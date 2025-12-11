Qué hacer en Elche esta Navidad: Un centenar de actividades hasta el 6 de enero

Elche ya vive su “Navidad de siempre”. Con más de un centenar de actividades repartidas por toda la ciudad hasta el 6 de enero, el municipio apuesta por una programación pensada para el disfrute de todos. El cartel de este año, obra del artista ilicitano Pablo Piñas, marca una Navidad que combina lo clásico con nuevas propuestas y una iluminación ampliada que alcanza barrios y pedanías con más de 2,2 millones de luces led.

El encendido tuvo lugar el 29 de noviembre y desde entonces las calles principales lucen estrellas, arcos, coronas y figuras que acompañan cualquier recorrido por el centro. Para muchos vecinos, pasear entre las luces se ha convertido en uno de los primeros planes de diciembre, una forma sencilla de entrar en ambiente antes de las celebraciones más esperadas.

Plaza de la Navidad: comercio local y actividades infantiles

Uno de los puntos clave de esta campaña es la Plaza de la Navidad, que vuelve a instalarse en la Plaça de Baix y la Glorieta. Abrió el 5 de diciembre y permanecerá activa hasta el 6 de enero. Es un espacio pensado para que familias y visitantes encuentren un mercado variado, una zona de alimentación y actividades infantiles.

La Plaza de la Navidad vuelve a instalarse en la Plaça de Baix y la Glorieta. / Áxel Álvarez

Este año destaca la apuesta por el comercio local. La mayoría de expositores pertenecen a pequeños productores y artesanos. Entre los puestos puede encontrarse desde decoración navideña hecha a mano hasta ilustración, complementos o productos gastronómicos de proximidad. Muchos visitantes aprovechan la visita para completar compras navideñas sin salir del centro y con la ventaja de tratar directamente con quienes crean lo que venden.

La zona gastronómica suma otro atractivo. Chocolatería, dulces típicos y otras propuestas especiales y novedosas convierten el paseo en una parada agradable a cualquier hora. Así, la Plaza de la Navidad se convierte en un punto de encuentro imprescindible en tu visita a la ciudad de Elche.

Carrusel y la llegada de Papá Noel

En el entorno de la Plaça de Baix también se encuentra el Carrusel Navideño, hasta el 6 de enero, una de las atracciones más esperadas.

En el entorno de la Plaça de Baix también se encuentra el Carrusel Navideño. / Matías Segarra / INFORMACIÓN

Papá Noel tiene presencia doble en la ciudad. Primero, el 20 de diciembre con la cabalgata, que recorrerá la ciudad a partir de las 18:00, también tendrá lugar ese mismo día en las pedanías de El Altet y Las Marinas y el 24 de diciembre en las Bayas. El 21 de diciembre abrirá la casa de Papá Noel en el Centro de Congresos, donde recibirá a los más pequeños de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00.

Belén Viviente, San Silvestre y fin de año

Otra de las citas clave es el Belén Viviente del 25 de diciembre, que cada año reúne a numerosos visitantes. También destaca la carrera de San Silvestre, ya tradicional en la ciudad y seguida por corredores y público en general. Y, por supuesto, las campanadas del 31 de diciembre, que llenan el centro de vecinos preparados para despedir el año.

El Belén Viviente cada año reúne a numerosos visitantes. / INFORMACIÓN

Reyes Magos: del Campamento Real a la gran cabalgata

Los días previos al 5 de enero estarán marcados por la llegada de los Reyes Magos. Del 3 al 5 de enero abrirá el Campamento Real en la Torre de Vaillo. Es un recorrido pensado para que los niños entreguen sus cartas, vean a los pajes y se sumerjan en una ambientación cuidada. Suelen formarse colas, así que conviene acudir con algo de margen.

La tradicional Cabalgata de Reyes tendrá lugar el 5 de enero a partir de las 18:00. Mantiene su itinerario habitual y es uno de los eventos más multitudinarios de las fiestas.

Del 3 al 5 de enero abrirá el Campamento Real en la Torre de Vaillo. / Áxel Álvarez

Una Navidad pensada para disfrutar de la ciudad

Visitar Elche en Navidad es una oportunidad para recorrer mercados, disfrutar de su gastronomía más acogedora y dejarse llevar por calles iluminadas. La programación municipal refuerza la idea de un centro vivo, donde el paseo es la mejor forma de descubrir cada actividad. Tanto vecinos como visitantes encuentran un calendario lleno de propuestas para celebrar estas semanas con calma, tradición y buenos planes.