La oposición de Elche valora como "esperpento" y "gobierno a la deriva" el amago de dimisión del concejal de Vox

Un terremoto político después de que en cuatro días el concejal de Vox en Elche Samuel Ruiz haya solicitado su renuncia como edil y la revocación de su cargo. Este miércoles tanto PSOE como Compromís ya acusaron directamente al alcalde, Pablo Ruz, de la "falta de deriva" del gobierno local en Elche, y lo hicieron en dos convocatorias a los medios minutos antes de conocerse que el concejal de los de Abascal reculaba para mantener el puesto. El propio edil acusó al alcalde de haber acelerado una convocatoria de un pleno para el viernes, que se le notificó a los grupos anoche pasadas las 22 horas, y que finalmente se ha desconvocado por que el punto a tratar era una dimisión que, por el momento, no está a la vista.

El portavoz del PSOE, Héctor Díez, responsabilizó directamente al primer edil de generar un “caos municipal” por su mala gestión, y no en lo referente exclusivamente a la actividad diaria del Ayuntamiento, sino también en el manejo del equipo de gobierno. Para Díez, la renuncia, y revocación posterior de Samuel Ruiz, constituye “una situación histórica e inédita" por lo que exigió al regidor que diese alguna explicación. Ruiz manifestó a este diario este miércoles que el hecho de que se convocase un pleno para el 12 de diciembre no estaba consensuado con todos los compañeros de Vox, y matizó que quería esperar al desarrollo de los presupuestos municipales para tomar la decisión de mantenerse como hasta ahora al 75% de dedicación o abandonar el Ejecutivo local.

"Desaparecido"

Los socialistas criticaron a Ruz por estar "desaparecido más de 48 horas" en referencia a que no hubo ninguna información en todo el fin de semana sobre la posible marcha del edil desde que entró por registro el 5 de diciembre su solicitud de renuncia, Si bien, se comunicó el martes 9 por la noche, cuando empezó a correr como la pólvora la noticia.

“Durante todo el puente de la Constitución y de la Purísima, Ruz se ha dedicado a luces, fiestas y pregones, mientras nadie informaba a la ciudadanía de nada relevante”, afeó el portavoz socialista. Desde el PSOE, al hilo, también quisieron poner el foco en que lo importante es que se debatan las cuentas municipales en un pleno que estaría previsto para el próximo 19 de diciembre, y donde desde el grupo municipal esperan que se tomen en cuenta sus medidas para mejorar los servicios públicos, vivienda, apoyo a las familias, conciliación, deporte escolar y proyectos para atraer actividad socioeconómica.

"Salvar el relato"

En varias ocasiones el portavoz socialista señaló que Ruz está “más preocupado por salvar su relato que por gestionar Elche” e incluso llegó a asegurar que han vivido “desavenencias” y “situaciones muy violentas” entre los concejales del equipo de gobierno en los pasillos del Consistorio, sin entrar en más detalles. Si bien, pusieron de relieve que con estas el Ejecutivo local ya ha atravesado cuatro crisis internas en apenas dos años y medio.

La portavoz de Compromís, Esther Díez durante su convocatoria durante la mañana de este miércoles / INFORMACIÓN

Marcha atrás

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Compromís, Esther Díez, acusó a PP y Vox de conertir la política municipal "en un esperpento" tras la decisión de dimisión, "con arrepentimiento o no". La edil recordó que ya han dimitido tres concejales del equipo de gobierno y sostuvo que el mandato actual está siendo insostenible por adoptar políticas “fáciles e ineficaces”.

Para Díez, la política municipal se ha transformado en un circo, con un gobierno “a la deriva y en crisis" por lo que reprobó una supuesta falta de solidez del equipo de Vox en base a este paso adelante, y después atrás del edil voxista. Por otra parte, Díez aprovechó también para criticar que en el futuro presupusto de 2026 los ilicitanos sufrirán “recortes democráticos” por una supuesta falta de rumbo y por las políticas impulsadas en clave de extrema derecha. Desde la coalición valencianista señalaron que el alcalde se ha mostrado cómodo gobernando con Vox desde el inicio de la legislatura, manifestando incluso que pareciera representar más a esta formación que al propio Partido Popular.