"¿Cruces invertidas y satánicas en Navidad?": El alumbrado de una calle de Elche desata un debate inesperado

El alumbrado navideño en Elche, como ocurre con otras grandes ciudades, es un evidente reclamo turístico que sobre todo los fines de semana llega a formar aglomeraciones de familias al completo y amigos que, sumergiéndose entre las calles, sacan los móviles para hacerse selfies junto a los árboles de Navidad o las tres coronas gigantes reales que sustituyeron a los ángeles trompeteros. Ahora bien, cuando visitantes o los propios vecinos han ido a repetir este mismo gesto en la céntrica calle Vicente Blasco Ibáñez se han topado con una iluminación que, cuanto menos, ha dado para abrir un debate en la zona: "¿Eso son cruces invertidas?"

Y es que el asunto, que comenzó como comentarios espontáneos en grupos de WhatsApp ha ido escalando hasta convertirse en una conversación casi obligada entre comercios, cafeterías y redes sociales. “No sé quién ha elegido el diseño, pero desde luego parece una cruz del revés”, señala Francisco Argiles, vecino del barrio y quien reconoce que al princupio pensó que todo se trataba de un problema técnico en el montaje.

"Lo lógico es que le den la vuelta a las cruces y las pongan rectas, ¿no?", señalan vecinos que han expresado su malestar a este diario porque siguen sin entender que el Ayuntamiento haya autorizado un ornamento vertical que, a simple vista, conduce la mirada hacia el símbolo del cristianismo boca abajo, algo que hay quienes lo definen como perverso aunque verdaderamente sí que tenga una justificación.

Detalle de la decoración navideña elegida por el Ayuntamiento de Elche para la calle Vicente Blasco Ibáñez / Áxel Álvarez

Efecto óptico

El efecto óptico es mayor cuando cae la noche y se encienden de un azul intenso las múltiples filas de alumbrado a lo largo de la que es una de las principales calles de la ciudad. Eso sí, hay quienes tampoco han reparado en el diseño de las luces o que no ven directamente una cruz, si no que llegan a ver incluso la Estrella de Belén volcada, con lo que le han restado importancia porque valoran que lo importante es que el vial esté decorado. "Son luces, nada más. Si las giras mentalmente ya no te parecen una cruz”, comenta otra residente.

Esta no sería la primera vez que la ciudadanía comenta sobre los elementos decorativos, ya que por las redes sociales la imaginación tampoco ha encontrad límites y han corrido como la pólvora algunas publicaciones en las que usuarios asocian una serie de guirnaldas decorativas de la Plaça de Baix con el miembro viril ya que no termina de quedar muy claro qué intentan representar, a diferencia de las coronas de los Reyes Magos, que este 2025 han sido el símbolo por excelencia a lo largo de los más de dos millones de leds puestos en funcionamiento por el término municipal para hacer la magia hasta el 6 de enero.

Doble significado

Ahora bien, en un sentido religioso, la polémica se intensifica en Vicente Blasco Ibáñez porque la representación de las supuestas cruces invertidas tiene un doble significado según el contexto cultural, y no toda la ciudadanía está familiarizada.

Una vecina con el alumbrado navideño de fondo / AXEL ALVAREZ

Por un lado, en el cristianismo tradicional representa la cruz de San Pedro, quien, según la tradición, pidió ser crucificado boca abajo por humildad por considerarse indigno de morir como Jesús. Con lo cual, se usa en el catolicismo para denotar modestia y servicio, aunque en la cultura popular ha sido erróneamente asociada con el satanismo o el anticristianismo debido a su uso en contextos opuestos, a menudo para burlarse de la fe.

Es así que cobra mucho peso este elemento en el imaginario popular y en buena parte de la cultura audiovisual contemporánea, con lo que se ha vinculado la cruz invertida con corrientes contraculturales que la utilizan de forma provocadora, como ha ocurrido multitud de ocasiones en el cine de terror, y en films como El Día de la Bestia de Álex de la Iglesia.

“Cuando lo vi me quedé helado porque parecía el símbolo satánico de las películas”, asegura algún que otro comerciante de la zona que reconoce que la primera impresión es fuerte si no se conoce el sentido religioso.