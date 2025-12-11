El edil Soler echa cuentas para rebajar en 20 millones el préstamo de 2026

Vox no quería otro préstamo en las cuentas del presupuesto para 2026 y se va a encontrar que en el documento marco la cifra que aparecerá es de 32 millones de euros, seis más de lo que hace tan solo dos meses se preveía cuando el presupuesto iba a ser de 288 millones (ahora de 324 millones). Francisco Soler, el concejal de Hacienda, dijo que esa cifra forma parte de lo que definió como una "técnica presupuestaria, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, en este caso de la financiación". Con ello vino a decir, como seguro le habrá dicho también a los ediles de Vox, que habrá una cantidad sin gastar de este año que en realidad cubrirá buena parte de ese préstamo, pero que hasta el cierre del ejercicio, "no podemos contar con ello. ¿Qué hacemos? Pues prever que, en el peor de los casos, tendríamos que acudir a 32 millones de euros de financiación a día de hoy".

De hecho, según Soler, la previsión es que "no va a pasar de 12 millones de euros en el peor de los casos" ese préstamo. Y para convencer de lo que estaba asegurando dijo que en otros años aparecían unas cantidades en el presupuesto de préstamo y en la realidad se pidieron otras inferiores. "Estamos hablando siempre de presupuestos muy expansivos, de inversiones. El pasado también se preveía en torno a los 30 millones y se pidieron algo más de 15 millones de euros, que son los que se han formalizado. Como digo, de acuerdo a la técnica presupuestaria, a cómo hay que presupuestar, a día de hoy con los datos que tenemos hoy tenemos una previsión en nuestro presupuesto de 32 millones, que en ningún caso van a pasar de 12 millones con el cierre del ejercicio 2025". El concejal de Hacienda volvió a poner uno de esos ejemplos que utiliza tan habitualmente para justificar que haya que pedir un préstamo cada año porque los gastos previstos vayan a superar los ingresos previstos, "lo he dicho muchas veces, es imposible comprarse la casa con los ingresos que tiene del ejercicio, ni usted ni nadie, pues el Ayuntamiento tampoco. Es imposible que hagamos todo lo que estamos haciendo con los ingresos del año". El problema quizá en que Soler y Ruz cada año necesiten comprar una casa.

Gesto relajado de los ediles de Vox al término de la comparecencia por el presupuesto de Elche para 2026 / Áxel Álvarez

Deuda municipal

El concejal volvió a dar a entender que la deuda municipal es baja y más teniendo en cuenta que "seguimos invirtiendo más de 50 millones y esa financiación, si nos atendemos al porcentaje legal, que como ya les he comentado en varias ocasiones, ahora mismo estamos en el 26 % en el peor de los casos con lo que tenemos que amortizar y tenemos previsión de amortizar en este ejercicio y teniendo en cuenta, en el peor de los casos, que tuviéramos que pedir esos 12 millones de euros, estaríamos apenas un punto de endeudamiento por encima de lo de este año, es decir, un 27 %". El edil hizo esta cuenta porque afirma que en realidad como parte de los préstamos no se han pedido la deuda real es del 14 %, aunque esta sea una cifra que no tenga interés, por ejemplo, para los informes que se envían trimestralmente al Ministerio de Hacienda. Soler sacó pecho de la bajada del IBI este mandato en un 5 % con lo previsto para 2026, y añadió que "nuestra idea es en el año 2026 poder seguir bajando el IBI para ayudar a todo el mundo", algo que probablemente dependerá del aumento de ingresos de este impuesto por el incremento de viviendas en Elche.