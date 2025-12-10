Cita con el fútbol más solidario este fin de semana en Elche

La Asociación de Informadores de Elche (AIE), en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, organiza este domingo en el campo de fútbol Diego Quiles del polideportivo de Altabix, en Kelme, el tradicional partido de fútbol Populares-Informadores, en el que periodistas, comunicadores y personalidades de diferentes sectores de la ciudad se enfrentan en un encuentro con fines benéficos. El partido en categoría femenina, que va por su VIII edición, será a las 10 horas, mientras que en la masculina, que alcanza la XLVVV edición, se celebrará a las 11.30 horas. Las entradas, que se podrán adquirir en la taquilla, tendrán un coste de dos euros y todo lo recaudado irá destinado a la Asociación de Diabetes y la Asociación Integra-T.

El cartel de los dos partidos que se celebran este mismo domingo. / INFORMACIÓN

Los proyectos

El concejal de Deportes, José Antonio Román, y el vicepresidente de la AIE y colaborador de INFORMACIÓN Gaspar Maciá fueron los encargados de presentar la cita en una comparecencia en la que la presidenta de Integra-T, Mari Carmen Muñoz, señaló que la recaudación se destinará al proyecto del taller de radio y comunicación que llevan a cabo semanalmente y que permite “desarrollar las habilidades sociales y el trabajo en equipo de las personas con discapacidad intelectual”. Mientras, la presidenta de la Asociación de Diabetes, María Pizano, indicó que lo que reciba su colectivo se destinará al proyecto de apoyo psicológico y nutricional “para mejorar la adherencia al tratamiento de las personas con diabetes tipo 2”. Por su parte, Gaspar Maciá destacó que el objetivo de esta iniciativa es “mantener esta tradición navideña que comenzó en 1982, ofrecer una mañana de convivencia y recaudar dinero para estas asociaciones de Elche”.

Sorteo

Los asistentes no sólo colaborarán una causa solidaria, también podrán disfrutar de un almuerzo y, además, entrarán en el sorteo de 30 entradas para ver al Elche contra el Rayo Vallecano el próximo 21 de diciembre.