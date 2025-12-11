La crisis de Vox en Elche: ahora dimito, ahora no, con explicaciones poco coherentes pero con presupuestos

Si insólito es lo que se ha vivido en el bipartito de Elche en los dos últimos días con el escrito de un concejal de Vox, Samuel Ruiz, tramitando su renuncia para después, una vez que se convoca el pleno extraordinario para hacer efectiva su marcha, recular, más surrealista resultaron las explicaciones que se dieron este jueves desde el Ejecutivo local, con el edil protagonista; la portavoz voxista, Aurora Rodil; y el alcalde, Pablo Ruz, a la cabeza. Sobre todo porque en el segundo escrito -éste del miércoles- Samuel Ruiz alegaba que había considerado su decisión y, "tras las muestras de cariño y mi compromiso con la ciudad y la ciudadanía de Elche", solicitaba que se revocase su dimisión, que, por otra parte, justificaba en “motivos laborales”. Muestras de cariño que se debieron dar con toda su intensidad en poco más de doce horas, que es lo que transcurrió entre la convocatoria del pleno y su anulación. El jueves, sin embargo, los motivos laborales eran personales, la precipitación de la que había acusado Samuel Ruiz a Pablo Ruz era un “malentendido”, dijo que lo que él quería era llegar a la aprobación de los presupuestos -aunque presentara su dimisión 15 días antes del pleno de las cuentas-, y encima todos trataron de hacer ver que lo que ellos argumentaban tenía todo el sentido del mundo, y que quien no entendía nada era la ciudadanía que aún hoy no sale de la perplejidad por este sainete. Al menos, eso sí, Pablo Ruz sacó adelante sus terceros presupuestos, a la sazón, y aparentemente, con menos líneas rojas de las que inicialmente pareció marcar el concejal de Abascal, y encima se ahorra la que sería la cuarta dimisión en su equipo en dos años y medio. Como contrapartida, las fotos que sacó el alcalde -imprimidas y todo- de Leire Díez, José Luis Ábalos o Santos Cerdán poca capacidad tuvieron para hacer olvidar la falta de respeto hacia la Administración local que se ha vivido en el Ayuntamiento de Elche en los dos últimos días, con un ahora dimito, ahora no, y varios cambios de versión de por medio.

Francisco Soler, Pablo Ruz, Samuel Ruiz y Aurora Rodil, a su llegada a la rueda de prensa. / Áxel Álvarez

Expectación

De entrada, la expectación que había creado la comparecencia del alcalde tras la junta de gobierno local era máxima, no tanto por las cuentas en sí como por lo que tuviera que decir en torno a la dimisión non nata. Y no defraudó. Entre otras cosas, porque Ruz apareció junto al vicealcalde y responsable municipal de Hacienda, Francisco Soler; la portavoz de Vox, Aurora Rodil; y el propio Samuel Ruiz, concejal de Promoción Económica, Formación y Empleo, sexto teniente de alcalde y el número dos de Vox en Elche. La tensión debió ser tal a lo largo de las últimas horas que a Ruz le traicionó el subconsciente y presentó a Samuel Ruiz como vicealcalde. “Mañana muy intensa”, dijo por lo bajín para justificar su error. Fue en ese contexto en el que empezó a darse cuenta de la hoja de ruta económica municipal para el próximo año, hasta con una intervención del propio Samuel Ruiz, que, en lo que llamó un “inciso”, aprovechó para dar una versión más atemperada de los hechos de los últimos días. Ya nada de precipitación, ni de líneas rojas.

El alcalde mira a Samuel Ruiz mientras este interviene. / Áxel Álvarez

“Más tiempo a asuntos familiares”

“El viernes pasado mantuve una reunión con el señor alcalde, en la cual le decía que, por motivos personales, necesitaba dedicar más tiempo a unos asuntos familiares, porque no son profesionales ni de nada que tenga que ver con este Ayuntamiento”, alegó el concejal de Vox, para añadir que “por eso le dije al alcalde que necesitaba presentar mi dimisión, porque debo atender unos asuntos que para mí, al final, son los importantes, porque creo que la familia es lo primordial que tenemos en esta vida”. Y ahí vino el primer cambio: dijo asuntos familiares y personales cuando en el escrito se justificó en motivos profesionales, y cuando no es la primera vez que un concejal -así lo hizo su “compañero” Raúl Sempere- se escuda en causas personales, sin tener que dar más detalles al respecto.

Samuel Ruiz y Aurora Rodil, en la comparecencia de los presupuestos este jueves. / Áxel Álvarez

"Falta de comunicación"

No fue el único giro. Si en declaraciones a este periódico el miércoles habló de “precipitación” del alcalde, este jueves aludió a un “malentendido” y a “falta de comunicación”, parece ser que con Pablo Ruz, con quien dijo haber hablado el viernes. Hasta el extremo de que dijo que “sabemos los tiempos que tiene la Administración”, y añadió que “era necesario seguir demostrando que somos un gobierno serio”, y que eso pasaba por aguantar hasta los presupuestos, como si la persona que le fuera a suceder no pudiera votar las cuentas o, siendo asesora del grupo ultraconservador, fuera a votar en otro sentido. “No podíamos perder un concejal del equipo de gobierno y eso es todo lo que lo que ayer -por el miércoles- se produjo este revelo”, argumentó sin mucho sentido, para dejar claro que, de momento, de irse ni hablar. “Vamos a intentar entre todos que en estos meses que ahora va a bajar un poquito esta actividad política si se puede reconducir todo para que todo continúe con normalidad”, manifestó.

De su labor a su "valentía"

Posteriormente, en el turno de preguntas, y cuestionado por las contradicciones, tanto él como el alcalde y Rodil no hicieron más que enredarlo todo un poco más. “Dije motivos profesionales porque la verdad es que pensaba que esto no iba a trascender, y a mí no me gusta hablar de mi familia, y sí que es cierto que siempre que le he hecho hecho falta ahí he estado y siempre ahí estaré”, respondió, y apostilló que “todos hemos hablado este jueves por la mañana, y están dispuestos a ayudarme todos un poquito a ver si todo esto se soluciona ya en algún punto”, descartando su renuncia, al menos por ahora. La pregunta de por qué presentar la renuncia el 5 de diciembre si quería irse después del 19 tuvo poca respuesta, más allá de un “malentendido”. En ese punto, y pese a que los periodistas quería seguir preguntando a Ruiz, entró Rodil para defender la labor de su compañero, que, por otra parte, desde este verano había asumido el papel de portavoz de facto en Elche, aunque a partir de ahora lo más probable es que quede en una situación más débil en su grupo. Ruz, por su parte, puso en valor su “valentía”. Y probablemente eso de la “valentía” es de lo poco que llegó a tener sentido este jueves en lo tocante a este tema. Otra cosa es qué interpretación se le da al concepto de “valentía” visto visto hasta ahora.