Vox saca rédito con la oficina antiocupación, más control del padrón, recortes de ayudas y una cooperación "a medida"

El ciberataque. Sí, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, sacó a colación el ciberataque cuando los periodistas repreguntaban sobre las líneas rojas de Vox que han condicionado sus presupuestos, como el caso de cooperación internacional. Unas líneas que, más que rojas, parecen invisibles por la dificultad que había este jueves para que se supiera con franqueza en qué consisten o dónde va a haber recortes. Tan poco claro estaba que el concejal de Hacienda, Francisco Soler, fue incapaz, él que lleva todos los números municipales en la cabeza, de recordar en cuánto se iba a recortar en cooperación internacional.

Ruz admitió que habrá otros recortes -no solo sociales- porque a asociaciones, a las que antes se subvencionaban, entrarán en una concurrencia de proyectos, que serán o no rechazados por el equipo de gobierno Y, el regidor no hablaba de ayudas sociales, sino de sindicales, económicas o empresariales. El alcalde intentó incluso convencer a los medios que cooperación era "un concepto muy complejo" pero que "seguiremos colaborando en proyectos internacionales", interrumpiéndole Samuel Ruiz para apostillar que "este es un gobierno que defiende proyectos, pero no queremos seguir financiando entidades, nos gusta defender proyectos". Y a este, a su vez, cuando el alcalde recuperaba la palabra, le interrumpió Rodil, quien admitió que en 2025 han bajado las ayudas a cooperación, pero que "seguiremos apostando por proyectos que nos presenten las ONG que sean útiles para las personas, pero no vamos a estar nunca en un proyecto que diga la transversalidad del higo femenino (sí, han leído bien). A veces tienen títulos ridículos y no estamos en eso". Sin perder la palabra puso un ejemplo clarividente: sí se seguirán subvencionando proyectos que PP y/o Vox le parezcan bien, aunque no exista colectivo local que lo represente, y citó al del Padre Doñoro, nombrado en abril de 2024 como "Benefactor de la Infancia" (título que se estrenó con él) dos meses antes de darle 15.000 euros públicos para un colegio en la selva de Perú contra el maltrato y la prostitución. "Nosotros estamos en esa línea, ¿me explico?", sentenció, y recordó que las asociaciones humanitarias locales "siguen teniendo convenio".

Festeros

El edil de Vox, Samuel Ruiz, quien más veces le ha dicho "no" al alcalde las últimas semanas con el presupuesto, aseguró hace algunos días a INFORMACIÓN que no se podía volver a usar dinero público para enfrentar a festeros y que esta era una línea roja, pero preguntados si esto tendría repercusión en el presupuesto fue Ruz el que intentó templar gaitas, "la fiesta se inicia en el presupuesto con los créditos iniciales del año 25. Tenemos un objetivo común, que es solventar la situación de la Ofrenda y vamos a trabajar en ello. No se le ha reducido ni un solo céntimo de euro a ninguna entidad, pero es verdad que los convenios se firmarán cuando haya un acuerdo de todas las partes para que la Ofrenda sea una Ofrenda de la ciudad a la Virgen". El alcalde obvió las cifras del presupuesto, según estas el regidor no estaría en lo cierto porque para los dos colectivos festeros enfrentados por la Ofrenda se destinan 14.000 euros (Unió de Festers) y 61.000 euros (Gestora de Festejos) cuando en 2025 eran de 75.000 y 101.000 euros, respectivamente, quizá cuando se resuelve el "affaire Ofrenda" cambien y se acerquen a Semana Santa y Moros Cristianos, que son 108.000 y 101.000 euros, respectivamente.

Ofrenda de flores a la patrona de Elche / Áxel Álvarez

Seis millones más

Sin averiguar los periodistas dónde estaban las líneas rojas que hacen que el presupuesto se haya retrasado dos meses, tanto que ha cambiado hasta el montante el seis millones más, volvieron a preguntar y fue entonces cuando el alcalde dijo "con un presupuesto de 340 millones hay muchas cosas de las que hablar, y luego sabéis que hemos tenido un ciberataque..."

Vox sí valoró uno de sus proyectos estrella, la oficina contra la ocupación. Fue la portavoz Rodil la que justificó su necesidad con estas palabras, "es un drama para muchas familias humildes que con el ahorro de toda la vida se han comprado un pisito, que lo tenían como complemento de su jubilación, que lamentablemente la ocupación o la inquiocupación les impide vivir con dignidad. Nosotros queremos con esta oficina ayude y asesore a las personas ante esta realidad que existe que existen en Elche y que no es poco hacer justicia, ya que las leyes nacionales no ayudan, sino que estimulan este tipo de procesos ilegales e inmorales. Esto sucede más en los barrios menos protegidos de nuestra ciudad". El Ayuntamiento se negó a facilitar los datos sobre en qué zona y en qué número se estaba produciendo esta ocupación, según el alcalde por "protección, yo creo que hay que ser responsables". Ahora bien, la puesta en marcha de la oficina cuenta con un presupuesto de 30.000 euros, pero aún no tiene ubicación. Samuel Ruiz sí puso nombre al barrio que más sufre el problema, Carrús, "nos hubiese gustado no dedicar dinero a este tipo de acciones, pero además es un problema que en Elche está creciendo. Crece día a día. Tenemos empresas ya que se dedican al desalojo y a intentar recuperar estas viviendas".

Migración

Y sobre el control del empadronamiento y de la migración, Samuel Ruiz reconoció que va a haber más control, "más exigencia en los certificados de empadronamiento, hay que empezar a mirar eso porque afecta al resto de los ciudadanos y que además está en ascenso. Vamos a mirarlo de frente, a buscar el problema de raíz y a intentar erradicarlo, que al final creo que es lo que una administración debe de hacer en este tipo de casos", a lo que apuntilló Rodil que cuando llegaron al Ayuntamiento, "había verdaderas mafias que empadronaban a 17 y 20 personas en un mismo edificio, que ni siquiera vivían en Elche. Eso se empezó a controlar, pero como siempre estas cosas hay que mantener una constancia en el control porque en cuanto uno baja un poco los brazos vuelven a subir. El otro día me contaban una anécdota significativa, y es que algunos vienen de Argelia con la cita en el Ayuntamiento de Elche". A lo que apostilló Ruiz, "nosotros no queremos perjudicar a aquel que está en nuestro municipio de manera honrada, legal y lo merece. Lo que sí que es cierto que debemos de verificar a aquellas personas que intentan utilizar al Ayuntamiento para obtener este tipo de beneficio, pero vamos, yo creo que es lógico".