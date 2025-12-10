Samuel Ruiz recula ahora con su renuncia como concejal de Vox en Elche

Un sainete en toda regla que roza el esperpento más absoluto. Eso es lo que ha protagonizado Vox y el concejal Samuel Ruiz en las últimas horas en Elche. El viernes, aunque no se supo hasta el martes por la noche, cuando se convocó el pleno extraordinario para hacer efectiva la dimisión, el edil de la formación de Santiago Abascal presentaba un escrito con su renuncia. Así las cosas, y una vez pasado el puente -aunque lo que no se acababa de entender era las horas: martes pasadas las diez de la noche-, el equipo de gobierno convocaba la sesión para viernes a las ocho y media de la mañana para que se hiciera efectiva su marcha. Sin embargo, este mismo miércoles por la mañana, Ruiz ha acabado reculando, en una decisión que recuerda mucho a lo que hizo en su día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que tanto atacan en sus filas, con sus días de reflexión. En el escrito expone que, habiendo considerado su decisión, "y tras las muestras de cariño y mi compromiso con la ciudad y la ciudadanía de Elche", solicitaba que se revocase su dimisión.

¿Motivos profesionales?

Unas muestras de cariño en las que se escuda, pero que no acaban de explicar ni un paso ni el otro. Entre otras cosas, porque, aunque la tensión que se vivía en el seno del partido en Elche, sobre todo entre la portavoz, Aurora Rodil, y él, era evidente, lo que había alegado el concejal de Promoción Económica, Formación y Empleo, sexto teniente de alcalde y el número dos de Vox en Elche, era que se marchaba por motivos profesionales. De hecho, está vinculado a una empresa del calzado. Y eso precisamente es lo que ha llevado a que su renuncia y su posterior marcha atrás tengan menos sentido, si no es como medida de presión o por efecto de una falta de reflexión profunda. Lo que está por ver ahora si esto le va a dejar a él en una posición de debilidad en su partido y en el Ejecutivo local o si por el contrario se va a convertir en la piedra en el pie del equipo de gobierno, en la línea de lo que ya pasó en tiempos de Mercedes Alonso con una de sus concejales, poniéndolo en un brete.

Samuel Ruiz, a la izquierda, con Raúl Sempere, en un pleno antes de la marcha de este último. / Áxel Álvarez

Acusaciones

En este contexto, en declaraciones a este periódico este mismo miércoles, Samuel Ruiz culpó al alcalde, Pablo Ruz, de la situación que se ha producido. Le achaca que haya convocado el pleno antes de tiempo, aunque el escrito de dimisión firmado por el edil voxista es de de 5 de diciembre, y sostiene que se podría haber hecho todo en el pleno de los presupuestos convocado para el 19 de diciembre. Es más, alega que su intención era ver qué deriva tomaban los presupuestos municipales, que no entrarán en vigor el 1 de enero como quería Ruz, para replantearse si se iba o se quedaba, lo que todavía explica menos por qué presentó entonces la dimisión tan pronto o si en realidad era una estrategia de presión a sus compañeros de equipo, con los que no parece que se lleve especialmente bien. “El pleno no estaba consensuado con ningún compañero de Vox”, subrayó Ruiz este miércoles.

Samuel Ruiz departe con el alcalde de Elche en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

Discrepancias

Samuel Ruiz no había ocultado sus discrepancias sobre todo con el PP y con Pablo Ruz. Especialmente combativo se mostró con la elección del pregonero de las Fiestas de Agosto, Mario Vaquerizo, o más recientemente con los presupuestos municipales para el próximo año. La sustituta debía ser Ana María Romero, hasta ahora asesora del grupo municipal, farmacéutica, y a la que siempre se le ha visto con mucha sintonía con Rodil. Sea como fuere, y más allá de que ahora se quede, esta es la segunda crisis pública de Vox en seis meses. En junio se fue el entonces edil de Pedanías, Raúl Sempere, y, aunque se justificó la salida por motivos laborales y personales, siempre se atribuyó a la mala relación que mantenía con Rodil y Ruiz por su cercanía al PP. No obstante, en las últimas semanas era evidente también la distancia entre Rodil y Ruiz, precisamente también a cuenta de las relaciones con los de Pablo Ruz. No obstante, en los últimos días el foco lo había puesto en los presupuestos, ahondando en la idea de la oposición, y sobre todo el PSOE, de que Ruz es un “gastaoret”, de ahí que pusiera trabas a la petición de más préstamos de cara al año que viene para elevar las inversiones, además de incidir en la fiscalización de las ayudas sociales y del gasto que asume el Ayuntamiento, en el recorte de los fondos para cooperación, en el control en los empadronamientos, o en la puesta en marcha de una oficina antiokupa.

Dedicación

En marzo ya solicitó una reducción en su régimen de dedicación en el Ayuntamiento, de forma que pasó a cobrar el 75%, en lugar de la exclusiva que ostentaba hasta entonces. Alegaba que esta decisión iba a permitirle compatibilizar sus responsabilidades como edil con su actividad profesional en el sector del calzado, argumento similar al de ahora. De hecho, siempre ha sacado pecho de tener su propio trabajo y no necesitar la política para vivir. Una decisión que se producía solo un poco antes de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante decidiera abrir juicio oral contra el concejal de Vox en Elche, por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, en grado de tentativa. Tras la presentación de acusaciones por parte de la diputada de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, y del edil en Alicante Mario Ortolá, el juzgado decretó en febrero y notificó en abril la apertura del proceso judicial. Ya entonces desde determinados círculos se especuló con su posible marcha por esto mismo, y también el martes por la noche se volvió a recordar este tema en determinados círculos.