumáticos
Un camión de gran tonelaje de una empresa de transportes se incendió este martes en la A-7, a la altura del kilómetro 34 en Elche, lo que movilizó a varios equipos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El aviso se registró a las 15:25 horas, cuando las llamas comenzaron en los bajos del vehículo y se extendieron rápidamente, provocando reventones en los neumáticos y originando una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos del entorno.
Medios
Hasta el lugar acudieron una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP) y una Bomba Nodriza Pesada (BNP), con un operativo compuesto por un sargento, dos cabos y seis bomberos del parque de Elche. Los efectivos trabajaron durante más de tres horas para extinguir el incendio, que quedó totalmente sofocado a las 18:41 horas. El camión resultó completamente calcinado, aunque no se lamentaron heridos.
Las causas del fuego no se determinaron en el momento de la intervención, aunque los bomberos confirmaron que el origen se situó en la parte inferior del vehículo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Riegos de Levante extrae El Hondo de Elche y Crevillent 23 toneladas de carpas y abre vías para vender a países del Este
- Una estafa masiva en una clínica estética de Elche deja 358 afectados
- Un azud atrapado por una marea de toallitas en medio del sendero del río Vinalopó a su paso por Elche
- Elche vende suelo a una empresa de gestión de datos y a PLD para fabricar sus cohetes
- Vox exige recortar partidas sociales en el presupuesto de Elche y una oficina antiokupa
- La Universidad CEU Cardenal Herrera inaugura su tercera sede en Elche y apunta a dos edificios más
- Segunda crisis de Vox en seis meses en Elche: Samuel Ruiz deja el bipartito
- El alcalde de Elche desayuna con los 18 empleados con discapacidad