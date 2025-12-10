Investigación sobre la población de Elche en el siglo XIX a través de los matrimonios con premio

Una investigación sobre los matrimonios en Elche entre 1841 y 1870, por lo que supone desde el punto de vista del análisis de la sociedad ilicitana del siglo XIX, se ha alzado con el V Premio de Investigación Archivo Histórico Municipal de Elche 2025, valorado en 3.000 euros. En concreto, la ganadora ha sido Andrea Salinas Soto, graduada en Historia por la Universidad de Murcia, por su trabajo titulado “Casarse en Elche. Una historia de los matrimonios ilicitanos entre 1841 y 1870”. La concejal de Bibliotecas, Loli Serna, explicó que se trata de un proyecto planteado a través de los libros del Registro Civil de la época en la que esta oficina fue municipal. “Lo que nos propone Andrea a través de esta investigación es el análisis de la población ilicitana del siglo XIX y las transformaciones sociales a la que se veía sometida”, concretó la edil.

Los libros, en el Archivo Histórico Municipal de Elche. / INFORMACIÓN

Los objetivos

El proyecto tiene dos objetivos muy definidos. Por una parte, se enfoca en el análisis estrictamente científico del hecho del matrimonio como acontecimiento de trascendencia económica, política y cultural. Por otra, da forma a un texto que sitúa a la población ilicitana de la época en el momento crucial de formar una familia. La base de este trabajo ha sido el estudio de los Libros de Registro Civil de matrimonios de 1841 a 1871, años en los que la oficina del Registro Civil fue municipal y que constituyen una herramienta de gran valor para la comprensión de la estructura social, económica, cultural y demográfica de este momento. Estos libros de control de la población revelan datos como la movilidad geográfica o social, las dinámicas familiares y la evolución de las costumbres, entre otras cuestiones.

Un detalle de los libros utilizados para la investigación. / INFORMACIÓN

Análisis cuantitativo y cualitativo

Así las cosas, se ha realizado un análisis cualitativo y cuantitativo, mediante muestreo, y la posterior realización de una base de datos en las que se recogen aspectos como el número total de matrimonios, nombres y apellidos, estado civil, edad media de acceso al matrimonio, preferencia de parroquias, profesiones (incluyendo la de los padres), movilidad profesional intrafamiliar, naturaleza de los contrayentes y los padres, y residencia del matrimonio. Al respecto, la jefa del Archivo Histórico Municipal, Carmina Verdú, subrayó que “el hecho matrimonial supone una manera de organizar la sociedad con muchas implicaciones más allá de la unión de dos personas y detrás de este, que puede ser cotidiano, hay un conjunto de decisiones, condicionantes económicos y expectativas familiares que podemos estudiar gracias al estudio de los Libros de Registro Civil del Archivo Histórico Municipal”.

La edición anterior

El IV Premio de Investigación Archivo Histórico Municipal de Elche fue el año pasado para Clara Serna Alberola, por un trabajo titulado “Elche y la sanidad militar durante la Guerra Civil (1936-1939) a través del fondo del Archivo Histórico Municipal de Elche”.