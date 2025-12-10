Una romería con la patrona de Elche para inaugurar la Casa de la Virgen: apunta la fecha

Reapertura por todo lo alto de una vivienda centenaria en las que están puestas todas las expectativas. El Ayuntamiento de Elche se adelantará dos semanas a las Fiestas de la Venida para inaugurar la Casa de la Virgen del huerto de Portes Encarnades, inmueble que hasta hace un año estaba en evidente estado de degradación y tras una completa recuperación integral se convertirá en la sede definitiva de la Sociedad y funcionará como museo en la planta baja sobre las tradicionales fiestas de invierno.

A través de las redes sociales corporativas del Consistorio se desveló este miércoles al filo del mediodía que la puesta en marcha del espacio tendrá lugar el próximo domingo, 14 de diciembre, para cuando el Ayuntamiento, la Venida de la Virgen y la basílica de Santa María han organizado un programa especial para darle empaque a la inauguración.

Romería

A las 10.45 horas se iniciará una romería desde el templo sagrado hasta el propio huerto, simulando la llegada de la patrona a la ciudad tras el hallazgo en la Playa del Tamarit cada 28 de diciembre, aunque está por ver si también saldrá al paso Cantó. En el propio cartel anunciador de este acto también se especifica que cualquiera que lo desee podrá portar la imagen de la Maredéu.

Será a las 12 horas cuando se oficiará una misa de campaña en el pulmón verde y se bendecirá el huerto. Posteriormente tendrá lugar la inauguración de la finca, que se ha puesto a punto tanto por dentro como por fuera, mejorando la jardinería. En el interior lo que más llama la atención son los elementos expositivos a lo largo de cinco salas.

En estos momentos es visible del exterior como el Ayuntamiento está levantando el murete donde se pondrá la escultura de una alegoría de las fiestas de la Venida de la Virgen y que sustituirá la obra de Salvador Soria al final del puente de la Generalitat.

Cartel que el Ayuntamiento ha empezado a difundir este miércoles por redes sociales sobre la inauguración de la Casa de la Virgen / INFORMACIÓN

A finales de noviembre se estaban dando los últimos retoques de la reforma, una actuación para la que se ha invertido más de 630.000 euros que permitirá a la Venida de la Virgen tener un espacio fijo donde trabajar, así como ofrecer divulgación y desempolvar elementos que están almacenados en varias naves.

En lo que se refiere al meticuloso trabajo de reparación para frenar la agonía de esta edificación, los trabajos están ya completados, aunque hasta hace días se estaban realizando retoques de pintura.

Problemas estructurales

La recuperación de esta faeneta, que recuerda al proyecto de l’Hort de Pontos, se inició en enero con ciertas dificultades ya que se detectaron problemas estructurales con lo que la empresa (despacho Escalar) tuvo que demoler techos, el balcón y la casa anexa, con lo que prácticamente se quedó el esqueleto y se tuvieron que recomponer elementos singulares como las vigas de madera porque las originales estaban carcomidas.

La adjudicataria llegó a quitar las capas de revestimiento dejando a la vista la piedra natural con el fin de acabar con las humedades que agravaron aún más la habitabilidad del espacio, propiedad de la familia Sánchez Agulló que accedió a ceder la instalación al Ayuntamiento.

Así las cosas, la mayor evolución de la restauración se ha visto en los últimos meses teniendo en cuenta que por mayo la ejecución estaba sólo al 25%. Ahora lo que se puede ver es una vivienda de 300 metros renacida manteniendo la arquitectura y la identidad de las viviendas de labranza enclavadas en huertos históricos, ya que nada más hay que ver la imponente entrada con un portón con dos columnas.

Jacintos

En estos momentos, puertas para afuera se ha puesto a punto el huerto cultivando jacintos para que el entorno luzca en todo su esplendor cuando una marea de fieles acuda al huerto a la vuelta de la romería el 28 de diciembre.

En el exterior, además de relucir el mosaico de la Maredéu, también se apreciará un abrevadero y un picadero de madera para que reposen los caballos y bueyes. Demtro, todo apunta a que en la inauguración se puedan apreciar ya todas las técnicas de cartelería y elementos virtuales para que quienes todavía no saben la relevancia de estas fiestas de invierno puedan entenderlas en profundidad en el museo. Eso sí, no ha trascendido por el momento cómo se gestionarían estos espacios a la hora de abrirlos al público ni cómo será la programación de visitas.

Lo que está claro es que esta apuesta museográfica hará un recorrido por la historia de la Venida de la Virgen. Se han colocado paneles que, por estética, recuerdan a las aleluyas que se le lanzan a la patrona el Domingo de Resurrección. Información que ha sido recopilada por expertos como el arquitecto municipal Gregorio Alemañ o la documentalista Ana Álvarez. Con técnicas punteras se pondrá de relieve el antes y ahora de las fiestas, se le dará protagonismo a la romería a y la carrera de Francesc Cantó y la Venida colaborará aportando documentación, trajes y algún cabezudo, elementos que «están aún por determinar», como apunta la presidenta, Fina Mari Román, y que irían cambiando por temporadas para que se luzcan estos bienes que durante el año están almacenados en naves.

Montaje de los paneles del futuro museo de la Venida de la Virgen de Elche / MATIAS SEGARRA

Biblioteca virtual

En lo que un día fue la alacena se diseñará también una biblioteca virtual donde aparecerán libros con códigos QR para que el visitante pueda empaparse aún más de la historia local. Será ya en la primera planta donde se ubicará la parte más administrativa con la nueva sede de la Sociedad, que contará con los despachos para que el colectivo pueda reunirse sin tener que alternar la basílica de Santa María y otra vivienda cedida en otro huerto de forma provisional.