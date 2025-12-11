Elche ofrece a una empresa asumir todos los gastos de Reyes Magos por 130.000 euros en un contrato de hasta cinco años

El Ayuntamiento de Elche ofertará a una empresa una adjudicación directa por 130.000 euros para que asuma todos los gastos derivados de los actos de Reyes Magos, desde el Campamento Real que se montará del 3 al 5 de enero, hasta la espectacular Cabalgata, que tendrá lugar la tarde de este último día. Así se acordó en la junta de gobierno de este jueves. La portavoz del mismo y concejal de Festejos, Inma Mora, explicó que por primera vez se agrupa en un único contrato todas las actividades y que, por las particularidades del mismo, la ley permite una adjudicación directa a una empresa previamente buscada con este fin. Fue un asunto que no estaba en el orden del día y que se tiene que resolver en cuestión de un par de semanas, algo que la concejala puso como, "un ejemplo más del buen trabajo que realiza este gobierno municipal, muy alejado a lo que se realizaba anteriormente referente a la contratación", refiriéndose a que hasta ahora se hacían contratos troceados según la actividad: Campamento Real en la Torre de Vaillo, carrozas de la Cabalgata, espectáculos, contratación de ballets, de bandas de música, vestuario, boato de sus Majestades...

Un espectáculo de la Cabalgata de Reyes en 2024 / Áxel Álvarez

También relativo a las fiestas se acordó en la junta de gobierno la gratuidad de las líneas de autobuses urbanos y de pedanías para los días 20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre, algo que se hizo en otros ejercicios, pero que en 2025 se amplía al día 20. El objetivo, dijo la portavoz es "fomentar el uso del autobús urbano, que sea una movilidad mucho más sostenible, dar a conocer, evidentemente, el autobús urbano y las facilidades que conlleva el poder desplazarse con autobús a cualquier lugar y, evidentemente, son unas fechas en las que se realizan muchas compras navideñas, de manera que utilizando el autobús urbano, pues intentamos en la medida de lo posible descongestionar el tráfico". El pasado año, dijo la concejala, utilizaron 110.000 ilicitanos el autobús gratuito. Además, habrá servicios especiales que se realizarán del 3 al 5 de enero para poder visitar en la Torre de Vaillo el Campamento Real de Sus Majestades. El Ayuntamiento costeará con 38.000 euros el coste de no cobrar billetes estos días, 31.000 de autobuses urbanos y otros 7.000 euros de pedanías.

Inma Mora, portavoz de la junta de gobierno de Elche / INFORMACIÓN

Doscientos chalecos para la Policía Local Este jueves la junta de gobierno inició el expediente para la contratación de 200 chalecos antibalas y anticuchillos para el uso de los agentes del cuerpo de la Policía Local. En total, el Ayuntamiento destinará 140.000 euros a esta adquisición a razón de un cuatro a cuatro años vista, de forma que cad año se entreguen por la adjudicataria medio centenar. "El compromiso de este gobierno municipal era dotar de todos los elementos necesarios para la labor imprescindible que realizan los agentes en nuestro municipio", explicó Inma Mora, quien recordó que en 2024 también hubo otro contrato para facilitar la labor de los policías, como era también de pistolas o sprays de pimienta.

Otros acuerdos

También se acordó en la junta de gobierno el inicio del procedimiento administrativo para adherir a Elche a la red de ciudades La Liga, promovida por la Real Federación Española de Municipios y Provincias y la asociación deportiva que organiza las dos primeras divisiones de fútbol en España. Según explicó la concejala, "se trata de un proyecto cuyo objetivo es fortalecer el papel de los ayuntamientos para promover los valores sociales fundamentales, a través del deporte y más específicamente en el ámbito futbolístico". En esta estrategia se han presentado diferentes líneas de trabajo contra las actitudes discriminatorias, tanto dentro como fuera del terreno de juego, promover la educación de valores desde edades tempranas y generar campañas, talleres comunitarios y de colaboración con La Liga y el resto de municipios que se adhieren a esta red para generar valores sociales positivos en el mundo del deporte".

Por último, se autorizó pagar 375.000 euros a los 1.206 funcionarios por ayudas médicas correspondientes al periodo 1 de noviembre de 2024 a 30 de septiembre de 2025.