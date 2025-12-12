El bipartito de Elche defiende la gestión del Hospital Vinalopó tras la polémica con los audios del CEO de Ribera Salud

El Ejecutivo local de PP y Vox en Elche defendió este viernes la gestión del Hospital Vinalopó tras preguntas de los periodistas sobre la filtración de los polémicos audios del CEO del Hospital de Torrejon de Ardoz, quien firmó la concesión del departamento ilicitano y terminó dimitiendo hace días, en los que sugería aumentar las listas de espera y priorizar las actividades más rentables. El alcalde, Pablo Ruz, sostuvo que se ha demostrado que las grabaciones "estaban mutiladas", en la línea de las declaraciones que hizo el propio consejero delegado Pablo Gallart, que antes de renunciar a su cargo aseguró que los audios estaban "editados" y "fuera de contexto" y sin "contenido íntegro".

En medio del escándalo, que sigue avivándose después de que hace días también trascendiese que el PSOE de Madrid va a presentar una denuncia ante Fiscalía contra el dirigente por presuntas irregularidades en la gestión del hospital madrileño, el primer edil sostuvo que lo único que quieren a nivel municipal es que el hospital funcione bien, pero no quiso pronunciarse más sobre la cuestión e invitó a su socia de gobierno, Aurora Rodil (Vox) a manifestarse sobre el tema.

"La ministra es ignorante"

La concejala, médico de profesión, aprovechó para afear que el Hospital Vinalopó "siempre es el foco de crítica" por ser de gestión privada e incluso señaló que es "mezquino" que mediáticamente se ponga de relieve este departamento de salud por el tipo de gestión. En este sentido incidió en que lo necesario es pensar en los pacientes, todo para criticar que la situación que vive la sanidad pública es mala en todo el país por decisiones estatales, y haciendo referencia a la huelga nacional de sanitarios. Cargó contra el Gobierno central y contra la propia ministra de Sanidad, Mónica García, a quien llamó "ignorante" por el planteamiento con la reforma del Estatuto Marco, que sigue encallada y que define como deberán trabajar los profesionales que sostienen el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Los médicos son esclavos"

Rodil denunció que los médicos han terminado siendo esclavos "y esa esclavitud la llaman vocación" por trabajar guardias de 24 horas sin descanso con bajos sueldos. La edil alertó de que en los próximos dos o tres años el 30% de los médicos de familia y especialidades se jubilarán y que no habrá sustitución porque los jóvenes terminan emigrando a otras ciudades europeas donde las condiciones laborales son más favorables. "A los médicos se los está despreciando desde el Gobierno nacional y es muy grave", denunció.

Estas declaraciones las hicieron los responsables municipales en la presentación del fin de obras de la Casa de la Virgen y apenas minutos antes de que la ministra de Ciencia y presidenta del PSPV, Diana Morant, exigiese este viernes la dimisión inmediata del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, tras "conocerse que Ribera Salud ha comprado una clínica privada en Benidorm cuyo director es el hermano del conseller".

La ministra incluso denunció que hay una estrategia para potenciar el negocio de Ribera Salud "a costa de convertir el Hospital General en un peor hospital”.