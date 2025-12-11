"Ejemplo vivo de resistencia": El homenaje a Justo Linde por su lucha en el movimiento obrero de Elche

Con 92 años y la mirada todavía encendida de quien nunca cedió al miedo, el histórico sindicalista Justo Linde reunió esta semana a viejos compañeros del movimiento obrero en una comida de hermandad en Elche con el único propósito de agradecerles haber estado acompañándolo en el camino durante décadas.

Esta vez quiso devolver el agradecimiento que en otras ocasiones mostraron con él reconociéndole su labor. Lo que no se esperaba es que al final terminaría siendo obsequiado con una placa acompañada de una paloma de cerámica sobre la que rezaba: “Ejemplo vivo de la resistencia que la clase obrera opuso al franquismo hasta conseguir la libertad”.

El acto informal sirvió para poner de relieve el papel que ejerció como resistencia frente al franquismo y como memoria irreductible de una ciudad que luchó por defender sus derechos, aunque las dificultades del momento lo impidieran. La reunión, cargada de emoción, era como asomarse por una mirilla y viajar en el tiempo ya que se recordaron momentos pasados entre la quincena de asistentes.

Años duros

Justo tomó la palabra sereno y con asombrosa nitidez recordó los años duros: las detenciones, las multas, los despidos, la clandestinidad, las reuniones furtivas en casas de campo donde la luz se apagaba al mínimo golpe en la puerta. Y recordó sobre todo esa red humana que lo sostuvo. Recordó cómo el doctor Narciso Vázquez salvó la vida de su hija pequeña cuando una enfermedad gravísima amenazaba con quebrar a la familia. También tuvo palabras de cariño hacia Jordi Soliva, el arquitecto que le dibujó los planos de su casa sin cobrarle; hacia Manuel Hernández, el pintor y escayolista que entregó, con discreción generosa, una cesta de Navidad ganada en un sorteo para que fuese repartida entre varios parados. O José Fernández, que a petición del Ateneo Pablo Iglesias propuso al Ayuntamiento que se le dedicara a Linde una calle.

Clandestinidad

Los veteranos recordaron también las gestiones en comisarías, las colectas clandestinas para pagar fianzas o alimentar a despedidos, las manifestaciones improvisadas pidiendo libertades básicas. Y, por encima de todo, la fraternidad de quienes, desde finales de los años sesenta, ayudaron a reorganizar el Partido Comunista y a articular las Comisiones Obreras dentro del Sindicato Vertical.

Porque la historia de Justo, nacido en Andalucía y llegado a Elche en noviembre de 1952 para trabajar en la construcción por un jornal de 19 pesetas, es también la historia del movimiento obrero de la ciudad. El joven que en 1959 emigró a Francia para ahorrar, casarse y entrar en el PCE en 1960; el militante que volvió en 1963 a la ciudad siguiendo las consignas del partido, que terminó recomendándole regresar a España para continuar con la lucha contra la dictadura en el interior.

Linde fue detenido por primera vez en 1964 coincidiendo con la caída de Timoteo Ruiz, aunque fue puesto en libertad días antes al no probarse su relación con el partido, tal y como apunta María Pomares en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Después se sucedieron otros arrestos durante las huelgas de la construcción. Y durante su trayectoria llegó a ser secretario comarcal de Comisiones Obreras y miembro del Comité Central del PCPV.

Asistentes

Al acto acudió la hija de Justo Linde, Paqui, así como su nieto Ramón, Vicent Ripoll, Jordi Soliva, Narcis Vazquez, Carmen Palomar, Pascual Pascual, Manuel Hernández, Martín Carpena, Joan Antoni Oltra, José Fernández, Lupe Arana, Jaume Campello y Manuel González.