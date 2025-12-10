Cuando la granada mollar de Elche triunfa hasta en escabeche

Los japoneses repiten mucho el término 'Ganbatte' cuando quieren motivar a alguien para que no se rinda ante un desafío, y precisamente ese fue el nombre que eligió para su plato este miércoles el ganador del XV Concurso de Cocina Creativa organizado por la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la granada mollar de Elche.

La combinación de un escabeche hecho con el fruto ilicitano unido a un crujiente de granada y remolacha junto a un helado de queso y licor de cantueso hicieron las delicias del jurado en una muy disputada final nuevamente en el restaurante, con estrella Michelín y dos soles Repsol, La Finca de Susi Díaz, enclavado en la pedanía ilicitana de Perleta.

Desde allí brilló esta propuesta culinaria obra del chef José Manuel Molina, que se alzó con el oro en el certamen en representación de su restaurante La Brasería de Carmen, ubicado en la localidad malagueña de Torre de Benagalbón. "Era una apuesta arriesgada", confesó el autor, visiblemente contento e ilusionado por vivir la experiencia y tras conocerse el veredicto de un jurado de primer nivel formado por la propia Díaz, que hizo de anfitriona, el maestro pastelero Paco Torreblanca y el chef Kiko Moya del restaurante L’Escaleta (2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol).

Los jueces Susi Díaz, Paco Torreblanca y Kiko Moya durante el veredicto / INFORMACIÓN

Plato sencillo y con personalidad

Después de que cada uno de los finalistas demostrasen su capacidad técnica, creatividad y respeto por el producto en una prueba contrarreloj en el que chefs y ayudantes dispusieron sólo de 45 minutos para elaborar sus creaciones Susi Díaz, que hizo de presidenta del jurado, definió el plato ganador como sencillo, pero al mismo tiempo con personalidad y carácter, subrayando la combinación del queso con la granada y la remolacha que terminó sorprendiendo por el buen contraste que hacían todos los elementos.

Y es que el propósito que tiene esta prueba ya consolidada es promover en las cocinas españolas el uso del dulce fruto y evidenciar que puede tener un papel protagonista en un plato, yendo incluso mucho más allá de las salidas como postre. Así las cosas, a nivel general el jurado valoró que la apuesta del primer clasificado estaba llena de matices y sabores, lo que le hizo valedor de un premio en metálico de 1.500 euros y un cheque para canjear en Tescoma por valor de 300 euros. El segundo, tercer y cuarto clasificado recibieron también cheques de entre 100 y 200 euros así como premios de hasta 600 euros.

Un momento de la competición en la final del concurso de cocina creativa en el restaurante La Finca de Susi Díaz / INFORMACIÓN

Talentos

Elogios a parte, los también quiso poner de relieve el nivel que tuvo la final y las dificultades para elegir el ranking de los mejores platos e incluso explicaron que incluso ellos, veteranos en el sector, aprenden también de los concursantes sobre su forma de trabajar y tratar el producto. Expusieron, además, que esta actividad impulsada por la DOP les ayuda a descubrir "auténticos talentos en la cocina”.

Osvaldo Andree Sejas, del restaurante La Era de los Nogales, del municipio oscense de Sabiñánigo, logró la segunda posición con “Rubíes Mollar de Elche sobre vieira y pepino”. El bronce recayó en el “Pato a l’Granada: Alma de Elche’, de Antonio José González, cocinero del restaurante +IDEAS del municipio albaceteño de Higueruela.

El segundo clasificado, Osvaldo Andree Sejas, prepara la elaboración con su ayudante / INFORMACIÓN

En cuarta posición quedó Pedro Giménez Jaria del restaurante Finca Mas Solers del Grupo Peralada (Sant Pere de Ribes, Barcelona), con su plato “Todo de la granada mollar y la gamba roja”.

Durante el certamen la concejala de Turismo y Cultura, Irene Ruiz, remarcó que es imprescindible apostar por productos de cercanía y que haya una vinculación de la granada mollar con el Camp d´Elx como seña de diferenciación, ya que entienden que el hecho de que la ciudad también sea reconodida por su potencial agrícola también posiciona a nivel turístico y gastronómico.

Reacciones

Por su parte Francisco Oliva, presidente de la DOP, refirió que el concurso ha llegado a convertirse ya en un símbolo de calidad y versatilidad para los concursantes y, sobre todo, para la granada mollar. Defendió como pilares fundamentales la apuesta por el producto de cercanía, la creatividad entre los fogones y el descubrimiento de nuevos talentos culinarios.

Un momento de la entrega del premio al ganador del concurso de cocina creativa de la DOP de Elche / INFORMACIÓN

El presidente de la DOP también agradeció a los patrocinadores que han hecho posible este concurso como Cajamar y Tescoma junto a la colaboración del Ayuntamiento, VisitElche, la Diputación de Alicante, el Patronato de Turismo Costa Blanca, la marca gastroturística L’Exquisit Mediterrani, Alicante Gastronómica y los apoyos de la chef Susi Díaz, Eurotoques y el blog de gastronomía Carolus Cocina.