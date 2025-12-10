Arde un camión en la A-7 a su paso por Elche: tres horas para apagar las llamas

Un camión de gran tonelaje de una empresa de transportes se incendió este martes en la A-7, a la altura del kilómetro 34 en Elche, lo que movilizó a varios equipos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El aviso se registró a las 15:25 horas, cuando las llamas comenzaron en los bajos del vehículo y se extendieron rápidamente, provocando reventones en los neumáticos y originando una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos del entorno.

Medios

Hasta el lugar acudieron una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP) y una Bomba Nodriza Pesada (BNP), con un operativo compuesto por un sargento, dos cabos y seis bomberos del parque de Elche. Los efectivos trabajaron durante más de tres horas para extinguir el incendio, que quedó totalmente sofocado a las 18:41 horas. El camión resultó completamente calcinado, aunque no se lamentaron heridos.

El vehículo quedó completamente calcinado / INFORMACIÓN

Las causas del fuego no se determinaron en el momento de la intervención, aunque los bomberos confirmaron que el origen se situó en la parte inferior del vehículo.