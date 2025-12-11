PP y Vox pactan 294 millones de presupuesto con más control y recorte de gasto social y un préstamo de 32 millones

El próximo 19 de diciembre, el Ayuntamiento de Elche aprobará un presupuesto municipal para 2026 que ascenderá a 294 millones de euros, según el acuerdo alcanzado este jueves entre el Partido Popular y sus socios de Vox, que desde hace dos meses rechazaban el proyecto económico que lideraba Pablo Ruz porque querían que estuvieran más presentes sus líneas rojas, como las referentes a recortes en migración, ayudas sociales (junto a un férreo control de las mismas), cooperación internacional o "clientelismo político", pero que también exigían la reducción del gasto municipal. En toda negociación se cede y, aunque no se sabe hasta dónde llegarán esos recortes sociales (en emergencia se va a pasar de 3 a 2,2 millones de euros), por lo que se refiere al gasto, los de Santiago Abascal han mirado hacia otro lado porque serán 32 millones de euros los que aparezcan como nuevo préstamo en el proyecto económico de 2026, seis millones más de lo previsto en octubre, cuando se dijo que el presupuesto ascendería a 288 millones de euros en una comparecencia a la que solo acudió el regidor y el edil de Hacienda, Francisco Soler. Hay 48 millones de euros más que sumar a las cuentas para el próximo año porque este dinero se repartirá entre los organismos autónomos Pimesa, con 46,4 millones de euros; Visitelche, con 2,5 millones de euros; y Mevesa (Mantenimient d'Espais Verds d'Elx SA), con 1,6 millones de euros. En total, 342 millones de euros.

Ruz, con fotos de Abalos y Koldo Rodríguez que mostró a los periodistas / Áxel Álvarez

Si fue por exigencia en el acuerdo firmado minutos antes o no, a la comparecencia para explicar el acuerdo no solo acudió el alcalde, el edil de Hacienda y la portavoz de Vox, Aurora Rodil, los tres habituales en este anuncio desde que comenzó el mandato, sino también el "poli malo" de Vox en la negociación, Samuel Ruiz, quien también opinó sobre las cuentas que ahora pasarán el trámite de comisión de Hacienda antes de llegar a la sesión plenaria. En el mejor de los casos, entrarán en vigor en la segunda quincena de enero, antes que otros años y mucho después de lo que por lógica quería Ruz, que se dispusiera del dinero el 1 de enero. Ruz acudió a la cita con dos mensajes claros, uno referente al objetivo presupuestario de 2026; y el segundo, sin que viniera a cuenta, para criticar al gobierno de Pedro Sánchez por ingresos en prisión de cargos, condenas e imputaciones judiciales.

Espacio que compartirán los dos bloques sobre los cuales se diseñará Jayton / INFORMACIÓN

Dijo el regidor, en referencia al pacto PP-Vox, que "un gobierno serio es un gobierno que tiene presupuestos. Para alcanzar estos presupuestos, pues hay que hablar mucho, negociar mucho, pactar mucho y procurar entre todos llegar a buen puerto y entendimiento" sin referirse a dónde habían estado esas distensiones, algo que dejó a sus socios. Afirmó que es un presupuesto "desde la estabilidad, que es algo que en política se necesita, buenos para Elche, muy buenos para Elche, de récord histórico tanto en recaudación como en inversión, centrados en potenciar un municipio que está en pie y tiene la mirada puesta en las personas". Destacó el capítulo de inversiones, que es de 50,9 millones de euros, con un incremento de un 7,25 %. Con respecto al ejercicio anterior. Y, entre estas, enumeró algunas que bien están en marcha o lo estarán el próximo año, pero todas conocidas por los ciudadanos: el centro sociocultural de Jayton -"cuyas obras queremos empezar en el primer trimestre del año después de dilucidar los últimos flecos que quedan con respecto a la empresa adjudicataria", dijo-, sin dar la cifra de cuánto se destinará al proyecto, tasado en 14 millones de euros; sí dio la del Mercado Central, de 5,5 millones de euros, para, afirmó, proseguir con la rehabilitación y reurbanización del entorno; 2,7 millones para el centro sociocultural de Torrellano; 900.000 euros para la reforma de la plaza del Congreso Eucarístico, obra que comenzará en el primer trimestre de 2026, que se tendrán que adjudicar este mes y en las cuales hay que hablar con los negocios que se verán afectados, pues es "una obra compleja en cuanto al puzzle que hay que hacer para ir ubicando las terrazas y demás y generar los mínimos perjuicios"; dos millones de euros para el inicio de la Ronda Sur; 1,5 millones para el asfaltado de pedanías y casco urbano; un millón de euros para iniciar la reforma del Mercado Plaza Madrid y algo más para el de Plaza de Barcelona -dos proyectos que pretendían financiarse con fondos europeos, lo que fracasó, pero que según el regidor "las obras empezarán también este año cuando esté todo dispuesto a nivel papeleo-; 900.000 euros para el inicio de la construcción del edificio de Nuevos Riegos El Progreso; 800.000 euros para completar Elx Natura porque "nuestra idea es que queremos ser el gobierno que más árboles haya plantado en la historia de la ciudad. Esto es economía verde, compromiso y cultura del árbol"

La plaza del Congreso Eucarístico tras la reforma perderá los antiestéticos escalones / INFORMACIÓN

Ruz también se refirió a inversiones que vendrán desde la Generalitat, como la primera fase de la reforma del convento de Clarisas, los 2 millones de euros para finalizar el colegio Els Arrels; 1,2 millones para incorporar una parcela al colegio Rodolfo Tomás i Samper de El Altet; cuatro millones de euros para terminar el colegio Virgen de la Luz y 350.000 euros para el gimnasio del CEIP Blasco Ibáñez.

Carrera profesional

El vicealcalde Soler habló de partidas de gasto y, entre ellas, el aumento en 7,5 millones de euros del capítulo I, el destinado a las nóminas del personal, que pasa de 100,5 millones de euros a 108 millones de euros lo que justificó porque, "saben que se pone en marcha la carrera profesional que muchos funcionarios estaban esperando desde hace muchos años de reivindicaciones". Al respecto, el presupuesto recoge una partida conjunta tanto para su implantación (3,5 millones de euros en 2026) como para el abono de la productividad pendiente del segundo semestre de 2025 (entre 800.000 y 1,2 millones de euros si nos atenemos a lo que aparecía en el presupuesto del pasado año y lo que se prometió en la mesa de negociación) que no cuadra porque ambas cantidades sumarían entre 4,3 y 4,7 millones, pero en el presupuesto solo se recoge 3,8 millones de euros; es decir, que se queda corta, pero estos datos no los ofreció Soler, sí en cambio dijo que los capítulos de gasto corriente y subvenciones ascienden a 128 millones de euros, lo que incluye todos los contratos del Ayuntamiento y, entre estos, destacó el de la basura, que aumenta en 3 millones de euros (se pagan más de 21 millones en estos momentos). Hay otro contrato de 8,5 millones de euros para la limpieza de colegios e instalaciones municipales, lo que supone un incremento de 2,4 millones de euros; y también se destinan 4 millones de euros a la externalización del contrato de Parques y Jardines. El edil destacó que el Fondo de Contigencia aumentará de 500.000 a 800.000 euros para imprevistos que puedan surgir, "no estamos libres de que pasen cosas como este año".