Amigos de los Humedales denuncia más vertidos en Los Carrizales y denuncia la inacción de Elche
El colectivo ecologista alerta del deterioro ambiental y demanda vigilancia y retirada urgente de residuos
La asociación ecologista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento de Elche una intervención decidida contra los vertidos de residuos en Los Carrizales, un espacio natural protegido donde, según la entidad, la inacción municipal ha provocado un aumento preocupante de basuras abandonadas. La organización asegura que se ha dirigido “en diferentes ocasiones al Ayuntamiento de Elche alertando de la proliferación de residuos en Los Carrizales” e instando a su retirada. A su juicio, cuando estas basuras no se eliminan de forma puntual, “se crea una sensación de impunidad y abandono”.
Escritos previos sin respuesta
AHSA recuerda que en septiembre de 2023 presentó un escrito solicitando al Ayuntamiento la retirada de residuos en varios puntos del paraje. Junto al documento adjuntaron una ortofoto con la ubicación exacta de cada vertido, en cumplimiento del ofrecimiento realizado meses antes por el concejal de Agricultura durante la asamblea de la Comunidad de Regantes de Carrizales. Sin embargo, el colectivo lamenta que, “tras más de dos años trascurridos la mayor parte de ellos no han sido retirados”.
Residuos de todo tipo y un impacto creciente
La asociación sostiene que la ausencia de respuesta ante el abandono de escombros, neumáticos, muebles, colchones, envases domésticos, plásticos agrícolas e incluso una embarcación está agravando de manera notable la degradación ambiental y paisajística del enclave. Esta misma semana, AHSA ha presentado un nuevo escrito en el Ayuntamiento reclamando medidas para frenar el aumento de vertidos.
En su comunicación han adjuntado nuevamente una ortofoto que localiza nueve puntos de vertido, con la solicitud expresa de que sean retirados los residuos en todos ellos. Además, piden que se instruya a los efectivos de la Policía Local que patrullan la zona para que notifiquen cualquier punto nuevo y que se investigue el origen de los vertidos.
Petición de vigilancia específica y vertidos retirados por Diputación
El colectivo reclama también que se establezca un servicio de vigilancia con vehículos camuflados y agentes vestidos de paisano, con el fin de erradicar o, al menos, reducir el abandono de residuos en Los Carrizales.
En cuanto a las basuras retiradas, AHSA informa de que los únicos puntos limpiados corresponden a las cunetas de la CV-861, la carretera de Vistabella, donde una gran cantidad de residuos fue eliminada recientemente por la Diputación de Alicante, administración responsable de la vía.
