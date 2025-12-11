Duras críticas de PSOE y Compromís al presupuesto de Elche para 2026

El PSOE y Compromís hicieron una primera valoración este jueves de lo que será el presupuesto 2026, hora después de que el equipo de gobierno les facilitara una copia del borrador que se llevará a la próxima comisión de Hacienda antes de pasar por el pleno de Elche. "Hoy se ha constatado que quien manda en el Ayuntamiento es Vox", dijo el socialista Héctor Díez. Según el líder de la formación, "Pablo Ruz se ha plegado a los intereses de la ultraderecha acatando sus líneas rojas. Ya no existe PP en el Ayuntamiento, sino Vox y un alcalde que ha demostrado estar muy cómodo con sus propuestas anti ayuda humanitaria, antiinmigración y de recorte en las ayudas sociales. Vuelve a demostrar que no es el alcalde de todos".

Héctor Díez / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

"Llegan tarde y mal" fue lo primero que dijo la portavoz de Compromís, Esther Díez, quien afirmó que el proyecto económico para el próximo año carece de nuevas inversiones con recortes ultras". Y cuestionó que el regidor dedicara más tiempo en su comparecencia con los medios "a criticar a las formaciones de la oposición que a explicar las cifras”. Añadió que "el alcalde nos ha intentado vender como un logro unos presupuestos que, además de llegar un mes tarde, lo hace con unas inversiones que se tenían que haber llevado a cabo ya en el año 2025 y que ni el señor Ruz ni el Consell han sido capaces de ejecutar”. Para Esther Díez, "el señor Ruz ha tirado de relato para tapar las carencias de un gobierno que está fracturado y que va a la deriva, por mucho que hayan tratado de disimular. Y es que quienes acabamos pagando las consecuencias de sus acciones políticas somos las ilicitanas e ilicitanos, ya sí se demuestra con ese recorte en derechos democráticos que también quedan reflejados en los nuevos presupuestos”.

Cuarta crisis

Héctor Díez añadió que "nosotros vamos a mirar con lupa los presupuestos estos días, pero podemos decir que son unas cuentas que disparan la deuda municipal, continuistas en la inversión, irreales y hechas para satisfacer a Vox ante la cuarta crisis que arrastra el señor Ruz. Tenemos un alcalde que está demostrando no saber gestionar un Ayuntamiento, solo sabe decorar y hacerse videos, pero cuando se trata de cosas serias, pincha y se pliega a la ultraderecha. Es preocupante que Elche, que siempre ha sido una ciudad solidaria con los de fuera, se convierta en un obstáculo a la solidaridad y la cooperación, a la integración y la convivencia gracias al señor Pablo Ruz".

Esther Díez / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Esther Díez también explicó que “desde Compromís ya lo advertimos, y es que no dudamos de que finalmente PP y Vox se pondrían de acuerdo con la presentación de los nuevos presupuestos, pese al circo mediático que hemos sufrido esta semana con esa dimisión y posterior revocación del concejal de Vox, Samuel Ruiz. Una vez más, Pablo Ruz ha decidido ponerse del lado de las políticas de ultraderecha y en contra de la democracia,que es donde más cómodo se siente, con sus socios de gobierno de Vox, para desgracia de la ciudadanía ilicitana".