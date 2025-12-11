Hasta 3 millones más para la limpieza en Elche con un bipartito satisfecho con el servicio pese a las quejas en barrios

Fue el propio bipartito de PP y Vox en Elche quien puso el acento en el incremento en el presupuesto para 2026 de una partida en concreto: la destinada a la limpieza viaria y a la recogida de basura. Un aumento que, en concreto, asciende a 3 millones de euros. Trataba así el Ejecutivo local de sacar pecho de un hecho que viene determinado por la contrata que se firmó con el anterior equipo de gobierno de izquierdas. Sin embargo, sirvieron en bandeja que se les pudiera preguntar por la limpieza en la ciudad y por las quejas que se acumulan en determinados barrios, como incluso ha llegado a trasladar el grupo municipal socialista en alguna ocasión en el pleno. De hecho, son recurrentes las críticas en determinadas zonas más allá del perímetro del centro en las que a juzgar por los restos que hay plena vía pública acumulados no parece que pase muy a menudo el personal de limpieza, a lo que se suma el mal estado y los olores que se desprenden de los contenedores. Así ocurre, por ejemplo, en determinados puntos de Altabix y de El Pla y Sector V. No obstante, tanto el alcalde, Pablo Ruz, como sus socios de gobierno de Vox, a la pregunta de si ese incremento iba a llevar aparejada una mayor fiscalización a la empresa de limpieza para evitar estas situaciones, poco menos dijeron que no hay problema y que todo funciona perfectamente.

Trabajos en el entorno de la Plaza de Madrid, en Elche, en una imagen de archivo. / Tony Sevilla

La misma empresa y el mismo personal

Ruz, en esta línea, sostuvo que “la fiscalización es permanente”, y subrayó que “las quejas son exactamente las mismas que hace un año y que hace tres, porque es la misma empresa y el mismo personal”. Acto seguido, trató de moderar un poco sus palabras, y apostilló que “todo es mejorable”, tratando de achacar esas reivindicaciones a los vertidos en el Camp d’Elx, un supuesto que defendió que no es atribuible a la falta de recogida por parte de la empresa, sino al “incivismo” de algunas personas. Repreguntado, Ruz alegó que “yo no vivo en el centro y a mí me llegan quejas normales”, algo que secundó el edil de Vox Samuel Ruiz, en una comparecencia en la que se le vio bastante complacido con el alcalde y sus socios del PP.

Carrús, en el foco

“Yo tampoco vivo en el centro y la verdad es que cada vez está todo mejor”, alegó el edil de la formación ultraconservadora en referencia a Carrús, donde dijo que incluso pasan máquinas de forma bastante frecuente. “Al final Elche es un municipio muy grande, y somos conscientes de que no se puede estar todos los días en la misma calle porque Elche tiene muchas calles”, trató de zanjar Ruiz, que dijo que se notaba la mejoría. Ni una referencia a vías en las que los vecinos y vecinas se quejan de que el servicio de limpieza viaria parece inexistente, no porque el personal no pase todos los días, sino porque parece que no pasa nunca, a juzgar por los restos en la calle, y no sólo por los excrementos de las mascotas.